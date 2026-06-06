Palpite Argentina x Honduras - Amistoso Internacional - 06/06/2026

Dicas de apostas para Argentina x Honduras:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

De olho no torneio de seleções deste meio de ano, a Seleção da Argentina segue com a sua preparação e, desta vez, enfrentará uma Honduras decidida a iniciar um novo ciclo de quatro anos, com o objetivo de se classificar para a próxima Copa do Mundo.

Um jogo que tem tudo para ser de mão única, dado o momento iluminado da Albiceleste e o alto nível que vem apresentando em campo. Por isso, a tendência é de uma partida com muitos gols e totalmente controlada pelo time de Lionel Scaloni nos 90 minutos disputados no gramado do Kyle Field, em College Station, no Texas.

Escalações esperadas para Argentina x Honduras

Escalação esperada da Argentina: Martínez, Tagliafico, Romero, Otamendi, Molina, Paredes, Mac Allister, Fernández, Martínez, Álvarez, Almada

Escalação esperada de Honduras: Menjivar, Meléndez, Sacaza, Arriaga, Martínez, Reyes, Rosales, Palma, Rivas, Moncada, Benguché

1º Palpite Argentina x Honduras: Vitória da Argentina ⭐ 1.12 pela bet365

Antes do torneio internacional deste ano, a previsão é de uma vitória maiúscula da Argentina, com grandes chances de o placar ter mais de dois gols e a defesa portenha sair de campo sem ser vazada. A Albiceleste chega com amplo favoritismo, já que está ajustando os últimos detalhes táticos para defender o título conquistado há quatro anos.

Por outro lado, Honduras tentará montar um bloco defensivo bem baixo, buscando fechar os espaços para evitar as transições em velocidade da seleção sul-americana e tentar levar algum perigo apenas nos contra-ataques ou na bola parada.

Mesmo sem Messi em campo, poupado por conta de uma fadiga muscular, o elenco argentino conta com um arsenal ofensivo de respeito e com peças que podem garantir uma vitória tranquila por mais de três gols de diferença em College Station, no Texas, Estados Unidos.

2º Palpite Argentina x Honduras: Mais de 2.5 gols ⭐ 1.40 pela bet365

O confronto em solo norte-americano é amplamente favorável à Albiceleste. A maioria dos especialistas aposta as suas fichas em um placar com mais de 2.5 gols, devido ao abismo técnico e aos objetivos distintos de preparação, já que os centro-americanos estão focados no início de um novo projeto a longo prazo.

A Argentina possui um ataque letal que vai buscar o encaixe perfeito para a competição deste meio de ano. Em jogos recentes contra seleções da América Central e de menor expressão, os hermanos superaram a linha de 2.5 gols sem跟fazer força. A expectativa é que Lionel Scaloni teste variações ofensivas, o que deve resultar em um jogo movimentado e com bola na rede.

Com base nos dados mais recentes, tudo indica que o confronto terminará com mais de 2.5 gols e com uma vitória tranquila da Argentina nos EUA.

Veja as odds para Resultado da Partida

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3º Palpite Argentina x Honduras: Ambas equipes não marcam ⭐ 1.57 pela bet365

O palpite de que não teremos gols dos dois lados neste compromisso é muito provável, sendo respaldado pelo histórico do confronto direto e pela enorme diferença de nível técnico entre as duas seleções.

A equipe argentina conta com uma das linhas defensivas e um dos goleiros mais sólidos da atualidade, além de uma excelente retenção de bola, o que deve limitar as ações dos centro-americanos a ligações diretas, dificultando a criação de chances claras de gol. O último duelo entre eles terminou em 3 a 0 para a Argentina, cravando o "ambas não marcam".

Portanto, a tendência é que o placar penda para apenas um dos lados nesta reta final de preparação para a defesa do título conquistado há quatro anos, com o marcador final superando os 2.5 gols no Kyle Field.