Palpite Uruguai x Peru - Eliminatórias da Copa do Mundo - 04/09/2025

A disputa entre Uruguai e Peru promete ser marcada por poucos gols e domínio dos donos da casa.

Melhores apostas para Uruguai x Peru

Vitória do Uruguai com odd 1.33 na Betano

Menos 2,5 gols com odd 1.75 na Betano

Ambas marcam (NÃO) com odd 1.45 na Betano

Previsão de placar: Uruguai 2x0 Peru.

Nossa análise: momento das equipes

O Uruguai chega à 17ª rodada das Eliminatórias com 24 pontos, ocupando a 4ª posição na tabela e precisando apenas de um empate para garantir sua vaga na Copa do Mundo.

Em seu compromisso mais recente, superou a Venezuela por 2x0. Até aqui, soma seis vitórias, seis empates e quatro derrotas.

O Peru vive situação complicada: ocupa a penúltima colocação, com 12 pontos, e precisa vencer as duas últimas rodadas para ainda sonhar com uma chance na repescagem.

No duelo anterior, ficou no 0x0 contra o Equador, alcançando assim seis empates desde o início da competição, além de oito derrotas e apenas duas vitórias.

Prováveis escalações para Uruguai x Peru

Uruguai: Rochet; Varela, Cáceres, Olivera, Viña, Ugarte, Valverde e De Arrascaeta (Bentancur); Pellistri, Brian Rodríguez e Aguirre (Federico Viñas).

Peru: Gallese; Sonne, Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Burlamaqui e Sergio Peña; Kenji Cabrera, Quevedo e Luis Ramos.

Favoritismo uruguaio

Mesmo tendo conquistado apenas uma vitória nas últimas seis rodadas, o Uruguai ainda chega para este duelo com maiores chances, já que enfrentará um adversário que pouco produziu nestas Eliminatórias e que, atuando fora de casa, perdeu seis dos oito jogos disputados.

Embora o Peru tenha vencido os uruguaios na 9ª rodada, o retrospecto recente favorece a Celeste: nos últimos cinco confrontos, foram duas vitórias e dois empates a seu favor.

Para este novo encontro, o fator casa deve pesar novamente, considerando que a equipe peruana não tem obtido êxito longe de seus domínios e apresenta baixo rendimento ofensivo.

Assim, a expectativa é de uma vitória do Uruguai diante de sua torcida.

Palpite 1: Vitória do Uruguai com odd 1.33 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Uruguai x Peru nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Poucos gols à vista

O confronto entre Uruguai e Peru promete ser daqueles jogos em que o placar baixo pode prevalecer.

A Celeste Olímpica não participa de uma partida com mais de três gols desde a vitória por 3x2 sobre a Colômbia, na 11ª rodada das Eliminatórias. De lá para cá, o time de Marcelo Bielsa tem feito jogos mais truncados, alguns até abaixo da linha de 1,5 gol.

O Peru, por sua vez, também mostra um perfil semelhante. Nos últimos cinco compromissos, apenas no triunfo por 3x1 contra a Bolívia a equipe esteve envolvida em duelo com placar mais elástico.

Nos outros quatro jogos, todos terminaram com menos de dois gols, incluindo duas igualdades seguidas em 0x0. Assim, tudo indica que este embate tende a ser de poucos gols, com boa chance de terminar abaixo de 2,5 gols.

Palpite 2: Menos 2,5 gols com odd 1.75 na Betano.

Chances de gol apenas de um lado

A disputa desta quinta-feira tende a apresentar um cenário bastante claro no que diz respeito ao mercado para ambas marcam.

A seleção peruana atravessa enorme dificuldade ofensiva: não balança as redes há três rodadas e soma apenas seis gols em 16 partidas, sendo o pior ataque das Eliminatórias.

O time de Óscar Ibáñez até consegue se organizar defensivamente em certos momentos, mas carece de criatividade e eficiência no setor ofensivo.

Já o Uruguai, mesmo vindo de quatro jogos em que passou em branco em três, possui 19 gols marcados na competição e deve aproveitar as fragilidades do adversário.

Diante dessa diferença de desempenho, a probabilidade é alta de vermos gols apenas do Uruguai, tornando improvável que o Peru consiga deixar sua marca no confronto.