Palpite Vasco x Mirassol - Brasileirão Série A - 02/12/2025

O Vasco pode conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana em caso de vitória, enquanto o Mirassol quer se garantir na fase de grupos da Libertadores.

Melhores palpites para Vasco x Mirassol:

Dupla hipótese - Empate ou Mirassol, com odds de 1.72 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.75 na bet365;

Mais de 2.5 gols, com odds de 1.90 na bet365.

Em jogo equilibrado, Vasco e Mirassol devem empatar em 2 a 2.

Nossa análise: momento das equipes

O Mirassol, quarto colocado com 63 pontos, é a grande surpresa deste Brasileirão e chega nesta rodada com um pé na fase de grupos da Libertadores de 2026.

Uma vitória confirma que o time paulista não precisará passar pela pré-Libertadores, o que facilita muito o planejamento para a próxima temporada.

Na rodada anterior, o Leão Caipira foi derrotado pelo Vitória, por 2 a 0, em Salvador.

Do outro lado, o Vasco chega tranquilo para a partida, uma vez que o time praticamente já está livre do risco de rebaixamento e agora vislumbra a possibilidade de se garantir na Copa Sul-Americana ainda nesta rodada.

O Cruz-Maltino vem de goleada sobre o Internacional, por 5 a 1, em São Januário, e está empolgado para este duelo.

Prováveis escalações de Vasco x Mirassol

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Hugo Moura, Barros e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan;

Mirassol: Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Alesson e Carlos Eduardo (Chico da Costa).

Tendência de jogo equilibrado em São Januário

Apostar em uma dupla hipótese neste duelo parece uma ótima oportunidade, até porque as odds estão extremamente convidativas.

O empate surge como um resultado muito provável, mas é bom lembrar que o Mirassol tem campanha muito superior à do Vasco, sendo um time mais confiável.

Vasco e Mirassol são equipes com algumas características semelhantes, de luta até o último minuto e valorização da posse de bola.

Apesar de o Leão Caipira ter melhor campanha, o estilo de jogo dos times é parecido, o que aumenta a possibilidade de empate.

Dependendo dos resultados da rodada, a igualdade neste confronto pode ser até um bom negócio para Vasco e Mirassol.

Palpite 1 para Vasco x Mirassol: Dupla hipótese - Empate ou Mirassol, com odds de 1.72 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Mirassol nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Duelo de dois ataques muito poderosos

O Mirassol tem o terceiro melhor ataque do Brasileirão, com 58 gols marcados em 36 jogos. Logo abaixo, em quarto, está justamente o Vasco, com 55 gols.

Ou seja, a tendência é que vejamos muitos gols e que ambos os times marquem em São Januário.

O Vasco sofreu gols nos últimos seis jogos que disputou neste Brasileirão. O time reagiu contra o Inter, mas vinha mal, cedendo muitas oportunidades para os rivais.

O técnico Fernando Diniz parece ter dificuldades para criar um sistema de jogo seguro para o Cruz-Maltino, que vai bem no ataque, mas vacila na defesa.

Já o Leão Caipira é um dos melhores times do Brasileirão, mas apresentou muitas fragilidades e erros contra o Vitória.

Palpite 2 para Vasco x Mirassol: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.75 na bet365.

Times fizeram um jogo de cinco gols no primeiro turno

No primeiro turno, Mirassol e Vasco fizeram um jogo elétrico e cheio de emoções, com cinco gols, em Mirassol.

O Leão Caipira levou a melhor, por 3 a 2, em uma partida muito interessante de se assistir. Curiosamente, todos os gols saíram no segundo tempo.

Os dois times já estão muito perto de seus objetivos nesta reta final de Brasileirão, e a tendência é de um jogo aberto em São Januário, com ambas as equipes buscando o gol e correndo mais riscos.

O Vasco fez um duelo muito ofensivo e de seis gols contra o Internacional. Podemos ver novamente algo parecido neste confronto, com os times atuando sem medo e partindo para cima.