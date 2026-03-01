Palpite Arsenal x Chelsea - Premier League - 01/03/2026

Nosso especialista em apostas espera um emocionante clássico londrino neste fim de semana. O Arsenal deve seguir no embalo da vitória contra o Spurs na semana passada e vencer aqui também.

Dicas de apostas para Arsenal x Chelsea:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 2-1 Chelsea;

Palpite de artilheiros: Arsenal - Viktor Gyokeres, Bukayo Saka; Chelsea - João Pedro.

Após ceder uma vantagem de 2-0 fora de casa contra o Wolves na semana passada e ver sua liderança cair para dois pontos, as perspectivas do Arsenal pareciam sombrias. Avançando uma semana, a energia positiva no clube está de volta. Os Gunners tiveram uma performance maravilhosa no clássico do Norte de Londres no último fim de semana, goleando o Tottenham por 4-1.

Infelizmente para os homens de Mikel Arteta, eles jogam após o Manchester City neste fim de semana. Isso significa que o City provavelmente terá reduzido a diferença de cinco pontos para dois antes mesmo de o Arsenal entrar em campo. Isso pode ser o impulso que o Arsenal precisa para finalmente conquistar o título da Premier League.

Os homens de Arteta devem se preparar para outro difícil clássico de Londres, recebendo o Chelsea no Emirates Stadium. Fãs ao redor do mundo estarão pedindo mais do mesmo da semana passada. Enquanto isso, esta equipe dos Blues melhorou significativamente sob o comando de seu novo treinador.

Liam Rosenior fez um trabalho maravilhoso no comando desde que assumiu em janeiro. Dito isso, o Chelsea tropeçou recentemente, perdendo pontos assim como os Gunners fizeram contra o Wolves. Os Blues cederam uma vantagem para o Burnley no último fim de semana, com o jogo terminando 1-1. Esse resultado colocou suas ambições na Champions League em risco.

Escalações esperadas para Arsenal x Chelsea

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Trossard, Gyokeres;

Escalação esperada do Chelsea: Sánchez, James, Adarabioyo, Chalobah, Gusto, Caicedo, Santos, Palmer, Fernández, Neto, Pedro.

Um forte histórico recente

Apesar de alguns resultados 'fracos' nas últimas semanas, o Arsenal permanece invicto em seus últimos oito jogos consecutivos em todas as competições. Os Gunners estão em uma sequência de cinco jogos sem perder na Premier League. Eles só perderam três partidas na liga em toda a temporada — e apenas uma vez no Emirates Stadium.

O Chelsea está em uma sequência semelhante; eles estão invictos nos últimos seis jogos da liga. No entanto, empates em casa com Leeds e Burnley podem ser uma preocupação para seus torcedores viajantes. Nenhuma das vitórias fora de casa dos Blues nesta temporada foi contra equipes que estão acima deles na tabela antes deste fim de semana.

Os londrinos do oeste têm enfrentado dificuldades contra os Gunners recentemente. Os homens de Arteta estão invictos contra esses adversários nos últimos 10 confrontos diretos, vencendo sete deles. O Arsenal venceu ambas as partidas das semifinais da Copa da Liga recentemente, então espera-se que eles saiam com três pontos no domingo.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Chelsea: 1x2: Arsenal, com odds de 1.61 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Chelsea nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Poder ofensivo em exibição

Arsenal e City estão empatados em termos de gols marcados nesta temporada, com 56. O Chelsea vem em seguida, com 48 gols em 27 jogos. Curiosamente, os Blues marcaram mais gols fora de casa (25) do que em Stamford Bridge (23).

Isso deve dar confiança aos torcedores viajantes. Apesar de os Gunners ostentarem a melhor defesa da liga, os visitantes são bons o suficiente para marcar aqui. Os Blues marcaram em cada um dos seus últimos doze jogos e fizeram 16 gols nas suas oito partidas anteriores da liga.

O Chelsea viu 69% de suas partidas fora de casa na liga produzirem gols para ambas as equipes. Enquanto isso, essa estatística cai para 49% nos jogos em casa do Arsenal. No entanto, três dos últimos cinco jogos de ambas as equipes apresentaram gols em ambas as extremidades.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Chelsea: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.75 na Betano.

Os críticos silenciados por Gyokeres

Viktor Gyokeres foi uma vez rotulado como uma contratação fracassada do Arsenal por alguns comentaristas. No entanto, em fevereiro de 2026, ele lidera todos os jogadores da Premier League em gols em todas as competições este ano. Ele estará ansioso para continuar essa forma neste fim de semana.

Gyokeres marcou dois gols na semana passada no clássico do Norte de Londres, mas foi seu movimento e jogo de ligação que se destacaram. Ele agora registrou 10 gols na Premier League em 26 aparições pelo clube. O atacante está a apenas três gols de se tornar o artilheiro mais prolífico sob o comando de Arteta.

Viktor parece estar atingindo o auge em um momento crucial para os Gunners. Com sete gols em suas últimas 10 aparições, ele é o homem para apostar neste fim de semana. Além disso, ele marcou na semifinal da Copa da Liga contra o Chelsea, tornando-o uma forte escolha para este fim de semana.