Palpite Villarreal x Real Madrid - La Liga - 24/01/2026

Nosso especialista em apostas espera um confronto aberto, com Alberto Moleiro marcando na surpreendente vitória em casa.

Melhores palpites para Villarreal x Real Madrid:

Nossa análise: momento das equipes

O Villarreal entra neste jogo após uma semana decepcionante. Eles foram derrotados por 2-0 na La Liga pelo Real Betis, antes de perderem por 2-1 para o Ajax na Champions League na terça-feira.

No entanto, as apostas não eram altas nesse jogo, com as ambições europeias do Submarino Amarelo já encerradas.

No geral, a equipe de Marcelino teve uma excelente campanha doméstica. Eles estão apenas uma posição abaixo do Real Madrid na classificação e têm um jogo a menos.

Los Blancos tiveram uma semana melhor, após um início desastroso em 2026. O novo técnico Álvaro Arbeloa garantiu sua primeira vitória contra o Levante no último fim de semana.

Seu time então dominou o Mônaco por 6-1 na Europa na noite de terça-feira.

Prováveis escalações para Villarreal x Real Madrid

Villarreal: Júnior, Pedraza, Veiga, Foyth, Navarro, Moleiro, Parejo, Gueye, Buchanan, Moreno, Mikautadze;

Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Carvajal, Camavinga, Valverde, Vinícius, Bellingham, Mastantuono, Mbappé.

Los Blancos perderão pontos no Cerâmica

Este é quase sempre um dos desafios mais difíceis do Real Madrid no calendário da La Liga. Eles venceram em apenas uma das suas últimas oito visitas à liga no Cerâmica.

O Submarino Amarelo tende a encontrar uma maneira de se superar sempre que enfrenta Los Blancos.

Embora o Villarreal não tenha um grande histórico contra times mais fortes nesta temporada, eles têm qualidade suficiente para expor as falhas dos adversários.

Marcelino prepara sua equipe para jogar no contra-ataque, e eles evitaram a derrota em 79% de suas partidas na liga.

Em casa, eles têm sido particularmente fortes, tendo coletado 2,50 pontos por partida. Os anfitriões também estão entre os três primeiros na La Liga tanto em gols marcados quanto em menos gols sofridos.

Os apostadores seriam sábios em não dar muita importância à derrota no meio da semana. Vários titulares foram poupados contra o Ajax, com esta partida claramente sendo a prioridade.

Parece haver valor em apostar que o Villarreal novamente evitará a derrota em casa contra Los Blancos.

Palpite 1 para Villarreal x Real Madrid: Dupla chance: Villarreal ou empate, com odds de 1.83 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Villarreal x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os anfitriões marcarão no gol de Courtois pelo menos duas vezes

Uma grande vitória no meio da semana ajudou a melhorar o clima no Santiago Bernabéu, que estava hostil no último sábado.

Houve menos vaias contra o Mônaco, e Vinícius Júnior exibiu uma de suas melhores atuações da temporada. No entanto, ainda havia muito a criticar em relação à performance defensiva.

O Mônaco, que havia perdido sete de seus últimos oito jogos na Ligue 1, teve 20 chutes ao longo dos 90 minutos. O Real Madrid falhou em manter uma defesa sólida novamente, uma semana após sofrer três gols contra o Albacete da segunda divisão.

O principal volante dos visitantes, Aurélien Tchouaméni, estava suspenso anteriormente, o que prejudicou ainda mais suas chances. Isso pode ser um problema contra um time adversário capaz de contra-atacar com muita velocidade.

O Villarreal marcou pelo menos duas vezes em 80% de suas partidas na liga no Cerâmica nesta temporada. Eles provavelmente farão isso novamente aqui, com uma probabilidade implícita de 45,5%.

Palpite 2 para Villarreal x Real Madrid: Villarreal marca mais de 1,5 gols, com odds de 2.20 na Betano.

A sequência de Moleiro deve continuar

Enquanto há quatro jogadores do Villarreal competindo por duas vagas no ataque, a posição de ponta esquerda já está decidida.

Alberto Moleiro é a escolha indiscutível nessa posição, graças a algumas atuações fantásticas nas últimas semanas.

A contratação de verão do Las Palmas marcou quatro gols em suas últimas seis partidas na La Liga. Isso elevou seu total geral para oito, o maior de qualquer jogador que normalmente não começa como atacante.

O retorno de Moleiro é ainda mais impressionante, dado que ele levou algum tempo para se adaptar após sua transferência para o Cerâmica. Ele não encontrou o fundo das redes até a sétima rodada contra o Athletic.

Desde então, o jovem de 22 anos não olhou para trás, marcando alguns gols espetaculares e surgindo como candidato para a seleção da Copa do Mundo da Espanha.

O Real Madrid ainda tem problemas na lateral direita. Dani Carvajal está sem ritmo de jogo, mas pode começar aqui dada a necessidade de usar Fede Valverde no meio-campo.

Isso aumenta a sensação de que Moleiro deixará sua marca e possivelmente marcará novamente.