Palpite Villarreal x Manchester City - Champions League - 21/10/2025

Nosso especialista em apostas espera um jogo competitivo que pode terminar empatado, com Erling Haaland e Georges Mikautadze entre os artilheiros.

Melhores palpites para Villarreal x Manchester City:

Villarreal vence ou empata, com odds de 2.10 na KTO;

Georges Mikautadze marca a qualquer momento, com odds de 3.55 na KTO;

Erling Haaland marca a qualquer momento, com odds de 1.72 na KTO.

Previsão de placar: Villarreal 2-2 Man City.

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Nossa análise: momento das equipes

O Villarreal está indo bem na La Liga, onde atualmente ocupa o terceiro lugar. Eles só perderam duas vezes em nove partidas até agora nesta temporada, com ambas as derrotas ocorrendo em Madrid.

No entanto, eles só conquistaram um ponto na Champions League até agora. Isso veio através de um empate em casa por 2-2 contra a Juventus no início deste mês.

Tendo perdido sua primeira partida contra o Tottenham, a equipe de Marcelino realmente precisa de um resultado nesta terça-feira.

O Man City também empatou seu último jogo por 2-2, contra o Monaco. Eles estão invictos em oito jogos em todas as competições antes deste confronto.

Os campeões europeus de 2023 venceram seis dessas partidas, incluindo uma vitória por 2-0 na Premier League sobre o Everton no sábado.

Escalações esperadas para Villarreal x Manchester City

Villarreal: Tenas, Mourino, Marin, Veiga, Cardona, Buchanan, Gueye, Partey, Solomon, Pepe, Mikautadze;

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly, Gonzalez, Silva, Reijnders, Foden, Doku, Haaland.

Submarino Amarelo conseguirá um resultado positivo

Embora tenham progredido desde que perderam duas de suas três primeiras partidas na Premier League, o Man City ainda está em fase de desenvolvimento.

Eles têm lutado para dominar jogos fora de casa, criando apenas 0.1 xG a mais do que seus adversários em cada uma de suas duas últimas viagens, contra o Monaco e o Brentford.

O Villarreal teve menos de 50% da posse de bola em oito de seus últimos nove jogos em todas as competições. Isso quase certamente se tornará nove em dez aqui, mas eles são perigosos no contra-ataque, com velocidade nas áreas laterais.

Eles também estão mais organizados defensivamente nesta temporada, permitindo apenas 0.5 xG quando visitaram o Tottenham na Champions League no mês passado.

Com vários jogadores-chave descansados após o fim de semana, eles parecem capazes de conseguir um resultado.

Palpite 1 para Villarreal x Manchester City: Villarreal vence ou empata, com odds de 2.10 na KTO.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Mikautadze marcará pelos anfitriões

O Villarreal tem vários atacantes capazes. Ayoze Perez e Gerard Moreno são ambos goleadores comprovados na La Liga, mas Georges Mikautadze provavelmente será preferido no ataque aqui.

O georgiano fez uma transferência recorde de €31 milhões para o Estadi de la Cerámica no último dia de transferências. Ele começou bem na Espanha, marcando em três de suas últimas cinco aparições pelo Villarreal.

O jogador de 24 anos fez nove chutes em seus três jogos em casa pelo clube até agora, marcando duas vezes, incluindo o gol de abertura contra a Juventus.

Ele tem uma média de contribuição para gol a cada 102 minutos na La Liga.

Mikautadze é a fonte mais provável de um gol dos anfitriões nesta partida. Ele oferece valor para marcar a qualquer momento com uma probabilidade implícita de 25.0%.

Palpite 2 para Villarreal x Manchester City: Georges Mikautadze marca a qualquer momento, com odds de 3.55 na KTO.

O imparável Haaland marcará novamente

Embora haja muitos jogadores talentosos neste elenco do Man City, há uma clara dependência de Erling Haaland no momento.

O norueguês tem sido quase imparável, com 14 gols em 10 aparições pelo clube inglês nesta temporada.

Incluindo jogos internacionais, Haaland já marcou 22 vezes. Esses gols vieram a uma taxa impressionante de um a cada 49 minutos.

O jogador de 25 anos só não marcou em uma ocasião até agora nesta temporada.

Tendo também marcado três dos quatro gols do City na Champions League, ele certamente será a maior ameaça do lado dos visitantes.

Você pode apostar que Haaland marcará a qualquer momento contra o Villarreal com uma probabilidade implícita de 55.6%.