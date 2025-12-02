Palpite Vasco x Mirassol - Brasileirão Série A - 02/12/2025

O Vasco pode conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana em caso de vitória, enquanto o Mirassol quer se garantir na fase de grupos da Libertadores.
Melhores palpites para Vasco x Mirassol:
- Dupla hipótese - Empate ou Mirassol, com odds de 1.72 na bet365;
- Ambos marcam (SIM), com odds de 1.75 na bet365;
- Mais de 2.5 gols, com odds de 1.90 na bet365.
Em jogo equilibrado, Vasco e Mirassol devem empatar em 2 a 2.
- Veja como se cadastrar usando o código de indicação bet365;
- Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil;
- Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.
Nossa análise: momento das equipes
O Mirassol, quarto colocado com 63 pontos, é a grande surpresa deste Brasileirão e chega nesta rodada com um pé na fase de grupos da Libertadores de 2026.
Uma vitória confirma que o time paulista não precisará passar pela pré-Libertadores, o que facilita muito o planejamento para a próxima temporada.
Na rodada anterior, o Leão Caipira foi derrotado pelo Vitória, por 2 a 0, em Salvador.
Do outro lado, o Vasco chega tranquilo para a partida, uma vez que o time praticamente já está livre do risco de rebaixamento e agora vislumbra a possibilidade de se garantir na Copa Sul-Americana ainda nesta rodada.
O Cruz-Maltino vem de goleada sobre o Internacional, por 5 a 1, em São Januário, e está empolgado para este duelo.
Prováveis escalações de Vasco x Mirassol
Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Hugo Moura, Barros e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan;
Mirassol: Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Alesson e Carlos Eduardo (Chico da Costa).
Tendência de jogo equilibrado em São Januário
Apostar em uma dupla hipótese neste duelo parece uma ótima oportunidade, até porque as odds estão extremamente convidativas.
O empate surge como um resultado muito provável, mas é bom lembrar que o Mirassol tem campanha muito superior à do Vasco, sendo um time mais confiável.
Vasco e Mirassol são equipes com algumas características semelhantes, de luta até o último minuto e valorização da posse de bola.
Apesar de o Leão Caipira ter melhor campanha, o estilo de jogo dos times é parecido, o que aumenta a possibilidade de empate.
Dependendo dos resultados da rodada, a igualdade neste confronto pode ser até um bom negócio para Vasco e Mirassol.
- Palpite 1 para Vasco x Mirassol: Dupla hipótese - Empate ou Mirassol, com odds de 1.72 na bet365.
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Mirassol nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Duelo de dois ataques muito poderosos
O Mirassol tem o terceiro melhor ataque do Brasileirão, com 58 gols marcados em 36 jogos. Logo abaixo, em quarto, está justamente o Vasco, com 55 gols.
Ou seja, a tendência é que vejamos muitos gols e que ambos os times marquem em São Januário.
O Vasco sofreu gols nos últimos seis jogos que disputou neste Brasileirão. O time reagiu contra o Inter, mas vinha mal, cedendo muitas oportunidades para os rivais.
O técnico Fernando Diniz parece ter dificuldades para criar um sistema de jogo seguro para o Cruz-Maltino, que vai bem no ataque, mas vacila na defesa.
Já o Leão Caipira é um dos melhores times do Brasileirão, mas apresentou muitas fragilidades e erros contra o Vitória.
- Palpite 2 para Vasco x Mirassol: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.75 na bet365.
Times fizeram um jogo de cinco gols no primeiro turno
No primeiro turno, Mirassol e Vasco fizeram um jogo elétrico e cheio de emoções, com cinco gols, em Mirassol.
O Leão Caipira levou a melhor, por 3 a 2, em uma partida muito interessante de se assistir. Curiosamente, todos os gols saíram no segundo tempo.
Os dois times já estão muito perto de seus objetivos nesta reta final de Brasileirão, e a tendência é de um jogo aberto em São Januário, com ambas as equipes buscando o gol e correndo mais riscos.
O Vasco fez um duelo muito ofensivo e de seis gols contra o Internacional. Podemos ver novamente algo parecido neste confronto, com os times atuando sem medo e partindo para cima.
- Palpite 3 para Vasco x Mirassol: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.90 na bet365.