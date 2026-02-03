Palpite Albacete x Barcelona - Copa do Rei - 03/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que os azarões resistam até o intervalo, mas que a qualidade superior do Barcelona se mostre decisiva no final.

Dicas de apostas para Albacete x Barcelona:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Albacete 2-3 Barcelona;

Palpite de artilheiros: Albacete - Jefte Betancor, Agus Medina; Barcelona - Marcus Rashford, Dani Olmo, Robert Lewandowski.

O Albacete está tentando causar uma segunda grande surpresa nesta temporada da Copa do Rei. Eles derrotaram o Real Madrid por 3-2 em casa na última rodada e são o único clube da segunda divisão ainda na competição. Esse resultado também impulsionou sua sorte na liga, com o time de Alberto González subindo para o meio da tabela após vencer seus últimos três jogos sem sofrer gols.

O Barcelona venceu por 2-0 fora de casa contra o líder da segunda divisão, Racing Santander, nas oitavas de final. Além disso, venceram quatro dos seus cinco jogos em todas as competições desde então. A exceção foi uma derrota por 2-1 para a Real Sociedad na La Liga, mas garantiram uma vaga entre os oito primeiros na Champions League, na semana passada.

Escalações esperadas para Albacete x Barcelona

Escalação esperada do Albacete: Lizoain, Aguado, Moreno, Vallejo, Neva, Bernabéu, Melendez, Capi, Pacheco, Medina, Betancor;

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Martin, E. Garcia, Araujo, Cancelo, De Jong, Bernal, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski.

As redes vão balançar no Carlos Belmonte

O Albacete tem sido um dos times mais divertidos de assistir na Segunda Divisão nesta temporada. Seus jogos na liga têm uma média de 2,67 gols por jogo no total. Apenas três clubes na segunda divisão espanhola têm uma média superior a essa.

Eles também mostraram qualidade ofensiva contra o Real Madrid. Embora tenham sido ajudados pelo descanso de jogadores do time visitante, nomes como Dean Huijsen, Vinicius Junior e Fede Valverde ainda começaram. O Albacete teve 12 tentativas ao longo dos 90 minutos e aproveitou ao máximo sua posse limitada.

Os adversários continuam a explorar a linha alta do Barcelona. Viktor Dadason, do Copenhagen, e Álvaro Rodríguez, do Elche, marcaram gols de contra-ataque contra os catalães na última semana. Isso deve oferecer encorajamento aos azarões nesta quartas de final.

Os visitantes têm permitido 1,5 gols por 90 minutos fora de casa na La Liga nesta temporada. Isso aumenta a sensação de que apostar que ambas as equipes marcam pode ser uma aposta inteligente aqui.

Dica de aposta 1 para Albacete x Barcelona: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.72 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Albacete x Barcelona nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Albacete dará trabalho até o intervalo

O Barcelona apresentou uma de suas melhores atuações no primeiro tempo no final de semana contra o Elche. No entanto, eles frequentemente têm dificuldade em começar com força nesta temporada.

Antes de sábado, o time de Hansi Flick não estava à frente no intervalo em nenhum dos seus últimos seis jogos. Na La Liga, sua diferença de gols no primeiro tempo é de apenas +10, comparada a +27 após o intervalo.

Essa tendência se repetiu na Copa do Rei. O Barça não encontrou um avanço até o minuto 76 contra o modesto Guadalajara em seu jogo de estreia. Eles também estavam empatados até o minuto 66 na última rodada contra o Racing.

Dado isso, apostar nos anfitriões no mercado de dupla chance no primeiro tempo parece bom, com uma probabilidade implícita de 42%.

Dica de aposta 2 para Albacete x Barcelona: Primeiro tempo: Albacete ou empate, com odds de 2.40 na Betano.

O segundo tempo será cheio de ação

Certamente ,há uma chance de que o Albacete possa se cansar neste jogo e, em última análise, deixar muito espaço. Eles tiveram apenas 22% da posse contra o Real Madrid. Esse número provavelmente não será maior contra o Barcelona, então os anfitriões precisarão trabalhar muito.

Os substitutos serão cruciais para ambas as equipes. Jefte Betancor saiu do banco para marcar gols aos 82 e 94 minutos contra o Los Blancos.

Assim como o Barcelona, o Albacete também marcou frequentemente no final nesta temporada. De fato, 77% dos seus gols na Segunda Divisão vieram no segundo tempo. Enquanto isso, 67% de todos os gols marcados em seus confrontos na liga ocorreram no segundo tempo.

Essas tendências sugerem que o primeiro tempo pode ser a parte mais tranquila deste confronto. Apostar que o segundo tempo terá mais gols parece oferecer valor.