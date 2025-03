Sem Messi, quem pode marcar pela Argentina?

Com Messi e Lautaro machucados, Julián Álvarez desponta como principal esperança de gol contra o Uruguai.

Prestes a enfrentar o Uruguai em um dos maiores clássicos da região, a Argentina teve um grande problema durante a semana com a ausência de Lionel Messi, que sentiu uma lesão e vai ficar de fora do jogo diante dos uruguaios.

Além de principal jogador do time, o argentino é o artilheiro das eliminatórias e um dos que possuem a maior participação em gols na competição.

Candidatos a substituir Messi

Diante desse cenário, uma dúvida começa a tomar conta dos torcedores da Argentina e também do técnico Lionel Scaloni: sem Messi, qual dos jogadores titulares podem ser a referência tática e técnica da equipe?

Desempenho nas Eliminatórias

Até o momento, três nomes aparecem como favoritos a terem um protagonismo diante do Uruguai: Enzo Fernandéz, Rodrigo de Paul e Otamendi.

Fernandéz e De Paul, ambos meias, possuem uma média de 7.42 e 7.38 respectivamente de nota, seguidos por Otamendi, com 7.32. Entretanto, é preciso destacar que Otamendi é um jogador defensivo e não deve marcar diante do Uruguai.

Estatísticas de finalizações

Em relação a finalizações e chutes ao gol, alguns outros nomes aparecem nessa lista. É o caso de Julián Álvarez e Lautaro Martinez, que possuem uma média de 0.6 e 0.5 chutes ao gol por jogo. Álvarez inclusive supera Lautaro quando se refere ao total de finalizações por jogo, com 1.5 chutes de média contra 1.3 de Lautaro.

De Paul, que não aparece no topo das estatísticas de chutes ao gol e finalizações totais, volta a aparecer como boa opção quando observamos as chances criadas por partida, já que ele é o líder nesse quesito.

Inclusive Julián Álvarez é o quinto colocado nessa estatística, o que demonstra que o jogador pode ser uma peça fundamental com a ausência de Lionel Messi. Álvarez perde para Lautaro Martinez em gols e em participação em gols, mas por uma margem bem pequena.

Mas afinal, quem poderá marcar pela Argentina com a ausência de Messi?

Sem a presença de Lionel Messi, 2 jogadores aparecem como fortes candidatos a balançarem as redes, entretanto é preciso destacar que Lautaro Martinez também se machucou e ficará de fora desse confronto, diante disso, Julian Álvarez aparece praticamente sozinho como candidato a balançar as redes.

Com apenas 25 anos de idade, o atleta possui uma média impressionante jogando pelo Atlético de Madrid. Em 28 partidas, são 11 gols marcados e 2 assistências, números que fazem com que o Liverpool demonstre interesse na contratação do jogador para a próxima janela de transferências.

Diante de todo esse cenário, nossa aposta para esse confronto é que, caso a Argentina consiga marcar diante da boa defesa uruguaia, a bola na rede deverá ser de Julian Álvarez, que aparece como favorito a conseguir marcar pelo menos 1 gol. Na Superbet, o jogador argentino aparece na segunda posição com uma odd de 4.15 para marcar a qualquer momento, atrás apenas de Darwin Núñez.