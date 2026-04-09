Palpite Vélez Sarsfield x Racing - Libertadores - 16/09/2025

Confira os palpites para Vélez Sarsfield x Racing para o confronto em Buenos Aires, nesta terça-feira (16), às 19h, pelas quartas de final da Libertadores.

Melhores palpites de apostas para Vélez Sarsfield x Racing

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Vélez Sarsfield x Racing

Vélez vence, com odds de 2.62 na bet365

Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365

Ambos marcam, com odds de 2.05 na bet365

Em jogo duro, o Vélez deve vencer o Racing por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Com quatro vitórias, uma derrota e três empates na Libertadores, o Vélez fez uma das melhores campanhas na fase de grupos da competição. Invicto em casa, passou em um grupo com Penarol, Olímpia e o estreante San Antonio Bulo Bulo. Fez 11 pontos em seis jogos e passou de fase, eliminando o Fortaleza nas oitavas de final.

Já pelo Campeonato Argentino, na última sexta-feira, empatou em 0 a 0 com o Huracán, fora de casa.

O Racing, por sua vez, avançou com tranquilidade em um grupo com Fortaleza, Bucaramanga e Colo-Colo. Com 13 pontos em seis jogos, somou quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, para o time colombiano, em Avellaneda. Nas oitavas, La Academia fez dois jogos duros contra o Penarol e avançou para as quartas após uma derrota e uma vitória, por 1 a 0 e 1 a 3.

Na última sexta-feira, a equipe recebeu o San Lorenzo e venceu por 2 a 0.

Vélez e Racing já se enfrentaram em 94 jogos, com 28 vitórias do Racing, 36 empates e 30 vitórias do Vélez. Pela Libertadores, são duas vitórias do El Fortin. No último encontro entre as equipes, vitória do Vélez por 1 a 0.

Escalações de Vélez Sarsfield e Racing

Vélez: Marchiori, Gordon, Quirós, Mammama, Eliás Gómez, Baeza, Aliendro, Galván, Pellegrini, Carrizo, Braian Romero.

Racing: Arias, Di Césare, Santiago Rosa, Colombo, Martirena, Nardoni, Richard Sánchez, Gabriel Rojas, Solari, Adrian Martínez e Degregorio.

Vélez confia na força de sua casa para buscar a vitória

Jogando em seu estádio, o Vélez aposta na força do ambiente e no apoio de sua torcida para conquistar um resultado importante contra o Racing. Historicamente, os clubes argentinos se fortalecem muito em casa na Libertadores, e esse fator costuma pesar em duelos tão equilibrados.

O time anfitrião, além de mostrar consistência defensiva, tem aproveitado bem as oportunidades recentes para construir vitórias diante de rivais diretos.

O Racing, por outro lado, vive momentos de oscilação e tem dificuldades em manter a regularidade fora de casa.

Considerando o peso da partida e o equilíbrio natural do confronto, a aposta na vitória do Vélez surge como opção de valor, com odd atraente para quem acredita na força dos mandantes em um clássico argentino.

Palpite 1 para Vélez Sarsfield x Racing: Vélez vence, com odds de 2.62 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vélez Sarsfield x Racing nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gols devem aparecer em um confronto equilibrado

Mesmo em partidas de Libertadores que tradicionalmente são disputadas e com clima de tensão, a tendência para Vélez x Racing é de pelo menos dois gols.

O estilo de jogo dos dois times favorece esse cenário: o Vélez costuma pressionar quando joga em casa, criando volume ofensivo, enquanto o Racing, mesmo como visitante, possui qualidade para responder em transições rápidas.

Os números recentes reforçam essa expectativa, já que ambos vêm de jogos movimentados em seus campeonatos locais.

Além disso, pela importância da partida, a busca pelo resultado deve manter o ritmo alto, obrigando os dois lados a se exporem em determinados momentos. Assim, mesmo sem prever um placar elástico, a linha do mais de 1.5 gols oferece segurança e encaixa bem no perfil deste duelo argentino.

Palpite 2 para Vélez Sarsfield x Racing: Mais de 1.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365

Duelo argentino pode ter gols para os dois lados

Um dos mercados mais interessantes para este confronto é o de ambas as equipes marcarem. Nos últimos jogos em casa contra rivais diretos, o Vélez sempre encontrou caminhos para o gol, contando com a força de seu ataque.

O Racing, por sua vez, é reconhecido pela competitividade e por não abrir mão de atacar, mesmo como visitante. Em jogos de mata-mata da Libertadores, esse tipo de postura costuma gerar espaços e oportunidades para os dois lados, aumentando a probabilidade de bolas na rede em ambas as traves.

Além disso, nos clássicos recentes entre times argentinos, o mercado de “ambos marcam” tem sido frequentemente confirmado. Isso torna a aposta atrativa, com uma odd de valor em um cenário que reflete bem o estilo e o momento das duas equipes.