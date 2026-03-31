Palpite Argentina x Zâmbia - Amistosos - 31/03/2026

Dicas de apostas para Argentina x Zâmbia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

A Argentina segue a todo vapor em sua preparação para o próximo compromisso internacional que será disputado entre junho e julho deste ano. Desta vez, los hermanos encaram uma Zâmbia inoperante e que sofre com a falta de consistência: já são cinco jogos consecutivos sem vencer, somando duas derrotas e três empates.

A Albiceleste chega para o duelo devendo futebol à sua torcida após o sufoco contra a zebra Mauritânia. Na ocasião, os comandados de Scaloni quase cederam o empate em plena Bombonera nos minutos finais. Por isso, a sede de vitória deve ditar o ritmo neste segundo compromisso a ser realizado em Buenos Aires.

Escalações esperadas para Argentina x Zâmbia

Escalação esperada da Argentina: Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Fernández, Mac Allister, Almada, Messi, Álvarez;

Escalação esperada da Zâmbia: Chooma, Paina, Phiri, Kanda, Kalimina, Siankombo, Bvembya, Bulaya, Kafunti, Mandanji, Banda.

Dica de aposta 1 para Argentina x Zâmbia: 1x2: Argentina, com odds de 1.05 na bet365

A Albiceleste tem dominado seus últimos jogos com placares movimentados e acima de 2,5 gols, sendo a goleada de 6-1 sobre o Panamá o resultado mais elástico até agora. São partidas onde o craque Lionel Messi tem brilhado com gols e assistências, bem como Julián Álvarez e Nicolás Paz.

Considerando o retrospecto recente, o mercado de "Ambas Marcam" na Bombonera ganha força, já que os donos da casa seguem cometendo erros defensivos cruciais que quase custaram o resultado no último jogo. Por outro lado, a Zâmbia vem de um empate sem gols, apresentando um futebol pobre e pouca criatividade no ataque.

Com base no histórico, confirmamos o favoritismo da Argentina para garantir o triunfo antes da competição internacional deste verão.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Argentina x Zâmbia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Dica de aposta 2 para Argentina x Zâmbia: Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.36 na bet365

O elenco comandado por Lionel Scaloni se caracteriza por buscar placares elásticos, seja jogando dentro de casa, seja fora dela. Exemplo disso foram as duas últimas vitórias: o 6-0 contra o Panamá e o 2-1 sobre a Mauritânia — embora, neste último, a expectativa fosse de uma goleada maior dada a disparidade entre os elencos.

A tendência é que a Argentina consiga balançar as redes mais de 1,5 vezes com facilidade. Enquanto isso, a Zâmbia amarga um baixo nível de efetividade ofensiva, com aproveitamento inferior a 40% nos últimos cinco duelos.

Os dados indicam que é muito provável que a partida no Estádio Alberto J. Armando termine com mais de 2,5 gols.

Dica de aposta 3 para Argentina x Zâmbia: Dupla chance: Argentina ou empate, com odds de 1.00 na bet365

Em quatro dos últimos cinco jogos, os comandados de Scaloni mantiveram uma média de um ou dois gols marcados, sofrendo apenas uma derrota para o Equador nas Eliminatórias — torneio onde terminaram na liderança isolada da tabela de 10 equipes.

Scaloni ainda não fechou sua lista de 26 jogadores para o torneio de inverno; dos 30 atletas que vêm trabalhando com o grupo, cerca de 12 ainda buscam cavar uma vaga. Para muitos deles, esta é a chance de ouro de mostrar serviço aos olhos do treinador na Bombonera.

Pelo que foi visto no último compromisso, é seguro apostar na vitória ou empate da Argentina enquanto o treinador busca o ajuste ideal para o time titular dentro de casa.