Palpite Universitario x Palmeiras - Copa Libertadores - 14/08/2025

Nesta quinta-feira (14), às 21h30, em Lima, Universitario e Palmeiras se enfrentam pelas oitavas de final da competição. O duelo promete ser intenso do início ao fim.

Melhores dicas de apostas para Universitario x Palmeiras

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Odds sujeitas a alterações.

Como chegam as equipes

O Universitario chega em boa fase para o primeiro confronto das oitavas de final. Invicto há 12 jogos, o clube vem de três vitórias consecutivas, todas pelo Campeonato Peruano, competição na qual ocupa a vice-liderança, com os mesmos 13 pontos do líder.

Na Libertadores, a campanha na fase de grupos foi mais discreta. A equipe garantiu a classificação em segundo lugar graças aos critérios de desempate, já que terminou com os mesmos oito pontos do terceiro colocado.

O Palmeiras retorna à principal competição do continente após uma campanha impecável na fase de grupos, com 100% de aproveitamento. Já em seu compromisso mais recente, derrotou o Ceará por 2x1, pelo Brasileirão, encerrando uma sequência de três jogos sem vitória.

Na edição da Libertadores de 2021, Universitario e Palmeiras estiveram no mesmo grupo. O time brasileiro levou a melhor nos dois confrontos: venceu por 3x2 na primeira partida e aplicou uma goleada por 6x0 no segundo encontro.

Prováveis escalações

Universitario : Vargas; Polo, Corzo, Riveros, Benedetto, Carabalí; Guedes, Ureña, Concha; Rivera, Valera.

: Vargas; Polo, Corzo, Riveros, Benedetto, Carabalí; Guedes, Ureña, Concha; Rivera, Valera. Palmeiras: Weverton; Piquerez, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Giay; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício; Facundo Torres, Ramon Sosa, Vitor Roque.

Duelo de ataques

A expectativa para este confronto é de bola na rede para ambos os lados. O time peruano vive um grande momento ofensivo, tendo balançado as redes em nove dos últimos dez compromissos. Além disso, sua defesa tem mostrado solidez, sofrendo gols em apenas três dessas partidas.

No entanto, do outro lado está o Palmeiras, que dispensa apresentações quando o assunto é ataque eficiente, e marcou em oito dos últimos dez jogos. O time costuma incomodar qualquer sistema defensivo.

Apesar da consistência defensiva do Universitario, o Verdão tem peças rápidas e criativas que podem furar essa zaga. Ao mesmo tempo, o time paulista não tem sido imune na retaguarda, tendo sofrido gols em seis dos últimos dez jogos.

Com base nos números e no estilo das duas equipes, o cenário aponta para uma partida com gols para ambos os times.

Palpite 1 - Ambas marcam (SIM), com odd 2.47 na Superbet.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Universitario x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Expectativa de rede balançando

A promessa é de jogo movimentado e com chances claras de mais de 2,5 gols. Como já mencionado, o time peruano tem mostrado força ofensiva recentemente, com 19 gols marcados nos últimos dez jogos, dessas partidas, metade delas foram em casa, onde costuma ser ainda mais perigoso.

Em três dessas partidas como mandante, o Universitario marcou três ou mais vezes, sinal claro de um ataque inspirado.

Do outro lado, o Palmeiras vem de uma fase de grupos da Libertadores com 17 gols marcados, média altíssima. Cinco de seus últimos dez jogos ultrapassaram a marca dos 2,5 gols.

Embora o Verdão tenha uma defesa sólida na competição continental, o momento atual mostra alguma vulnerabilidade, com gols sofridos com certa frequência.

Diante de dois ataques em boa fase e de uma partida que promete ser movimentada, a tendência é de um duelo com pelo menos três gols no placar.

Palpite 2 - Mais 2,5 gols, com odd 3.00 na Superbet.

Palmeiras favorito na partida

Apesar da boa fase vivida pela equipe peruana, que vem de uma longa sequência invicta, o Verdão chega como favorito mesmo atuando fora de casa. O time comandado por Abel Ferreira mostrou força e regularidade ao longo da fase de grupos, sendo um dos principais candidatos ao título.

Com um elenco tecnicamente superior, bem entrosado e acostumado a jogos grandes, o Alviverde deve impor seu ritmo e controlar as ações da partida. A tendência é de vitória brasileira, mesmo reconhecendo o bom momento vivido pelo Universitario diante de sua torcida.