Palpite Vitória x Palmeiras - Brasileirão Série A - 03/08/2025

A partida será disputada no Barradão, em Salvador.

Confira algumas dicas de palpites e análises para Vitória x Palmeiras.

Mercado Palpite Odds na VBet Palmeiras – Total Gols Mais 1,5 2.27 Gol em Ambas Partes SIM 2.07 Total Escanteios Menos 10,5 1.68

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 31/07, às 15h.

Como chegam as equipes

Atualmente na 15ª colocação com 17 pontos, o Vitória chega para o confronto contra o Palmeiras após dois empates consecutivos.

O primeiro foi em casa, contra o lanterna da competição, o Sport, em uma partida que terminou empatada em 2x2. Na sequência, jogando fora de casa contra o Mirassol, conseguiu segurar o empate por 1x1.

Antes desses dois jogos, o Rubro-Negro baiano havia vencido o Bragantino no Barradão, com gol de Renato Kayzer.

Já o Palmeiras vem de derrota no clássico contra o Corinthians, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

Pelo Campeonato Brasileiro, no entanto, o time alviverde vem de uma sequência positiva, com três vitórias consecutivas, a mais recente sobre o Grêmio, por 1x0. Atualmente, o Verdão ocupa a 3ª colocação, com 32 pontos.

Gols para o Palmeiras

Pelo Brasileirão, o Verdão marcou 19 gols em 15 partidas, com média de 1,3 gol por jogo. Nos seus últimos dez compromissos, passou em branco apenas duas vezes: no empate por 0x0 contra o Porto, no Mundial de Clubes, e na derrota por 1x0 para o Corinthians, na última partida.

Nos outros oito jogos, balançou as redes em todos, sendo que, em metade deles, marcou dois gols ou mais.

Por outro lado, Vitória sofreu 18 gols em 17 partidas no Brasileirão. Nas três partidas mais recentes, foi vazado em todas. Só contra o Sport, dono do pior ataque do campeonato, com nove gols feitos em 17 rodadas, permitiu dois gols.

Diante disso, considerando o bom desempenho ofensivo do Palmeiras e a instabilidade defensiva do Vitória, é possível que o time visitante consiga marcar mais de uma vez na partida.

Palpite 1 – Mais 1,5 gols para o Palmeiras, com odd 2.27 na VBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vitória x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gol nos dois tempos

Para este confronto, o mercado de gol em ambos os tempos pode ser bastante interessante. Isso pois, analisando os números, o Verdão mostra um forte padrão: em oito jogos com mais de 1,5 gols no Brasileirão, sete tiveram bola na rede nas duas etapas.

Já o Vitória, mesmo com menos regularidade, também apresenta indícios favoráveis para essa odd: em seis dos dez jogos com dois ou mais gols, as redes balançaram nos dois tempos.

Com ataques que buscam o jogo e defesas nem sempre tão consistentes, a expectativa é de um duelo com chances distribuídas ao longo dos 90 minutos.

A aposta em gol nos dois tempos surge como uma alternativa de valor, principalmente se considerarmos o estilo de jogo do Palmeiras e o fator casa incentivando o Vitória a buscar o resultado.

Palpite 2 - Gol em ambas as partes (SIM), com odd 2.07 na VBet.

Total de escanteios

Embora o Palmeiras tenha uma média de 6,0 escanteios por jogo neste Brasileirão, e o Vitória apareça um pouco atrás, com 4,9, considerando os cinco últimos jogos das duas equipes, o mercado para apostas em uma alta quantidade de tiros de canto pode não ser a melhor opção.

Isso porque, nesse período, o Alviverde cobrou 25 escanteios e cedeu 15, sem que nenhuma dessas partidas ultrapassasse a linha de 10,5 escanteios no total.

Já pelo lado do Vitória, essa marca foi superada em apenas duas ocasiões, e, ainda assim, impulsionada principalmente pelas cobranças dos adversários, que, nessas partidas, balançaram mais as redes que o Rubro-Negro.

Aliás, esse tem sido um padrão nos jogos recentes do Vitória: enquanto executou 23 escanteios, cedeu 31 aos adversários.

Assim, é possível que o número total de escanteios neste confronto fique abaixo da linha de 10,5.

Palpite 3 - Menos 10,5 escanteios, com odd 1.68 na VBet.