Palpite Vasco x Independiente del Valle - Sul-Americana - 22/07/2025

Nesta terça-feira (22), às 21h30, o Vasco recebe o Independiente del Valle em São Januário para decidir a vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Com a desvantagem de 4x0 no placar agregado, o Vasco precisa vencer por uma diferença de cinco gols, e sua classificação na competição fica cada vez mais distante.

Confira algumas previsões, dicas de mercados, análises e prováveis escalações para Vasco x Independiente Del Valle.

Mercado Palpite Odds na VBet Ambas Marcam SIM 1.71 Total de Cartões Mais 4,5 1.96 Dupla Chance Fora ou Empate 2.00

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 20/07, às 22h57.

Como chegam as equipes

O Vasco levou a pior no primeiro confronto da decisão contra o Independiente del Valle e saiu derrotado por goleada.

A expulsão de Piton logo aos 12 minutos de partida deixou a equipe de Fernando Diniz em desvantagem desde o começo, e apesar de aguentar o ataque equatoriano na maior parte do primeiro tempo, acabou sofrendo o primeiro gol nos acréscimos.

No segundo tempo, não conseguiu evitar que mais três gols fossem marcados pelos adversários.

Com esse resultado, o Cruz-Maltino precisa ganhar por uma diferença de cinco gols para seguir adiante na Sul-Americana.

Em seu último confronto, no Campeonato Brasileiro, jogando em casa, empatou em 1x1 com o Grêmio. Esse empate teve uma sensação de derrota, visto que o Vasco saiu na frente e, mesmo com maior controle de bola, não conseguiu segurar o resultado.

Por outro lado, o Independiente obteve mais uma vitória, triunfando sobre o Aucas por 2x1 no Campeonato Equatoriano. Aliás, é o líder isolado da competição, somando 43 pontos, enquanto o segundo colocado tem 38.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Victor Luis; Hugo Moura, Tchê Tchê, Garré (Coutinho); Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Ronald Briones, Juan Cazares; Darwin Guagua, Emerson Pata e Claudio Spinelli.

Para ambas as equipes marcarem

Embora o Vasco tenha marcado somente um gol nos últimos três jogos, enfrentando uma situação bastante complicada de ser revertida, o time deverá se lançar ao ataque e adotar um estilo de jogo mais ofensivo se quiser reduzir a ampla desvantagem de gols imposta pelo seu oponente.

Em contrapartida, o Independiente del Valle está em um bom momento, pois sua linha de ataque já balançou as redes 12 vezes em seus últimos cinco encontros.

Para este confronto decisivo, dado que o Vasco precisa urgentemente de gols e considerando a capacidade ofensiva da equipe visitante, é esperado que ambas as equipes consigam marcar.

Palpite 1 - Ambas Marcam (SIM) com Odd 1.71 na VBet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Vasco x Independiente del Valle nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma partida para muitos cartões

O mercado de cartões pode ter um grande potencial para este confronto, já que, na primeira partida, o número total de cartões distribuídos ultrapassou a marca de 4,5, com ambos os times recebendo dois cartões amarelos e um vermelho para o time vascaíno.

Esse padrão se repetiu no jogo seguinte do clube carioca; contra o Grêmio, foram contabilizados cinco cartões, sendo dois deles para o Vasco.

A mesma situação ocorreu no último jogo do Independiente, que recebeu três cartões, incluindo um vermelho, enquanto seu oponente recebeu dois.

Portanto, levando em consideração as estatísticas recentes das equipes para essa aposta e reconhecendo que, por se tratar de uma partida decisiva, o clima pode ser mais intenso. Dessa forma, nossa previsão é de que haja mais de 4,5 cartões.

Palpite 2 - Mais 4,5 Cartões com Odd 1.96 na VBet.

Dupla chance

Sem conseguir manter uma sequência significativa de vitórias desde o começo da temporada, o Gigante da Colina obteve apenas um triunfo em seus últimos cinco jogos: o 3x1 contra o São Paulo, na 12ª rodada do Brasileirão.

Durante esse período de jogos, das três derrotas enfrentadas pela equipe, duas foram como mandante, sendo a mais recente no clássico contra o Botafogo, que terminou em 2x0, realizado no Mané Garrincha.

Em momento contrário, o Independiente del Valle não conhece uma derrota há dois meses, quando sofreu uma goleada de 6x2 para o River Plate na fase de grupos da Libertadores. Desde então, a equipe teve 11 partidas, conquistando sete vitórias e quatro empates.

Considerando o bom desempenho da equipe visitante e o baixo aproveitamento do Vasco mesmo em jogos como anfitrião, é razoável considerar uma aposta em uma dupla chance.

Palpite 3 - independiente del Valle ou Empate com Odd 2.00 na VBet.