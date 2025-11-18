Palpite Botafogo x Sport Recife - Brasileirão Série A - 18/11/2025

Botafogo e Sport Recife disputam partida pelo Brasileirão, com o Glorioso na luta pela Libertadores e o Leão cumprindo tabela após o rebaixamento.

Melhores palpites de apostas para Botafogo x Sport Recife

Botafogo vence ambos os tempos, com odds de 2.62 na bet365

Menos de 10 escanteios, com odds de 2.00 na bet365

Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.70 na bet365

Em jogo acessível, o Botafogo vencerá o Sport Recife por 2 a 0.

Nossa análise: Momento das equipes

Botafogo e Sport chegam ao duelo em realidades completamente opostas, o que tende a influenciar diretamente a dinâmica da partida no Nilton Santos.

Enquanto o Alvinegro ainda briga por uma posição no G-6 e vem acumulando resultados consistentes nas últimas rodadas, o Sport chega matematicamente rebaixado.

O clube vive o seu pior momento na competição.

O confronto coloca frente a frente um time organizado, motivado e buscando objetivos claros, contra uma equipe abatida, frágil e sem confiança.

O Botafogo atravessa fase de estabilidade sob o comando de Davide Ancelotti. A equipe não perde há cinco jogos e vem apresentando uma defesa sólida, boa circulação de bola e intensidade na pressão pós-perda.

Mesmo nos empates, como o 0 a 0 contra o Vitória, o time mostrou controle territorial e capacidade de equilibrar partidas fora de casa.

No Nilton Santos, o Botafogo costuma crescer ainda mais: impõe ritmo, cria volume ofensivo e se apoia no fator local para transformar superioridade técnica em vantagem no placar. O momento é positivo, e o ambiente favorece uma atuação dominante.

O Sport, por sua vez, chega ao Rio após uma sequência de cinco derrotas, incluindo a goleada sofrida para o Flamengo, que confirmou o rebaixamento. A equipe vive profunda crise técnica e emocional: defende mal, cria pouco e demonstra queda acentuada na intensidade de jogo.

A falta de confiança e a inconsistência tática pesam ainda mais diante de um adversário em boa fase. Mesmo com jogadores experientes, o Leão tem dificuldades para competir fora de casa e tende a encontrar enormes problemas para se impor no Nilton Santos.

Prováveis escalações de Botafogo x Sport Recife

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Newton, Barboza e Cuiabano, Danilo e Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Joaquín Correa e Jeffinho, Chris Ramos

Sport Recife: Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido, Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima, Léo Pereira, Matheusinho e Pablo

Botafogo deve controlar o jogo do início ao fim

O Botafogo chega firme na briga pelo G-6 e vive bom momento de estabilidade sob Davide Ancelotti. A equipe não perde há cinco rodadas e vem apresentando organização, intensidade e boa ocupação de espaços, mesmo fora de casa — como foi no empate contra o Vitória.

Atuando no Nilton Santos, o time tende a assumir o controle desde os primeiros minutos, pressionando alto e construindo o jogo com paciência.

O Sport, por outro lado, chega para o confronto em seu pior momento na temporada. A goleada sofrida para o Flamengo por 5 a 1 selou matematicamente o rebaixamento e evidenciou a fragilidade defensiva da equipe.

Sem confiança, sem padrão coletivo e com erros recorrentes, o Leão deve sofrer contra um Botafogo motivado, organizado e superior tecnicamente.

Palpite 1: Botafogo vence ambos os tempos, com odds de 2.62 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Sport Recife nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo sem grande volume de escanteios

Apesar do favoritismo do Botafogo, o confronto não indica um número elevado de escanteios. A equipe de Ancelotti costuma trabalhar com linhas compactas, valorizando o passe e buscando infiltrações pelo meio, o que reduz a dependência de cruzamentos laterais — um dos principais geradores de corners.

Quando abre o placar cedo, o Botafogo também tende a controlar o ritmo, diminuindo a necessidade de aceleração constante pelos lados.

O Sport, em crise técnica, cria pouco e finaliza ainda menos, o que reduz drasticamente as chances de gerar escanteios a seu favor.

Fora de casa, o time costuma se retrair e tem dificuldades até para ultrapassar a intermediária adversária. O cenário mais provável é de domínio do Botafogo, mas sem um jogo especialmente movimentado nas alas.

Palpite 2: Menos de 10 escanteios no jogo, com odds de 2.00 na bet365

Leão deve passar em branco no Nilton Santos

A fragilidade ofensiva do Sport tem sido evidente ao longo de toda a temporada. O time sofre para criar chances, finaliza pouco e não consegue manter posse de bola próxima à área adversária.

Enfrentando um Botafogo sólido defensivamente e com bom controle territorial em casa, o Leão deve encontrar enormes dificuldades para ameaçar Léo Linck.

Do outro lado, o Botafogo costuma defender bem quando tem vantagem no placar, controlando as transições e limitando espaços. Pela diferença técnica, pelo momento das equipes e pelo peso emocional do rebaixamento, o Sport tende a ter atuação de baixo impacto no ataque e não deve incomodar muito.