Palpite Vitória x Internacional - Brasileirão Série A - 05/11/2025

Vitória e Internacional fazem jogo-chave na luta contra a degola, nesta quarta-feira (5), em Salvador. Leão da Barra pode deixar o Z-4.

Melhores palpites para Vitória x Internacional:

Vitória vence, com odds de 2.50 na bet365;

Menos de 2 gols, com odds de 3.00 na bet365;

Mais de 9 escanteios, com odds de 1.90 na bet365.

Em jogo tenso, o Vitória deve vencer o Internacional por 1 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Vitória e Internacional estão em má fase e precisam muito dos três pontos neste duelo. Com ambas as equipes lutando contra o rebaixamento, este se torna um duelo decisivo, que pode mudar o Z-4.

O Leão da Barra é o 17º, com apenas 31 pontos, e o Colorado está um pouco acima, em 15º, com 36 pontos.

O Vitória foi derrotado pelo Cruzeiro, na última rodada, por 3 a 1. O time vem apresentando melhora no Brasileirão, mas ainda não conseguiu traduzir esse crescimento em muitos pontos.

O técnico Jair Ventura está sofrendo com muitos desfalques nas últimas rodadas e, desta vez, não será diferente. Independentemente de qualquer coisa, o Rubro-Negro Baiano só pode pensar em vencer.

O Internacional vem de um amargo empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, no Beira-Rio. O Colorado caiu muito de rendimento e está a um passo de se complicar no Brasileirão, com o risco de rebaixamento aumentando a cada rodada.

Porém, se bater o Vitória, o Inter dará um grande passo para permanecer na Série A.

Prováveis escalações de Ceará x Fluminense

Vitória: Thiago Couto, Neris, Camutanga, Lucas Halter e Maykon Jesus, Willian Oliveira, Ronaldo e Kike Saverio, Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer;

Internacional: Ivan, Vitão, Victor Gabriel e Juninho, Bruno Gomes, Luis Otávio, Thiago Maia e Bernabei, Alan Patrick, Vitinho e Carbonero.

Vitória não pode mais vacilar

Não há saída para o Vitória senão triunfar. O time precisa superar o Internacional nesta quarta-feira de qualquer maneira.

Se não vencer, a equipe ficará em situação extremamente complicada no Brasileirão, com o rebaixamento batendo à porta.

O técnico Jair Ventura vem se firmando como um especialista em escapar de rebaixamentos e tem a confiança da torcida neste momento difícil. Na visão do treinador, o time está reagindo, mas falta efetividade.

O Vitória está de fato vivo, mas os resultados ainda não foram suficientes para tirar o time do Z-4.

Vitória e Internacional fazem campanhas muito semelhantes no returno, mas com leve vantagem para os baianos.

A tendência é de equilíbrio, mas o fator casa pode pesar a favor do Leão da Barra neste duelo.

Palpite 1 para Vitória x Internacional: Vitória vence, com odds de 2.50 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vitória x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Chance de poucos gols no Barradão

Vitória e Internacional têm ataques econômicos neste Campeonato Brasileiro.

O Colorado passou em branco contra o Galo e vem apresentando dificuldades no ataque. São apenas 35 gols em 31 jogos.

Já o Vitória tem sido ainda pior quando o assunto é balançar a rede. O time baiano tem um dos piores ataques da competição, com apenas 28 gols.

Outro bom sinal para apostar em poucos gols neste jogo é que o Inter soma apenas 14 gols em 15 jogos como visitante neste Brasileirão. São só duas vitórias do Colorado fora de casa.

O Vitória é melhor em casa do que como visitante, mas também pouco balança a rede quando joga no Barradão. São apenas 17 gols em 15 jogos. Uma marca que aponta para um placar pequeno no duelo com o Internacional.

No primeiro turno, no Beira-Rio, o Colorado venceu o duelo por 1 a 0.

Palpite 2 para Vitória x Internacional: Menos de 2 gols, com odds de 3.00 na bet365.

Vitória vai com tudo e deve forçar escanteios

A necessidade dos três pontos faz com que o time da casa tenha de dar a vida em campo. E é justamente essa pressão que pode forçar muitos escanteios neste duelo.

O Vitória tem dificuldades na construção de jogadas mais trabalhadas e pode apostar no jogo aéreo contra o Internacional.

O último jogo do Vitória em casa, na derrota de 1 a 0 para o Corinthians, teve 11 escanteios. O duelo com o Inter tem perfil parecido, com os times enfrentando dificuldades para marcar e tendo de apelar às bolas paradas.

Tanto Vitória quanto Internacional jogam com pontas insinuantes, que vão forçar o jogo pelos lados do campo.

Essa maneira de atuar aumenta as chances de rebatidas e, consequentemente, de escanteios neste duelo.