Palpite Sport x Corinthians - Brasileirão Série A - 21/09/2025

O duelo entre as equipes deve seguir uma tendência de placar mais contido.

Melhores apostas para Sport x Corinthians

Vitória do Corinthians, com odds 2.62 na bet365

Menos 2,5 gols, com odds 1.50 na bet365

Ambas marcam (NÃO), com odds 1.70 na bet365

Previsão de placar: Sport 0x1 Corinthians.

Nossa análise: momento das equipes

Na rodada passada, o Sport empatou em 1x1 fora de casa contra o Bragantino. Antes disso, havia sofrido duas derrotas seguidas: 3x0 para o Palmeiras e 3x2 para o Vasco.

Com apenas uma vitória no campeonato, o Rubro-Negro segue na lanterna, com dez pontos.

O Corinthians, por sua vez, vem de triunfo fora de casa sobre o Fluminense, por 1x0. Na partida anterior, havia vencido o Athletico-PR e garantido a classificação para as semifinais da Copa do Brasil.

Ao todo, o Timão soma cinco jogos de invencibilidade e, atualmente, ocupa a 12ª posição, com 26 pontos.

Prováveis escalações para Sport x Corinthians

Sport: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, Renan Menezes, Aderlan; Zé Lucas, Christian Rivera; Matheusinho, Lucas Lima, Lucas Pereira; Diego Lacerda.

Corinthians: Hugo Souza; André Ramalho (João Pedro Tchoca), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, Maycon(Charles), Ryan, José Martínez e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto.

Corinthians mira nos três pontos

Mesmo fora de casa, o Corinthians promete ter favoritismo nesta disputa, visto que chega em melhor momento no Brasileirão.

Apesar do tropeço recente contra o Juventude, em partida fora de casa diante de um adversário do Z4, o Timão mostrou poder de reação ao engatar uma sequência positiva após um período de instabilidade.

Já o Sport, mesmo atuando na Ilha do Retiro, não consegue transmitir confiança ao seu torcedor: nos últimos dez jogos, conquistou apenas uma vitória, número que evidencia as fragilidades da equipe pernambucana.

Diante desse contexto, o Corinthians tem grande probabilidade de sair de campo com os três pontos, sustentado pela fase de recuperação e pela diferença técnica entre os elencos.

Palpite 1 para Sport x Corinthians: Vitória do Corinthians, com odds 2.62 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Sport x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo de poucos gols

O Leão, apesar de atuar em casa, tem uma defesa vulnerável, cedendo nove gols nos últimos quatro compromissos, o que abre espaço para o adversário, mas nem sempre o Corinthians consegue aproveitar plenamente essas oportunidades.

O ataque alvinegro, mesmo com momentos de destaque, como na vitória por 3x2 sobre o Vasco, normalmente não apresenta um volume alto de gols, mantendo suas partidas na maioria das vezes abaixo de três gols.

Diante disso, a expectativa é de um jogo truncado, com chances limitadas de gol e maior atenção defensiva de ambas as equipes.

Assim, a probabilidade do confronto terminar com menos de 2,5 gols é considerável.

Palpite 2 para Sport x Corinthians: Menos 2,5 gols, com odds 1.50 na bet365

Placar travado

O encontro deste domingo promete ser equilibrado, mas com boas chances de não termos gols para ambos os lados.

O Timão chega em fase defensiva sólida, tendo sofrido apenas um gol nos últimos quatro jogos, justamente no clássico contra o Palmeiras. Fora de casa, o time mostrou consistência, vencendo duas vezes sem ser vazado.

Já o Sport, que luta contra o rebaixamento, enfrenta dificuldades ofensivas diante de equipes mais organizadas. Atuando em casa, o Leão deve tentar se impor, mas pode encontrar barreiras na retaguarda corintiana.

Logo, a tendência é de uma partida mais travada, com um dos lados ficando em branco no placar.