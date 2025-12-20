Palpite Tottenham x Liverpool - Premier League - 20/12/2025

Apostamos que os Reds continuarão seu ressurgimento após uma sequência promissora de resultados do time de Arne Slot.

Dicas de apostas para Tottenham x Liverpool:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar : Tottenham 1-2 Liverpool;

: Tottenham 1-2 Liverpool; Palpite de artilheiros: Tottenham - Richarlison; Liverpool - Hugo Ekitike, Alexander Isak.

A pressão está aumentando sobre Thomas Frank no Tottenham Hotspur após o último resultado, uma derrota de 3-0 para o Nottingham Forest. Essa derrota marcou quatro derrotas em sete jogos em todas as competições. Eles venceram apenas três dos últimos 11 jogos.

Os Spurs se encontram na 11ª posição na Premier League com a chegada do Natal. Seus problemas defensivos estão se tornando cada vez mais preocupantes.

Quanto ao Liverpool, eles finalmente estão começando a encontrar um pouco de forma. Estão agora em uma sequência de cinco jogos sem perder. Vitórias contra o Inter de Milão e Brighton & Hove Albion foram um verdadeiro impulso de confiança.

Os Reds podem chegar até a quarta posição com uma vitória neste fim de semana, desde que outros resultados ajudem.

Escalações esperadas para Tottenham x Liverpool

Escalação esperada do Tottenham: Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Odobert, Simons, Kudus, Richarlison;

Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Odobert, Simons, Kudus, Richarlison; Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Jones, Mac Allister, Wirtz, Isak, Ekitike.

Os Reds viraram a página

A temporada 2025/26 do Liverpool teve seus altos e baixos. No entanto, o time parece estar voltando aos trilhos. Eles podem ter sofrido alguns resultados ruins nas últimas seis semanas, mas também conquistaram algumas vitórias notáveis.

Vitórias sobre Aston Villa, Real Madrid e Inter se destacam em uma campanha desafiadora até agora.

Os Reds estarão sem Mohamed Salah, que viajou para a Copa Africana de Nações. No entanto, Conor Bradley retorna após suspensão na vitória contra o Brighton.

Enquanto isso, Joe Gomez e Dominik Szoboszlai se lesionaram contra o Seagulls, e o primeiro provavelmente estará indisponível. Szoboszlai ainda pode estar disponível.

Apesar desses problemas, Arne Slot e seu time podem triunfar em Londres. A forma atual do Liverpool lhes dá uma vantagem, especialmente contra um time dos Spurs que luta por consistência.

Vários times já conquistaram pontos no Tottenham Hotspur Stadium nesta temporada, então a vantagem de jogar em casa não é tão significativa.

Dica de aposta 1 para Tottenham x Liverpool: Liverpool vence, com odds de 2.00 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Tottenham x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ação de ambos os lados

O Tottenham está lidando com uma longa lista de ausências, o que torna o trabalho difícil para o seu treinador. Jogadores como James Maddison, Destiny Udogie e Dominic Solanke estão fora por longo prazo.

Pape Matar Sarr se juntou ao Senegal para a AFCON. No entanto, eles ainda têm ameaças ofensivas no ataque.

Os Spurs falharam em marcar apenas duas vezes em seus 12 jogos em casa em todas as competições. Mesmo quando perdem, geralmente encontram o caminho do gol. A derrota para o Forest foi uma exceção rara, e Frank estará desesperado para ver algum tipo de resposta.

Ambos os lados têm muito talento ofensivo à disposição, e nenhum pode considerar sua defesa intransponível. É provável que os dois treinadores encontrem muitas maneiras de explorar um ao outro. Esperamos ver ação em ambos os lados neste jogo.

Dica de aposta 2 para Tottenham x Liverpool: Ambos os times marcam, com odds de 1.60 na Betano.

O homem de destaque do Liverpool

Alguns dos novos contratados do Liverpool enfrentaram escrutínio nesta temporada. No entanto, um que não pode ser criticado é Hugo Ekitike. Apesar dos problemas do clube, ele já atingiu dois dígitos em gols e se destacou nas últimas partidas.

O francês tem quatro em seus últimos dois jogos da Premier League. Ele tem sido uma figura-chave para os campeões em título.

Os apostadores, compreensivelmente, o consideram o artilheiro mais provável para este jogo, seguido por Alexander Isak e depois Richarlison dos Spurs.

Não é difícil ver por quê, especialmente com sua atual sequência de forma. Sua confiança deve estar nas alturas.

Os visitantes provavelmente sairão por cima neste confronto. Ekitike provavelmente terá um papel importante se eles vencerem.