Palpite Universidad de Chile x Alianza Lima - Sul-Americana - 25/09/2025

Confira os palpites Universidad de Chile x Alianza Lima para o confronto em Coquimbo, nesta quinta-feira (25), às 21h30, pela Sul-Americana.

Melhores palpites de apostas para Universidad de Chile x Alianza Lima

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Universidad de Chile x Alianza Lima

Universidad de Chile vence, com odds de 1.76 na KTO

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na KTO

Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.73 na KTO

Em jogo duro, a Universidad de Chile deve vencer por 1 a 0.

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Nossa análise: momento das equipes

Universidad de Chile e Alianza Lima voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (28), em Coquimbo, no jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Após o empate sem gols no Peru, o confronto está completamente aberto, e qualquer vitória simples garante a classificação para um dos lados.

A Universidad de Chile chega confiante por decidir em casa, mesmo longe de Santiago. Na ida, o time conseguiu neutralizar as principais jogadas ofensivas do rival e agora aposta em mais agressividade para buscar o gol da classificação.

A equipe chilena vem alternando resultados no campeonato nacional, mas conta com a força coletiva e jogadores experientes para assumir o protagonismo como mandante.

Em seu último jogo, antes do confronto de ida, a La U venceu a Supercopa do Chile após bater o Colo-Colo por 3 a 0.

O Alianza Lima, por sua vez, encara a missão como uma oportunidade de surpreender fora de casa. No primeiro duelo, mostrou intensidade, mas faltou precisão no ataque.

Historicamente, o clube peruano tem dificuldades como visitante em torneios continentais, mas o elenco atual aposta em transições rápidas e no jogo físico para tentar calar os chilenos e voltar com a vaga na semifinal.

Os peruanos receberam o Comerciantes Unidos no fim de semana e venceram por 4 a 0, em casa.

Este será o jogo de número seis entre Alianza Lima e Universidad de Chile na história. A La U venceu dois jogos, além de dois empate e uma vitória do Alianza.

Prováveis escalações de Universidad de Chile e Alianza Lima

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Lucas Assadi e Lucas Di Yorio.

Alianza Lima: Viscarra; Guillermo Enrique, Zambrano, Garcés e Trauco; Noriega, Peña, Gaibor e Eryc Castillo; Quevedo e Paolo Guerrero.

La U confia na força local

A Universidad de Chile chega para este duelo de volta com a confiança de que pode resolver em casa o que não conseguiu no primeiro jogo, em Lima.

A equipe demonstrou organização defensiva e soube controlar os momentos de maior pressão do Alianza. Agora, em território chileno — ainda que em Coquimbo —, a expectativa é de um time mais agressivo na frente.

A U de Chile tem mostrado evolução no setor ofensivo em jogos recentes e quer aproveitar o momento para buscar a classificação.

O Alianza, por sua vez, costuma ter dificuldades fora de casa contra equipes do Chile, algo que pode pesar neste confronto decisivo.

Palpite 1 para Universidad de Chile x Alianza Lima : Universidad de Chile vence, com odds de 1.76 na KTO

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Universidad de Chile x Alianza Lima nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com poucos espaços

O 0 a 0 na partida de ida já indicava o que esperar deste confronto: equilíbrio, marcação forte e poucas chances claras.

Tanto Universidad de Chile quanto Alianza Lima sabem da importância de não cometer erros em duelos eliminatórios, o que naturalmente limita o número de gols.

Historicamente, confrontos entre equipes chilenas e peruanas em mata-mata tendem a ser truncados, com placares baixos e definidos em detalhes.

Além disso, ambos os times carregam médias discretas de gols em competições internacionais, reforçando a tendência de um embate mais amarrado.

A pressão será grande, mas a cautela deve prevalecer, e qualquer descuido pode custar caro. Assim, a projeção é para uma partida de muita estratégia e intensidade física, mas com poucas redes balançadas.

Palpite 2 para Universidad de Chile x Alianza Lima : Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.65 na KTO

Defesas devem prevalecer

Um dos mercados que mais se destaca neste confronto é o de ambos marcam. A ida terminou sem gols, e isso não foi obra do acaso: tanto Universidad de Chile quanto Alianza Lima apresentam setores defensivos consistentes e sabem trabalhar para neutralizar os pontos fortes do rival.

Os chilenos devem se impor, mas dificilmente abrirão mão da segurança atrás.

Já os peruanos, jogando fora, tendem a reforçar a marcação e buscar transições rápidas, o que pode limitar suas oportunidades de finalização.

Esse cenário indica que a probabilidade de apenas uma equipe balançar as redes é bastante alta. O histórico recente dos dois times em competições continentais reforça ainda mais essa leitura.