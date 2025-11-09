Palpite Vitória x Botafogo - Brasileirão Série A - 09/11/2025

Vitória recebe o Botafogo no Barradão e quer se manter fora da zona de rebaixamento, enquanto o Glorioso busca vaga na Libertadores.

Melhores palpites de apostas para Vitória x Botafogo:

Vitória do Botafogo, com odds de 2.35 na bet365

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.66 na bet365

Para Arthur Cabral marcar a qualquer momento, com odds de 3.00 na bet365

Em jogo tenso, o Botafogo deve vencer o Vitória por 2 a 0.

Nossa análise: Momento das equipes

Vitória e Botafogo se enfrentam neste domingo (9), às 16h, no Barradão, em um jogo muito importante para a parte de cima e também para a parte de baixo da tabela de classificação. O Leão da Barra deixou a zona de rebaixamento na rodada anterior, com vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, e agora quer se afastar do Z-4. Já o Glorioso passou fácil pelo Vasco, por 3 a 0, e chega com moral para este duelo, mirando uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

O Vitória agora é o 16º, com 34 pontos, em uma reação digna de elogios nesta reta final. O técnico Jair Ventura, um velho conhecido do Botafogo, conseguiu recuperar a equipe baiana, trazendo um espírito de combatividade ao Rubro-Negro, que antes parecia entregue ao rebaixamento.

Já o Botafogo é o sexto colocado, com 51 pontos, e quer uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Para isso, o Alvinegro terá de ultrapassar o Bahia, hoje quinto, com 53 pontos. O time alvinegro tem uma campanha marcada por altos e baixos neste Brasileirão, mas o momento é de calmaria após a ótima vitória no clássico contra o Vasco.

Vitória e Botafogo já se enfrentaram 50 vezes em jogos oficiais, e o confronto é marcado por um equilíbrio impressionante. Ambos os times somam 17 vitórias, cada, além de 16 empates. Quem vencer, portanto, neste domingo, ficará em vantagem no histórico do duelo.

Prováveis escalações de Vitória e Botafogo

Thiago Couto; Erick, Neris, Kauan, Zé Marcos e Ramon; Willian Oliveira, Ronald e Matheuzinho; Aitor Cantalapiedra e Renzo López. Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo e Savarino; Santi Rodríguez, Joaquín Corrêa e Arthur Cabral.

Glorioso chega mais forte para o confronto

A vitória de 3 a 0 sobre o Vasco deixou claro que o Botafogo ainda é um time a ser respeitado, apesar da campanha muito abaixo do esperado nesta temporada. O Glorioso tem jogadores muito talentosos em seu elenco, como Savarino e Joaquín Correa, e outros nomes de peso, como Danilo e Arthur Cabral.

Cabe destacar também que o Botafogo faz uma campanha interessante fora de casa. O time carioca é um dos melhores visitantes deste Brasileirão e já conquistou seis vitórias longe de seus domínios.

O Vitória vem se recuperando, é verdade, mas tem um time limitado em comparação ao Botafogo e dificilmente vai conseguir superar o Alvinegro. O Glorioso costuma ter paciência fora do Rio e deve jogar em busca de boas oportunidades de contra-ataques.

Palpite 1: Vitória do Botafogo, com odds de 2.35 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vitória x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Placar não deve ser largo

O Botafogo tem um ataque modesto como visitante. O Glorioso marcou apenas 15 gols em 16 partidas longe de casa. Por isso, apesar do favoritismo alvinegro, é difícil imaginar que tenhamos um jogo de muitos gols. Na verdade, a tendência aponta para uma partida de placar pequeno.

O Vitória, por sua vez, tem um dos piores ataques deste Brasileirão, com apenas 29 gols em 32 jogos. O time baiano tem muitas dificuldades para balançar a rede, com os atacantes deixando muito a desejar

No primeiro turno, em um jogo extremamente amarrado, Botafogo e Vitória empataram sem gols no Estádio Nilton Santos, o que é um bom indício para esta aposta. Além disso, seis dos últimos sete confrontos entre as equipes terminaram com menos de três gols.

Palpite 2: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.66 na bet365

Jogo para Arthur Cabral voltar a marcar

O Botafogo costuma fazer um jogo mais voltado para seu centroavante quando joga fora de casa, e Arthur Cabral terá novamente a missão de comandar o ataque alvinegro neste duelo. O camisa 98 do Glorioso vem contribuindo para a criação de jogadas de perigo e está chegando cada vez mais perto de voltar a balançar a rede.

Arthur Cabral não marca desde o dia 27 de agosto, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco. Ele teve bom início no Botafogo, mas caiu de rendimento com a equipe e agora está se recuperando, participando ativamente das jogadas de ataque.

O Vitória tem uma das piores defesas da competição, com 47 gols sofridos, e desfalques para este confronto. Os zagueiros Edu, Camutanga e Lucas Halter estão fora da partida, e Arthur Cabral pode se aproveitar da situação para encerrar o seu jejum.