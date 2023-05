Palpites Fluminense x River Plate - Libertadores - 2/5/23

Fluminense e River Plate se enfrentam na Libertadores às 21h (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã.

O jogo será válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O duelo válido pelo Grupo D, coloca frente a frente, não apenas dois favoritos do grupo, mas também dois times que figuram no top 10 das casas de apostas para conquistar o título.

Confira dicas de apostas para Fluminense x River Plate

Veja os palpites para a partida Fluminense x River Plate, na Copa Libertadores, em 02/5/2023:

Dupla hipótese: Fluminense ou River Plate

​1.30 na bet365

1.32 na Betano

1.31 na Sportingbet

Cano para marcar a qualquer momento

​2.10 na bet365

2.20 na Betano

2.20 na Sportingbet

Mais de 1,5 gols na partida

​1.30 na bet365

1.35 na Betano

1.34 na Sportingbet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas à alterações. Consulte os valores atualizados nos sites das casas de apostas.

O Fluminense e River têm apenas um empate cada em 2023

O Tricolor das Laranjeiras já atuou em 22 oportunidades neste ano. E dentre essas partidas, a equipe carioca saiu com a vitória em 16 jogos, perdeu 5 e houve apenas um empate.

O único empate do Fluminense nesta temporada aconteceu na Taça Guanabara, em 26 de Janeiro, quando ficou no 1 a 1 contra o Boavista. Além disso, o River Plate também possui apenas um empate no ano.

O River teve o primeiro empate em 2023 na última sexta-feira (28 de abril) diante do Tucuman pelo Campeonato Argentino. Antes disso, a equipe havia ficado 27 partidas sem empatar, desde que ficou no 2 a 2 contra o Patronato na Copa Argentina, em 2022.

Aposta 1: Fluminense x River Plate: Dupla hipótese, Fluminense ou River Plate – 1.30 na bet365, 1.32 na Betano e 1.31 na Sportingbet.

Cano tem média de 1 gol por jogo em 2023

Comparando o desempenho atual do atacante Germán Cano com o do ano passado, quando marcou 44 gols e viveu a melhor temporada da carreira, a torcida do Fluminense tem ainda mais motivos para apostar no jogador.

Embora tenha passado em branco contra o Fortaleza, pela terceira rodada do Brasileirão, Cano anotou o dele na vitória por 3 a 0 sobre o Paysandu no Mangueirão, pela Copa do Brasil, e chegou a 20 gols na temporada. A marca foi atingida em 25 de abril, ou seja, 44 dias mais rápido do que em 2022.

Outro motivo para acreditar num gol do argentino, é que Cano "versão 2023" passou a cobrar mais pênaltis. Se no ano passado ele bateu apenas um e perdeu, nesta temporada ele cobrou quatro e marcou três.

Aposta 2: Fluminense x River Plate: Cano para marcar a qualquer momento – 2.10 na bet365, 2.20 na Betano e 2.20 na Sportingbet.

Flu e River: média de quase dois gols por jogo

De um lado, um dos ataques mais eficientes da Argentina, do outro, um dos sistemas ofensivos mais temidos do Brasil.

O River Plate, nesta temporada, anotou 33 gols em apenas 17 partidas, o que gera uma margem de 1,94 tentos por jogo. Já o time carioca tem números ainda melhores, o Fluminense já anotou 49 gols ao longo de 2023, o que proporciona uma média de 2,22 gols por confronto.

Levando ainda em consideração que este jogo envolve os dois mais cotados para vencer o Grupo D, evidentemente é sinal de que será um jogo aberto, pois os dois clubes disputam a liderança para ter vantagem nas fases mata-mata.

Aposta 3: Fluminense x River Plate: Mais de 1,5 gols – 1.30 na bet365, 1.35 na Betano e 1.34 na Sportingbet.