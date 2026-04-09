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Palpites Universidad de Chile x Alianza Lima
Lucas Gomes

Palpite Universidad de Chile x Alianza Lima - Sul-Americana - 25/09/2025

Universidad de Chile x Alianza Lima
Universidad de Chile
Alianza Lima
Copa Sul-Americana

Times se enfrentam em partida equilibrada no Sánchez Rumoroso.

Confira os palpites Universidad de Chile x Alianza Lima para o confronto em Coquimbo, nesta quinta-feira (25), às 21h30, pela Sul-Americana.

Melhores palpites de apostas para Universidad de Chile x Alianza Lima

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Universidad de Chile x Alianza Lima

  • Universidad de Chile vence, com odds de 1.76 na KTO
  • Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na KTO
  • Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.73 na KTO

Em jogo duro, a Universidad de Chile deve vencer por 1 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

Universidad de Chile e Alianza Lima voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (28), em Coquimbo, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após o empate sem gols no Peru, o confronto está completamente aberto, e qualquer vitória simples garante a classificação para um dos lados.

A Universidad de Chile chega confiante por decidir em casa, mesmo longe de Santiago. Na ida, o time conseguiu neutralizar as principais jogadas ofensivas do rival e agora aposta em mais agressividade para buscar o gol da classificação. 

A equipe chilena vem alternando resultados no campeonato nacional, mas conta com a força coletiva e jogadores experientes para assumir o protagonismo como mandante. 

Em seu último jogo, antes do confronto de ida, a La U venceu a Supercopa do Chile após bater o Colo-Colo por 3 a 0.

O Alianza Lima, por sua vez, encara a missão como uma oportunidade de surpreender fora de casa. No primeiro duelo, mostrou intensidade, mas faltou precisão no ataque. 

Historicamente, o clube peruano tem dificuldades como visitante em torneios continentais, mas o elenco atual aposta em transições rápidas e no jogo físico para tentar calar os chilenos e voltar com a vaga na semifinal. 

Os peruanos receberam o Comerciantes Unidos no fim de semana e venceram por 4 a 0, em casa.

Este será o jogo de número seis entre Alianza Lima e Universidad de Chile na história. A La U venceu dois jogos, além de dois empate e uma vitória do Alianza.

Prováveis escalações de Universidad de Chile e Alianza Lima

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi e Lucas Di Yorio. 

Alianza Lima: Viscarra; Guillermo Enrique, Zambrano, Garcés e Trauco; Noriega, Peña, Gaibor e Eryc Castillo; Quevedo e Paolo Guerrero.

La U confia na força local

A Universidad de Chile chega para este duelo de volta com a confiança de que pode resolver em casa o que não conseguiu no primeiro jogo, em Lima. 

A equipe demonstrou organização defensiva e soube controlar os momentos de maior pressão do Alianza. Agora, em território chileno — ainda que em Coquimbo —, a expectativa é de um time mais agressivo na frente. 

A U de Chile tem mostrado evolução no setor ofensivo em jogos recentes e quer aproveitar o momento para buscar a classificação. 

O Alianza, por sua vez, costuma ter dificuldades fora de casa contra equipes do Chile, algo que pode pesar neste confronto decisivo.

  • Palpite 1 para Universidad de Chile x Alianza Lima: Universidad de Chile vence, com odds de 1.76 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Universidad de Chile x Alianza Lima nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com poucos espaços

O 0 a 0 na partida de ida já indicava o que esperar deste confronto: equilíbrio, marcação forte e poucas chances claras. 

Tanto Universidad de Chile quanto Alianza Lima sabem da importância de não cometer erros em duelos eliminatórios, o que naturalmente limita o número de gols. 

Historicamente, confrontos entre equipes chilenas e peruanas em mata-mata tendem a ser truncados, com placares baixos e definidos em detalhes. 

Além disso, ambos os times carregam médias discretas de gols em competições internacionais, reforçando a tendência de um embate mais amarrado. 

A pressão será grande, mas a cautela deve prevalecer, e qualquer descuido pode custar caro. Assim, a projeção é para uma partida de muita estratégia e intensidade física, mas com poucas redes balançadas.

  • Palpite 2 para Universidad de Chile x Alianza Lima: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na KTO

Defesas devem prevalecer

Um dos mercados que mais se destaca neste confronto é o de ambos marcam. A ida terminou sem gols, e isso não foi obra do acaso: tanto Universidad de Chile quanto Alianza Lima apresentam setores defensivos consistentes e sabem trabalhar para neutralizar os pontos fortes do rival. 

Os chilenos devem se impor, mas dificilmente abrirão mão da segurança atrás. 

Já os peruanos, jogando fora, tendem a reforçar a marcação e buscar transições rápidas, o que pode limitar suas oportunidades de finalização. 

Esse cenário indica que a probabilidade de apenas uma equipe balançar as redes é bastante alta. O histórico recente dos dois times em competições continentais reforça ainda mais essa leitura.

  • Palpite 3 para Universidad de Chile x Alianza Lima: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.73 na KTO