Palpite Sport Recife x Flamengo - Brasileirão Série A - 15/11/2025

Flamengo visita o Sport na Arena de Pernambuco e pode assumir a liderança do Brasileirão, enquanto o Leão pode ser rebaixado.

Melhores palpites de apostas para Sport x Flamengo

Mais de 2.5 gols, com odds de 1.85 na bet365

Intervalo/Final do jogo - Flamengo - Flamengo, com odds de 1.80 na bet365

Para Luiz Araújo marcar a qualquer momento, com odds de 2.60 na bet365

Em jogo fácil, o Flamengo deve vencer o Sport por 4 a 0.

Nossa análise: Momento das equipes

Sport e Flamengo se enfrentam neste sábado (15), em pleno feriado da Proclamação da República, às 18h30, na Arena de Pernambuco.

O time carioca quer assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e tem tudo para vencer o lanterna.

Virtualmente rebaixado, o Leão pode ter a queda matematicamente confirmada justamente neste jogo.

Vice-líder do Brasileirão e muito vivo na briga pelo título, o Flamengo tem os mesmos 68 pontos do Palmeiras.

Assim, pode terminar o sábado na ponta, desde que vença o Sport e o Verdão tropece contra o Santos.

O Rubro-Negro vem de vitória sobre o Peixe, por 3 a 2, no Maracanã, e voltou a ter boas chances de ficar com o título.

Ao Sport cabe apenas terminar o Brasileirão de maneira digna. Com apenas 17 pontos e na última colocação, o time sabe que o rebaixamento para a Série B é inevitável.

A equipe sofreu uma dura derrota de virada para o Atlético-MG, na rodada anterior, por 4 a 2, e agora tem um jogo duríssimo contra o Flamengo.

Sport e Flamengo têm um histórico de rivalidade marcado por uma disputa que se arrasta há décadas na Justiça.

Ambos se consideram campeões brasileiros de 1987, mas o Superior Tribunal Federal (STF) decidiu que o Leão é o verdadeiro campeão daquele ano.

O Flamengo leva vantagem no histórico do confronto. São 24 vitórias dos cariocas, 10 empates e 11 triunfos do Sport em 45 jogos oficiais.

Prováveis escalações de Sport e Flamengo



Sport: Gabriel, Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho (Romarinho), Pablo e Léo Pereira.

Gabriel, Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho (Romarinho), Pablo e Léo Pereira. Flamengo:Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (João Victor), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Saúl e De La Cruz; Luiz Araújo, Samuel Lino e Juninho (Wallace Yan).

Jogo deve ter um bom número de gols

Segunda pior defesa do Brasileirão, com 55 gols sofridos em 32 jogos, o Sport terá a duríssima missão de parar o poderoso ataque do Flamengo, o melhor da competição, com 64 gols.

A tendência, portanto, é que tenhamos uma vitória dos cariocas, com sobras.

Os últimos três jogos do Flamengo no Brasileirão, inclusive um deles sendo a vitória de 3 a 0 sobre o Sport, no Maracanã, terminaram com mais de dois gols.

Apesar do péssimo momento do time, o ataque do Sport reagiu na rodada anterior e fez dois gols no Galo. Mais um motivo para acreditar que esta partida terá mais de dois gols.

Ou seja, tudo leva a crer que o duelo na Arena de Pernambuco terá um bom número de bolas na rede. Parece, realmente, uma aposta muito promissora.

Palpite 1: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.85 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Sport Recife x Flamengo nas principais casas de apostas.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Favoritismo assustador do Flamengo

O Rubro-Negro Carioca é muito favorito para este duelo na Arena de Pernambuco.

A diferença de qualidade entre os times é tão grande que o mais provável é que vejamos uma vitória do Flamengo nos dois tempos da partida.

O último confronto entre as equipes, disputado recentemente, no dia 1º de novembro, terminou com uma vitória fácil do Flamengo, por 3 a 0, no Maracanã.

E o Sport nem sequer assustou a defesa carioca. Pouco tempo se passou, e o cenário deve se repetir, agora com mando de campo do Leão.

A última vitória do Sport sobre o Flamengo ocorreu em 2017. Desde então, foram oito jogos e sete vitórias do time da Gávea.

Além disso, o lanterninha do Brasileirão não dá nenhum sinal de que pode surpreender a equipe comandada por Filipe Luís.

Palpite 2: Intervalo/Final do jogo - Flamengo - Flamengo, com odds de 1.80 na bet365

Atacante deve deixar sua marca

No jogo em que o melhor ataque enfrenta a segunda pior defesa do Brasileirão, nada melhor do que apostar em gol de um atacante rubro-negro.

Com muitos desfalques, Luiz Araújo assume a titularidade e vira referência técnica no setor ofensivo do Flamengo.

Luiz Araújo já mostrou que é um dos principais jogadores do Flamengo nesta temporada e tem tudo para fazer uma boa atuação contra o Sport.

Ele soma seis gols neste Brasileirão e terá de suprir as ausências dos principais artilheiros da equipe na competição: Pedro, lesionado, e Arrascaeta, convocado para defender o Uruguai.

Muitos torcedores rubro-negros acreditam que Luiz Araújo deveria ser titular mesmo com todos os atletas à disposição, mas a disputa por espaço na equipe comandada por Filipe Luís é muito acirrada.

De qualquer forma, contra o Sport, o camisa 7 terá nova oportunidade de mostrar seu valor.