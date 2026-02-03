Palpite Arsenal x Chelsea - Copa da Liga Inglesa Inglesa - 03/02/2026

Nosso especialista em apostas acredita que o Arsenal aproveitará a vantagem de jogar em casa para derrotar o Chelsea e garantir sua vaga na final da Copa Carabao.

Dicas de apostas para Arsenal x Chelsea:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 2-1 Chelsea;

Palpite de artilheiros: Arsenal - Viktor Gyokeres, Kai Havertz; Chelsea - João Pedro.

Sob a orientação de Mikel Arteta, o Arsenal tem a oportunidade de alcançar sua primeira final de copa desde 2020. Eles têm uma leve vantagem, dado o placar agregado de 3-2 do primeiro jogo da semifinal. Se forem bem-sucedidos, será a primeira aparição do time na final da Copa da Liga Inglesa desde 2017/18, muito antes de Arteta assumir como técnico.

Os Gunners foram derrotados nesta fase da competição no ano passado pelos eventuais campeões, Newcastle. No entanto, eles se consideram diferentes este ano e acreditam que podem superar essa etapa. Enquanto isso, a oposição espera presenciar uma torcida ansiosa em casa.

O Arsenal se recuperou de forma brilhante no último fim de semana na Premier League, dominando o Leeds por 4-0 em Elland Road. Como resultado, os líderes da liga consolidaram sua posição no topo da tabela. Com Manchester City e Aston Villa perdendo pontos, o time do norte de Londres aumentou sua vantagem de quatro para seis pontos.

Conquistar troféus tem sido o maior desafio do Arsenal ultimamente. No entanto, eles estão agora a apenas um passo de uma final de copa e de uma chance de acabar com sua seca. O Chelsea mostrou uma resiliência incrível na liga na semana passada, quando voltou de um déficit de 2-0 para vencer o West Ham por 3-2 em Stamford Bridge. Esse resultado significa que o Arsenal é o único time a ter derrotado Liam Rosenior desde que ele assumiu o Chelsea.

Ele estará ansioso para vingar essa derrota nesta terça-feira, derrotando os Gunners e conduzindo seu time à final da Copa da Liga Inglesa. Se ele conseguir isso e levar seu time até o fim, será o primeiro triunfo do clube neste torneio desde 2014/15.

Escalações esperadas para Arsenal x Chelsea

Escalação esperada do Arsenal: Kepa, White, Mosquera, Magalhães, Calafiori, Zubimendi, Havertz, Rice, Madueke, Martinelli, Gyokeres;

Escalação esperada do Chelsea: Sanchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Caicedo, Neto, Fernandez, Garnacho, Pedro.

Nada de defesa fechada

Com uma vantagem de um gol do primeiro jogo, o time da casa não terá uma necessidade urgente de avançar e buscar um gol. Como resultado, os Blues terão que fazê-lo, em vez de recuar em uma defesa fechada.

Sair de sua formação na busca pelo gol de empate no agregado pode colocar a defesa do Chelsea em risco. Isso é exatamente o que o time de Arteta adora, pois eles podem jogar entre as linhas com muito mais facilidade. Consequentemente, espaços podem se abrir para o trio de ataque dos anfitriões.

Os Gunners foram derrotados apenas uma vez em seus últimos 15 jogos em todas as competições, uma indicação de quão difícil essa tarefa é para o Chelsea. Eles também estão invictos nos últimos nove confrontos diretos, vencendo seis jogos nessa sequência. Os anfitriões registraram um placar agregado de 9-1 em seus últimos três encontros no Emirates.

Com as probabilidades contra eles, o time de Liam Rosenior enfrenta a possibilidade real de eliminação no Emirates hoje à noite. Enquanto isso, eles devem dar o melhor de si, garantindo um confronto apertado e emocionante. Para os Blues, marcar o primeiro gol será o fator crítico para o sucesso.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Chelsea: 1x2: Arsenal, com odds de 1.60 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Chelsea nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Oportunidades com a rotação

Embora a defesa do Arsenal tenha sido crucial nesta temporada, ela tem se mostrado instável nos últimos dois meses. Eles registraram apenas três jogos sem sofrer gols em suas últimas 10 partidas em todas as competições. Além disso, mostraram fraqueza na defesa no jogo de ida.

Arteta provavelmente irá rodar seu time, começando com apenas um de seus zagueiros titulares, o que pode proporcionar uma oportunidade para o Chelsea. Os Blues marcaram 11 gols em suas cinco partidas mais recentes, marcando exatamente três gols em cada um de seus últimos três jogos.

Ambas as equipes marcaram nas três últimas partidas do Chelsea em todas as competições, enquanto o mesmo é verdade para três das últimas quatro do Arsenal. Além disso, três dos últimos quatro (75%) confrontos diretos também viram ambas as equipes marcarem gols. Portanto, o mesmo resultado é altamente provável neste próximo encontro, considerando o que está em jogo.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Chelsea: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.69 na Betano.

Um confronto apertado

Semelhante ao encontro deles em Stamford Bridge no primeiro jogo, este pode ter gols, mas apenas um pode separar as equipes. O Arsenal pode muito bem aproveitar a vantagem de jogar em casa e derrotar o Chelsea por pouco mais uma vez.

Os Gunners venceram duas de suas três partidas anteriores por um único gol. Enquanto isso, os dois jogos mais recentes do Chelsea apresentaram uma vitória por um gol, parte de uma sequência de três vitórias nas últimas quatro partidas em todas as competições.

A derrota do Chelsea em casa para o Arsenal por um gol foi sua segunda derrota desse tipo nos últimos três encontros com os Gunners. O confronto anterior no Emirates Stadium terminou com uma vitória caseira por um gol, um cenário provável na noite de terça-feira.