Palpite Botafogo x Sport Recife - Brasileirão Série A - 18/11/2025

Botafogo e Sport Recife disputam partida pelo Brasileirão, com o Glorioso na luta pela Libertadores e o Leão cumprindo tabela após o rebaixamento.
Melhores palpites de apostas para Botafogo x Sport Recife
- Botafogo vence ambos os tempos, com odds de 2.62 na bet365
- Menos de 10 escanteios, com odds de 2.00 na bet365
- Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.70 na bet365
Em jogo acessível, o Botafogo vencerá o Sport Recife por 2 a 0.
- Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365
- Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.
- Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.
Nossa análise: Momento das equipes
Botafogo e Sport chegam ao duelo em realidades completamente opostas, o que tende a influenciar diretamente a dinâmica da partida no Nilton Santos.
Enquanto o Alvinegro ainda briga por uma posição no G-6 e vem acumulando resultados consistentes nas últimas rodadas, o Sport chega matematicamente rebaixado.
O clube vive o seu pior momento na competição.
O confronto coloca frente a frente um time organizado, motivado e buscando objetivos claros, contra uma equipe abatida, frágil e sem confiança.
O Botafogo atravessa fase de estabilidade sob o comando de Davide Ancelotti. A equipe não perde há cinco jogos e vem apresentando uma defesa sólida, boa circulação de bola e intensidade na pressão pós-perda.
Mesmo nos empates, como o 0 a 0 contra o Vitória, o time mostrou controle territorial e capacidade de equilibrar partidas fora de casa.
No Nilton Santos, o Botafogo costuma crescer ainda mais: impõe ritmo, cria volume ofensivo e se apoia no fator local para transformar superioridade técnica em vantagem no placar. O momento é positivo, e o ambiente favorece uma atuação dominante.
O Sport, por sua vez, chega ao Rio após uma sequência de cinco derrotas, incluindo a goleada sofrida para o Flamengo, que confirmou o rebaixamento. A equipe vive profunda crise técnica e emocional: defende mal, cria pouco e demonstra queda acentuada na intensidade de jogo.
A falta de confiança e a inconsistência tática pesam ainda mais diante de um adversário em boa fase. Mesmo com jogadores experientes, o Leão tem dificuldades para competir fora de casa e tende a encontrar enormes problemas para se impor no Nilton Santos.
Prováveis escalações de Botafogo x Sport Recife
- Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Newton, Barboza e Cuiabano, Danilo e Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Joaquín Correa e Jeffinho, Chris Ramos
- Sport Recife: Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido, Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima, Léo Pereira, Matheusinho e Pablo
Botafogo deve controlar o jogo do início ao fim
O Botafogo chega firme na briga pelo G-6 e vive bom momento de estabilidade sob Davide Ancelotti. A equipe não perde há cinco rodadas e vem apresentando organização, intensidade e boa ocupação de espaços, mesmo fora de casa — como foi no empate contra o Vitória.
Atuando no Nilton Santos, o time tende a assumir o controle desde os primeiros minutos, pressionando alto e construindo o jogo com paciência.
O Sport, por outro lado, chega para o confronto em seu pior momento na temporada. A goleada sofrida para o Flamengo por 5 a 1 selou matematicamente o rebaixamento e evidenciou a fragilidade defensiva da equipe.
Sem confiança, sem padrão coletivo e com erros recorrentes, o Leão deve sofrer contra um Botafogo motivado, organizado e superior tecnicamente.
- Palpite 1: Botafogo vence ambos os tempos, com odds de 2.62 na bet365
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Sport Recife nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Jogo sem grande volume de escanteios
Apesar do favoritismo do Botafogo, o confronto não indica um número elevado de escanteios. A equipe de Ancelotti costuma trabalhar com linhas compactas, valorizando o passe e buscando infiltrações pelo meio, o que reduz a dependência de cruzamentos laterais — um dos principais geradores de corners.
Quando abre o placar cedo, o Botafogo também tende a controlar o ritmo, diminuindo a necessidade de aceleração constante pelos lados.
O Sport, em crise técnica, cria pouco e finaliza ainda menos, o que reduz drasticamente as chances de gerar escanteios a seu favor.
Fora de casa, o time costuma se retrair e tem dificuldades até para ultrapassar a intermediária adversária. O cenário mais provável é de domínio do Botafogo, mas sem um jogo especialmente movimentado nas alas.
- Palpite 2: Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na bet365
Leão deve passar em branco no Nilton Santos
A fragilidade ofensiva do Sport tem sido evidente ao longo de toda a temporada. O time sofre para criar chances, finaliza pouco e não consegue manter posse de bola próxima à área adversária.
Enfrentando um Botafogo sólido defensivamente e com bom controle territorial em casa, o Leão deve encontrar enormes dificuldades para ameaçar Léo Linck.
Do outro lado, o Botafogo costuma defender bem quando tem vantagem no placar, controlando as transições e limitando espaços. Pela diferença técnica, pelo momento das equipes e pelo peso emocional do rebaixamento, o Sport tende a ter atuação de baixo impacto no ataque e não deve incomodar muito.
- Palpite 3: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.70 na bet365