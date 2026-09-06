Palpite Arsenal x Chelsea - Premier League - 06/09/2026

Nosso especialista em apostas traz os palpites para este clássico londrino. A vantagem de jogar em casa e a defesa sólida do Arsenal devem ajudar os Gunners a fecharem o confronto com a vitória.

Dicas de apostas para Arsenal x Chelsea:

1X2: Arsenal, com odds de 1.67 na bet365 ;

; Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.68 na bet365 ;

; Artilheiro a qualquer momento: Kai Havertz, com odds de 2.50 na bet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365.

Conheça o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 2x1 Chelsea;

Palpite de artilheiros: Arsenal – Kai Havertz, Bukayo Saka; Chelsea – Joao Pedro.

A defesa do título de Premier League pelo Arsenal não poderia ter começado melhor. Os Gunners têm 100% de aproveitamento depois de duas partidas, algo que gostariam de manter. Eles também são uma das duas únicas equipes da competição que ainda não sofreram gols, ao lado dos recém-promovidos do Hull City.

Isso não é surpresa, já que a conquista do título foi construída sobre a estabilidade defensiva. Mesmo com a ausência de William Saliba por lesão, não houve queda de rendimento na defesa do time de Mikel Arteta. Os Gunners foram os mesmos de sempre na noite de segunda-feira, quando visitaram o Villa Park e saíram com uma vitória por 1x0.

Eles serão realmente testados por um Chelsea que começou forte sob o comando do novo técnico Xabi Alonso. O ex-jogador do Liverpool vai enfrentar, pela primeira vez como técnico, seu amigo de infância. O confronto é anunciado como uma batalha entre os irmãos bascos. Alonso deve estar satisfeito com o que viu de sua equipe até aqui.

O Chelsea chega ao Emirates Stadium empatado em pontos com o campeão, mas duas posições atrás na classificação. A partida de domingo é uma oportunidade para as duas equipes superarem seus rivais locais e darem um recado para a temporada.

Escalações esperadas para Arsenal x Chelsea

Escalação esperada do Arsenal: Raya, White, Konsa, Magalhães, Calafiori, Rice, Ødegaard, Guimarães, Saka, Tzolis, Havertz;

Escalação esperada do Chelsea: Martínez, Fofana, Lacroix, Colwill, Neto, Gusto, Lavia, Hato, Palmer, Rogers, Pedro.

Domínio recente do Arsenal

Além de ser o atual campeão e entrar nesta temporada como favorito a erguer o título novamente, o Arsenal vem em boa fase. Os Gunners venceram os três últimos jogos como competitivos, incluindo aquela difícil visita ao Aston Villa. Disputar um clássico londrino no Emirates Stadium deve motivar ainda mais o time.

O time de Arteta perdeu apenas um dos últimos 29 clássicos londrinos pela Premier League e está invicto nos últimos 16 jogos consecutivos dessa rivalidade. Será uma batalha difícil para o Chelsea, mas se alguém pode quebrar o ritmo dos donos da casa, são os Blues. O Chelsea também registra três vitórias em três jogos nesta temporada em todas as competições, e pode ser complicado de conter.

No entanto, o clube do oeste de Londres perdeu suas últimas quatro visitas ao Emirates pela Premier League, com um placar agregado de 11x2. O Arsenal está invicto contra o Chelsea nos últimos nove jogos pela Premier League e 12 no total. O confronto correspondente da temporada passada terminou em 2x1 para o campeão, resultado que pode se repetir na partida de domingo.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Chelsea: 1X2: Arsenal, com odds de 1.67 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Arsenal x Chelsea nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Fogo no ataque do Chelsea deve aparecer

Já mencionamos que o Arsenal é uma das duas únicas equipes da competição que ainda não sofreram gols. Isso não é por acaso, já que Arteta priorizou montar uma defesa sólida. Ainda assim, a possível ausência de Christian Mosquera por lesão e a estreia de Ezri Konsa como titular podem afetar essa estabilidade.

O ataque do Chelsea certamente é um a se tomar cuidado. Os Blues são a equipe mais letal da Premier League, tendo marcado sete gols em duas partidas. O time de Alonso criou 10 grandes chances em dois jogos, ficando atrás apenas do Brighton, que criou 11.

Os visitantes vão confiar na própria capacidade de furar a defesa da casa no domingo. Eles realmente têm muito poder de fogo no elenco. Depois de marcar nove gols em três jogos, os Blues devem balançar as redes ao menos uma vez contra a defesa mais dura da competição. Além disso, três dos últimos quatro confrontos diretos tiveram gols das duas equipes.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Chelsea: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.68 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Diante de um adversário conhecido

Kai Havertz tem aproveitado seu futebol desde que trocou o lado oeste pelo norte de Londres. Ele já fazia sucesso com os Blues, mas seu desempenho melhorou ainda mais no Arsenal. Arteta já colocou Havertz como titular nas duas partidas do Campeonato Inglês, atuando os 90 minutos completos em ambas.

O alemão abriu o placar já na primeira rodada, depois de apenas 15 minutos de jogo. Embora não tenha balançado as redes contra o Aston Villa, trabalhou bastante para a equipe. Sua sequência de dois gols nos últimos três jogos faz dele uma aposta de valor.

Vale destacar que Havertz marcou três gols nos últimos quatro jogos em casa contra seu ex-clube. Por isso, a expectativa é que ele marque no domingo, mesmo havendo opções mais óbvias para essa aposta. Em termos de valor, ele oferece a melhor combinação.

Dica de aposta 3 para Arsenal x Chelsea: Artilheiro a qualquer momento: Kai Havertz, com odds de 2.50 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.