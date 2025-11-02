Palpite Vasco x São Paulo - Brasileirão Série A - 02/11/2025

Embalado, Vasco tenta se aproximar do G-6, e São Paulo também tem esperanças de alcançar o grupo que vai disputar a Libertadores.

Melhores palpites para Vasco x São Paulo:

Vasco vence, com odds de 2.15 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365;

Primeiro time a marcar - Vasco, com odds de 1.80 na bet365.

Em jogo cheio de emoções, o Vasco deve vencer o São Paulo por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Vasco e São Paulo medem forças neste domingo (2), em São Januário, em duelo direto para alcançar o G-6.

O Cruz-Maltino é o time de melhor campanha no returno e chega embalado, com quatro vitórias consecutivas, em seu melhor momento na temporada.

Os times estão muito próximos na tabela, com o Vasco em oitavo, com 42 pontos, e o São Paulo em nono, com 41.

Por isso, este é um jogo-chave para ambas as equipes. Restam apenas oito partidas para cada neste Brasileirão, e cada jogo é uma decisão.

O São Paulo também vem de vitória, sobre o Bahia, por 2 a 0, porém ainda precisa mostrar mais se quiser chegar ao grupo dos primeiros colocados.

O time perdeu o atacante Luciano e o lateral Maik, suspensos, para este duelo. Por outro lado, o zagueiro Ferraresi volta ao time.

Prováveis escalações de Vasco x São Paulo

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Tchê Tchê, Barros e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan (Vegetti);

São Paulo: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Ferraresi (Sabino), Maílton, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio e Enzo Díaz, Lucas Moura e Tapia.

Vasco tem campanha incrível no returno

O momento do Vasco é impressionante. A equipe tem a segunda melhor campanha do returno deste Campeonato Brasileiro, com 23 pontos conquistados em 11 jogos. São sete vitórias, dois empates e apenas duas derrotas.

O time carioca não para de crescer sob o comando de Fernando Diniz e quer mais, agora mirando a classificação para a Libertadores de 2026.

O Vasco, vale lembrar, também está vivo na semifinal da Copa do Brasil e sonha com o título nacional.

O São Paulo vem de altos e baixos, ainda sem convencer, apesar da vitória sobre o Bahia, na última rodada.

Diante do cenário apresentado atualmente, o Vasco chega com o favoritismo para este confronto em São Januário.

Palpite 1 para Vasco x São Paulo: Vasco vence, com odds de 2.15 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma boa partida para apostar em ambos marcam

O longo histórico de equilíbrio nos confrontos entre Vasco e São Paulo leva a crer que teremos um jogo parelho, com chance de ambos os times marcarem.

No primeiro turno, tivemos gols dos dois lados e vitória cruz-maltina por 3 a 1.

Outro fator que deve ajudar para o jogo ser bem movimentado é a importância deste duelo para o G-6.

Ninguém quer perder pontos e, naturalmente, devemos ter uma partida de “lá e cá”, com as equipes buscando o gol a todo o momento.

O Vasco tem um dos melhores ataques da competição, com 49 gols marcados, mas também uma defesa que leva muitos gols: 41.

O São Paulo vem sendo mais econômico nos gols, porém conta com uma camisa muito pesada e não vai a passeio à Colina.

Palpite 2 para Vasco x São Paulo: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365.

Vasco deve começar com tudo

Confiante, o Vasco deve começar o jogo na pressão total sobre o São Paulo. No melhor momento do time na temporada, a torcida cruz-maltina vai lotar São Januário e criar uma atmosfera incrível, dificultando a vida do Tricolor Paulista.

Até as coisas se ajustarem, os donos da casa podem se aproveitar e abrir o placar.

O Cruz-Maltino não sofreu gols nos últimos três jogos e está cada vez melhor na defesa, enquanto o ataque também vem fazendo o seu trabalho. Por isso, é muito provável que o Vasco saia na frente neste duelo.

Uma nova vitória pode colocar o Vasco a um passo do G-6, e o time vai começar o jogo com tudo em busca deste resultado positivo em casa.