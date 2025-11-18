+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palpites Botafogo x Sport Recife
Palpite Botafogo x Sport Recife - Brasileirão Série A - 18/11/2025

Confira os palpites Botafogo x Sport Recife para o confronto no Rio de Janeiro, nesta terça (18), às 20h30, pelo Brasileirão.

Botafogo e Sport Recife disputam partida pelo Brasileirão, com o Glorioso na luta pela Libertadores e o Leão cumprindo tabela após o rebaixamento.

Melhores palpites de apostas para Botafogo x Sport Recife

  • Botafogo vence ambos os tempos, com odds de 2.62 na bet365
  • Menos de 10 escanteios, com odds de 2.00 na bet365
  • Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.70 na bet365

Em jogo acessível, o Botafogo vencerá o Sport Recife por 2 a 0.

Nossa análise: Momento das equipes

Botafogo e Sport chegam ao duelo em realidades completamente opostas, o que tende a influenciar diretamente a dinâmica da partida no Nilton Santos. 

Enquanto o Alvinegro ainda briga por uma posição no G-6 e vem acumulando resultados consistentes nas últimas rodadas, o Sport chega matematicamente rebaixado. 

O clube vive o seu pior momento na competição.

O confronto coloca frente a frente um time organizado, motivado e buscando objetivos claros, contra uma equipe abatida, frágil e sem confiança.

O Botafogo atravessa fase de estabilidade sob o comando de Davide Ancelotti. A equipe não perde há cinco jogos e vem apresentando uma defesa sólida, boa circulação de bola e intensidade na pressão pós-perda. 

Mesmo nos empates, como o 0 a 0 contra o Vitória, o time mostrou controle territorial e capacidade de equilibrar partidas fora de casa. 

No Nilton Santos, o Botafogo costuma crescer ainda mais: impõe ritmo, cria volume ofensivo e se apoia no fator local para transformar superioridade técnica em vantagem no placar. O momento é positivo, e o ambiente favorece uma atuação dominante.

O Sport, por sua vez, chega ao Rio após uma sequência de cinco derrotas, incluindo a goleada sofrida para o Flamengo, que confirmou o rebaixamento. A equipe vive profunda crise técnica e emocional: defende mal, cria pouco e demonstra queda acentuada na intensidade de jogo. 

A falta de confiança e a inconsistência tática pesam ainda mais diante de um adversário em boa fase. Mesmo com jogadores experientes, o Leão tem dificuldades para competir fora de casa e tende a encontrar enormes problemas para se impor no Nilton Santos.

Prováveis escalações de Botafogo x Sport Recife

  • Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Newton, Barboza e Cuiabano, Danilo e Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Joaquín Correa e Jeffinho, Chris Ramos
  • Sport Recife: Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido, Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima, Léo Pereira, Matheusinho e Pablo

Botafogo deve controlar o jogo do início ao fim

O Botafogo chega firme na briga pelo G-6 e vive bom momento de estabilidade sob Davide Ancelotti. A equipe não perde há cinco rodadas e vem apresentando organização, intensidade e boa ocupação de espaços, mesmo fora de casa — como foi no empate contra o Vitória. 

Atuando no Nilton Santos, o time tende a assumir o controle desde os primeiros minutos, pressionando alto e construindo o jogo com paciência.

O Sport, por outro lado, chega para o confronto em seu pior momento na temporada. A goleada sofrida para o Flamengo por 5 a 1 selou matematicamente o rebaixamento e evidenciou a fragilidade defensiva da equipe. 

Sem confiança, sem padrão coletivo e com erros recorrentes, o Leão deve sofrer contra um Botafogo motivado, organizado e superior tecnicamente. 

  • Palpite 1: Botafogo vence ambos os tempos, com odds de 2.62 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Sport Recife nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo sem grande volume de escanteios

Apesar do favoritismo do Botafogo, o confronto não indica um número elevado de escanteios. A equipe de Ancelotti costuma trabalhar com linhas compactas, valorizando o passe e buscando infiltrações pelo meio, o que reduz a dependência de cruzamentos laterais — um dos principais geradores de corners. 

Quando abre o placar cedo, o Botafogo também tende a controlar o ritmo, diminuindo a necessidade de aceleração constante pelos lados.

O Sport, em crise técnica, cria pouco e finaliza ainda menos, o que reduz drasticamente as chances de gerar escanteios a seu favor. 

Fora de casa, o time costuma se retrair e tem dificuldades até para ultrapassar a intermediária adversária. O cenário mais provável é de domínio do Botafogo, mas sem um jogo especialmente movimentado nas alas.

  • Palpite 2: Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na bet365

Leão deve passar em branco no Nilton Santos

A fragilidade ofensiva do Sport tem sido evidente ao longo de toda a temporada. O time sofre para criar chances, finaliza pouco e não consegue manter posse de bola próxima à área adversária. 

Enfrentando um Botafogo sólido defensivamente e com bom controle territorial em casa, o Leão deve encontrar enormes dificuldades para ameaçar Léo Linck.

Do outro lado, o Botafogo costuma defender bem quando tem vantagem no placar, controlando as transições e limitando espaços. Pela diferença técnica, pelo momento das equipes e pelo peso emocional do rebaixamento, o Sport tende a ter atuação de baixo impacto no ataque e não deve incomodar muito.

  • Palpite 3: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.70 na bet365