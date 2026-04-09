Palpite São Paulo x Botafogo - Brasileirão Série A - 14/09/2025

Diante do Botafogo, o São Paulo tenta manter a boa sequência de jogos em casa.

Melhores apostas para São Paulo x Botafogo

São Paulo - vitória ou empate com odd 1.32 na Betano

Ambas marcam (SIM) com odd 2.15 na Betano

Menos 6,5 cartões com odd 1.75 na Betano

Previsão de placar: São Paulo 2x1 Botafogo.

Nossa análise: momento das equipes

O São Paulo chega para esta partida após a derrota por 1x0 para o Cruzeiro na última rodada. Esse revés pôs fim a uma sequência de oito jogos de invencibilidade do Tricolor no campeonato.

Com esses resultados, a equipe ocupa a 7ª posição, com 32 pontos.

Já o Botafogo chega para esta rodada após um resultado indigesto no meio da semana: foi eliminado nos pênaltis, em casa, pelo rival Vasco, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Antes desse insucesso, o Fogão havia aplicado 4x1 sobre o Bragantino pelo Brasileirão.

O Alvinegro segue tentando entrar de vez no G4, já que ocupa o quinto lugar, com 35 pontos, apenas um a menos que o Bahia, que abre o grupo dos quatro primeiros.

Prováveis escalações para São Paulo x Botafogo

São Paulo: Rafael; Alan Franco, Arboleda e Ferraresi; Cedric Soraes, Bobadilla, Marcos Antonio, Rodriguinho e Enzo Diaz; Luciano e Gonzalo Tapia.

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Santi Rodríguez, Jeffinho e Joaquín Correa; Arthur Cabral.

Favoritismo tricolor

O São Paulo chega confiante para este confronto no Morumbi, sustentando uma invencibilidade importante como mandante.

Desde a derrota para o Vasco na 12ª rodada, o Tricolor reencontrou sua força em casa, acumulando cinco vitórias e apenas um empate nas últimas seis partidas. Esse desempenho sólido diante da sua torcida reforça a confiança da equipe em manter o embalo na tabela.

Do outro lado, o Botafogo mostra dificuldades quando atua fora do Rio. Nos últimos três compromissos como visitante, venceu apenas o modesto Juventude, empatou com o Vasco pela Copa do Brasil e foi derrotado pela LDU na Libertadores.

Assim, o favoritismo pende para o São Paulo, com grandes chances de vitória e, no mínimo, um empate sendo resultado bastante provável.

Palpite 1 para São Paulo x Botafogo: São Paulo - vitória ou empate com odd 1.32 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas equipes devem balançar as redes

Este duelo promete ser movimentado, especialmente pelo momento defensivo das duas equipes.

O Botafogo vem sofrendo gols com frequência, já que em seus últimos quatro compromissos sempre acabou vazado, e em todos esses confrontos ambas as equipes balançaram as redes.

Do outro lado, o São Paulo também tem mostrado presença ofensiva: marcou em três das últimas quatro partidas, sendo que em duas delas o placar terminou com gols para os dois lados.

Com esse cenário, o favoritismo pode até pender para o Tricolor jogando em casa, mas a tendência é de uma partida aberta, com os dois ataques explorando as fragilidades defensivas.

Assim, o palpite no Ambas Marcam surge como um palpite bem consistente.

Palpite 2 para São Paulo x Botafogo: Ambas marcam (SIM) com odd 2.15 na Betano

Tendência de disciplina em campo

O encontro entre São Paulo e Botafogo promete intensidade dentro das quatro linhas, mas os números recentes indicam que o confronto pode não ter um exagero de cartões.

O São Paulo vem de cinco jogos em que acumulou 11 advertências, mostrando certa oscilação, com partidas de maior rigor, como contra o Cruzeiro, quando seis cartões foram aplicados no total.

Já o Botafogo apresenta um comportamento mais equilibrado: também nos últimos cinco jogos, recebeu nove amarelos, mas em duas dessas partidas não teve nenhum atleta punido.

Considerando o perfil recente das duas equipes, a tendência é de uma disputa firme, mas sem excesso de faltas ríspidas. Assim, a previsão é de que a partida fique abaixo da linha de 6,5 cartões.