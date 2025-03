Palpite Uruguai x Argentina - Eliminatórias - 21/03/2025

Uruguai busca vingança contra Argentina nas Eliminatórias em clássico sem Messi; jogo promete alta intensidade.

Um dos maiores clássicos da região, Argentina e Uruguai vão protagonizar um duelo de alto nível técnico nas eliminatórias nesta sexta-feira. Vindo de um empate em 1 x 1 com o Brasil, os donos da casa buscam superar os argentinos. No último compromisso dos visitantes, uma vitória simples diante do Peru e agora, sem Lionel Messi, a situação tende a ficar mais complicada.

Mercado Palpite Odds na Betsul Ambos marcam Não 1.66 Gols Menos de 2.5 gols 1.39 Cartões Mais de 4.5 cartões 1.39

As odds estão sujeitas a alteração. Última alteração feita dia 21/03, às 11h49 am.

O confronto também é uma oportunidade para a Argentina se vingar do último encontro entre as equipes, que terminou com vitória do Uruguai por 2 x 0, em duelo realizado na Argentina. Inclusive, na última vez em que jogaram no Uruguai, os argentinos saíram vencedores por 1 x 0.

Um Uruguai sólido

Em segundo lugar nas Eliminatórias, o Uruguai parece que afastou de vez o fantasma da repescagem e caminha aos poucos para conseguir uma classificação tranquila para a Copa do Mundo e fazendo uma das suas melhores campanhas nos últimos anos.

Diante do Brasil, o time jogou bem durante boa parte do jogo e dava indicativos de que iria conseguir uma excelente vitória, mas acabou sofrendo o empate diante do poderoso esquadrão brasileiro. Agora, diante da Argentina, a equipe vai encarar um adversário muito qualificado e que promete dar trabalho.

Mesmo sem Lionel Messi, os argentinos costumam dar trabalho para os seus adversários, mas o fator casa costuma ser algo complicado para o time. Das últimas 5 vezes em que atuou longe do seu torcedor, a Argentina foi derrotada em 2 oportunidades, empatou 1 e foi derrotada 2 vezes.

Escalações Prováveis para Uruguai x Argentina

Escalação esperada do Uruguai: Rochet; Ronald Araújo, Giménez e Olivera; Valverde, Bentancur, De Arrascaeta (De La Cruz) e Piquerez; Pellistri, Darwin Núñez e Brian Rodríguez Técnico: Marcelo Bielsa.

Escalação esperada do Argentina: Dibu Martínez; Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Nico González, Julián Álvarez e Giuliano Simeone. Técnico: Lionel Scaloni.

Ambos os times não marcam

A partida entre os times é mais uma oportunidade para quem gosta de apostar no mercado de ambos não marcam. Apesar das campanhas semelhantes e dos ataques qualificados, o histórico aponta para uma alta possibilidade de pelo menos um dos times não conseguir balançar as redes adversárias. Dos últimos 5 jogos do Uruguai em casa, em apenas 1 ocasião a linha de ambos marcam bateu.

A Argentina apresenta números altos de ambos marcam. Em 4 dos últimos 5 jogos tivemos os dois times balançando as redes, mas para esse confronto, ainda mais se tratando de um clássico, é preciso destacar o histórico recente entre os times.

Nas últimas 10 vezes que o Uruguai jogou em casa contra a Argentina, em 8 oportunidades o ambos não marcaram. Por esse motivo acreditamos que essa linha deve bater nesse confronto.

Palpite 1 - Ambos os times marcam (Não) com odd 1.66 na Betsul

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Uruguai x Argentina nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Menos de 2,5 gols

Outra aposta é para que o jogo tenha menos de 2,5 gols. Tanto Uruguai, quanto a Argentina, tiveram nos seus últimos compromissos marcas baixas de gols. Os uruguaios empataram em 1 x 1 com o Brasil, atuando fora de casa. Já a Argentina enfrentou a limitada equipe do Peru e venceu por apenas 1 x 0. Sem Lionel Messi, a tendência é que os argentinos não tenham muitas boas opções ofensivas para esse jogo.

Observando os últimos jogos da Argentina temos uma quantidade considerável de partidas onde a linha do mais de 2,5 gols bateu, mas é preciso ver em que situações isso ocorreu. A equipe, quando foi visitante, aplicou uma goleada sobre a fraca Bolívia e venceu com autoridade a Guatemala por 4 x 1, entretanto esse cenário não se repete quando observamos os confrontos diretos diante do Uruguai.

Nos últimos 10 confrontos entre os times, em apenas 1 oportunidade tivemos a quebra da marca de 2,5 gols. Vale ressaltar que esses números ocorreram quando as equipes se enfrentaram no Uruguai, palco do duelo desta sexta-feira.

Palpite 2 - Menos de 2,5 gols com odd 1.39 na Betsul

Mais de 4.5 cartões

O árbitro responsável por apitar esse duelo será Juan Manuel Benitez, do Paraguai. Ele vai para a sua quinta partida na competição e com alto índice de cartões aplicados. Até o momento a média do árbitro é de 4.76 cartões amarelos aplicados e 0.33 cartões vermelhos distribuídos, sendo que nas eliminatórias o número de cartões amarelos acaba subindo para 4.80.

Mesmo com uma média recente baixa de cartões amarelos nos jogos da Argentina, o jogo deve ter um número considerável de punições, principalmente por conta do Uruguai, que costuma ser um time muito faltoso nos seus compromissos, pelo menos é isso que o time mostrou até o momento.

Dos seus últimos 5 confrontos, em pelo menos 3 deles o time teve 5 ou mais cartões na partida. Contra Peru, na derrota por 1 x 0 e no empate em 0 x 0 diante do Equador que essa linha acabou não batendo, mas no geral o mais de 4,5 cartões acabou sendo superado na maioria dos compromissos da celeste olímpica.

Palpite 3 - Mais de 4.5 cartões com odds 1.39 na Betsul