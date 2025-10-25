Palpite Vitória x Corinthians - Brasileirão Série A - 25/10/2025

O Corinthians visita o Vitória e quer afastar de vez o risco de rebaixamento, enquanto os baianos podem deixar a zona da degola.

Melhores palpites para Vitória x Corinthians:

Corinthians vence, com odds de 2.75 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na bet365;

Yuri Alberto marca a qualquer momento, com odds de 3.00 na bet365.

Em jogo tenso, o Corinthians deve vencer o Vitória por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Vitória e Corinthians vêm de vitória antes do jogo em Salvador. Neste sábado, o Leão vai contar com o apoio da sua torcida em casa, mas o Corinthians é um time perigoso, com jogadores de muita qualidade, como Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Vitória superou o Santos na última rodada e pode deixar a zona de rebaixamento.

Já o Corinthians está no meio da tabela, mas ainda não afastou totalmente o risco da degola. Ao mesmo tempo, o time sonha com algo a mais no campeonato, como conquistar uma vaga na Sul-Americana de 2026.

Uma nova derrota em casa pode novamente afundar o Vitória, deixando o time em uma situação muito complicada para escapar da queda para a Série B.

O Corinthians tem grande vantagem sobre o Vitória no histórico do confronto. São 27 vitórias do Timão, 16 empates e apenas triunfos do Leão.

Prováveis escalações de Vitória x Corinthians

Vitória: Lucas Arcanjo, Paulo Roberto, Camutanga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon, Baralhas e Ronald Lopes, Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer;

Corinthians: Felipe Longe (Hugo Souza), Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto.

Timão pode aproveitar pressão sob o Vitória

Com 36 pontos e já sem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro, o Corinthians pode jogar sem pressão, enquanto o Vitória tem muito a perder nesse confronto.

Este cenário joga a favor do Timão, que pode aproveitar o nervosismo dos donos da casa para construir uma vitória em Salvador.

Na vitória sobre o Atlético-MG, na última rodada, o Corinthians jogou pela primeira vez neste Brasileirão com o trio formado pelos talentosos Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay iniciando um jogo como titulares.

Deu muito certo, e o técnico Dorival Júnior deve repetir a dose neste confronto diante do Vitória.

O Vitória tem uma campanha apenas regular como mandante, com seis vitórias, cinco empates e três derrotas, e o Corinthians, por sua vez, tem três vitórias como visitante neste Brasileirão.

Esta pode ser a chance do Timão melhorar os números para sonhar um pouco mais alto.

Palpite 1 para Vitória x Corinthians: Corinthians vence, com odds de 2.75 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vitória x Corinthians nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Boa chance de gols de ambos os lados

Se o Corinthians tem boas chances de marcar contra o Vitória, o mesmo vale para o time baiano diante do Timão.

A equipe paulista já sofreu 22 gols em 15 jogos como visitante neste campeonato, o que dá boas esperanças para os donos da casa neste duelo.

A fragilidade defensiva de ambos os lados aponta para um jogo aberto, em que tudo pode acontecer.

Com o campeonato chegando à sua reta final, é de se imaginar que os times vão partir com tudo para o ataque, e o empate não interessa a ninguém.

Dos últimos seis confrontos entre Vitória e Corinthians, ambos os times marcaram em quatro deles. No ano passado, também pelo Brasileirão, o Timão superou o Vitória por 2 a 1 no Barradão.

Palpite 2 para Vitória x Corinthians: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.05 na bet365.

Yuri Alberto com fome de gols

O centroavante do Corinthians passou em branco na vitória sobre o Atlético-MG, na última rodada, mas segue com crédito e é o artilheiro do time no Brasileirão, com sete gols.

Veloz e oportunista, ele deve ter boas oportunidades para marcar contra o Vitória, que tem uma das piores defesas da competição.

Com Garro de volta ao time titular na última rodada, aumentam também as chances de Yuri Alberto receber ótimos passes, já que o meia tem como costume deixar os atacantes corintianos na cara do gol.

Yuri Alberto está longe de ser uma unanimidade entre a Fiel, mas sempre se entrega ao máximo e vem crescendo de produção nos últimos meses, mostrando que pode, enfim, virar ídolo do clube e deslanchar como um goleador nato.

No ano passado, na vitória do Corinthians sobre o Leão, por 2 a 1, no Barradão, Yuri fez um dos gols do triunfo.