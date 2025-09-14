Palpite Juventude x Flamengo - Brasileirão Série A - 14/09/2025

O Flamengo enfrenta um tabu contra o Juventude: há quase três décadas não consegue vencer no Alfredo Jaconi. Ainda assim, equipe carioca é favorita.

Melhores apostas para Juventude x Flamengo

Vitória do Flamengo com odd 1.45 na Betano

Mais 2,5 gols com odd 1.95 na Betano

Ambas marcam (NÃO) com odd 1.62 na Betano

Previsão de Placar: Juventude 0x3 Flamengo.

Nossa análise: momento das equipes

O Juventude chega para o confronto deste domingo após vencer o Ceará fora de casa por 1x0. Antes disso, havia sido derrotado por 3x1 pelo Botafogo.

Apesar desse revés, a equipe de Thiago Carpini vem de bons resultados, somando três vitórias, um empate e apenas uma derrota nas últimas cinco rodadas, sequência inédita desde o início do campeonato.

Mesmo com essa reação, o time ainda permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª posição com 21 pontos.

Já o Flamengo lidera a competição com 47 pontos e, na rodada anterior, empatou em 1x1 com o Grêmio.

No entanto, vale destacar que o Rubro-Negro carrega um tabu incômodo: não vence no Alfredo Jaconi desde 1997.

Prováveis escalações para Juventude x Flamengo

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel; Jadson, Caique, Mandaca e Nenê; Gabriel Taliari e Batalla.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samu Lino e Pedro.

Mengão favorito diante do Juventude

O Flamengo chega para este confronto como amplo favorito, já que lidera o Campeonato Brasileiro e enfrenta um Juventude que segue na luta contra o rebaixamento.

Mesmo atuando fora de casa, o Rubro-Negro demonstra força e regularidade, mantendo-se focado em ampliar sua vantagem na ponta da tabela.

A equipe carioca não sabe o que é perder no Brasileirão desde a 14ª rodada, quando foi superada pelo Santos, e desde então vem acumulando resultados consistentes.

O Juventude, por sua vez, apresentou uma leve reação nas últimas cinco partidas, mas ainda encontra dificuldades para competir diante de adversários mais qualificados.

Vale lembrar que, no duelo do primeiro turno, o Flamengo atropelou o time gaúcho com uma goleada expressiva por 6x0, reforçando o abismo entre as equipes.

Palpite 1 para Juventude x Flamengo: Vitória do Flamengo com odd 1.45 na Betano

Veja odds para resultado da partida

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Expectativa de muitos gols

O Flamengo tem sido um verdadeiro carrasco contra os times do Z4. Até agora, exceto contra o Sport, com quem ainda tem uma partida adiada, o Mengão aplicou goleada em todas as equipes da zona de rebaixamento.

Primeiro, diante do próprio Juventude, na 4ª rodada, venceu por 6x0; depois, superou o Fortaleza por 5x0 e, por fim, aplicou incríveis 8x0 sobre o Vitória.

Dono do melhor ataque do Brasileirão, com 45 gols marcados, o Rubro-Negro volta a encarar a frágil defesa do Juventude, que, por sinal, é a mais vazada do campeonato, com 41 gols sofridos.

Diante disso, as chances deste confronto, assim como o do primeiro turno, ter três ou mais gols são bastante altas.

Palpite 2 para Juventude x Flamengo: Mais 2,5 gols com odd 1.95 na Betano

Força defensiva do Flamengo

Como já mencionado, a equipe comandada por Filipe Luís apresenta grande força ofensiva, além de um retrospecto amplamente favorável em confrontos contra times que lutam contra o rebaixamento.

No entanto, não foi apenas o setor ofensivo que se destacou nesses duelos. A defesa rubro-negra também mostrou solidez, já que, nesses encontros diante das equipes do Z4, o Flamengo não sofreu nenhum gol.

Vale lembrar que o clube tem atualmente a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com apenas dez gols sofridos.

Assim, além de contar com o histórico recente a seu favor, a expectativa é de que o Juventude não consiga balançar as redes neste confronto.