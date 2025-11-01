Palpite Tottenham x Chelsea - Premier League - 01/11/2025

Esperamos um empate apertado no Estádio Tottenham Hotspur, já que nenhum dos lados vai querer arriscar perder este confronto fascinante.

Melhores palpites para Tottenham x Chelsea:

Empate, com odds de 3.50 na bet365 ;

; Menos de 2,5 gols, com odds de 2.10 na bet365 ;

; Marc Cucurella comete 2+ faltas, com odds de 2.00 na bet365.

Palpite de placar: Tottenham 1-1 Chelsea.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

O Tottenham Hotspur perdeu para o Newcastle United na Copa da Liga Inglesa no meio da semana, mas isso não foi muito surpreendente, dado que Thomas Frank rodou bastante o elenco.

Embora os Spurs tenham colocado um time forte em campo, eles estão jogando em várias competições.

Estão em terceiro na Premier League, com apenas duas derrotas em nove partidas, e ainda estarão confiantes ao receber o Chelsea neste fim de semana.

Os Blues mal conseguiram vencer seu jogo de copa na quarta-feira, pois encontraram dificuldades para finalizar contra o Wolverhampton Wanderers após assumirem uma vantagem confortável.

Os homens de Enzo Maresca estavam em uma boa sequência, tendo vencido todas as quatro partidas, até serem derrotados pelo Sunderland no último jogo.

Eles vão querer superar esse revés ao entrar neste clássico londrino.

Prováveis escalações de Tottenham x Chelsea

Tottenham: Vicario, Porro, Danso, van de Ven, Spence, Palhinha, Bentancur, Johnson, Kudus, Simons, Richarlison;

Chelsea: Sanchez, James, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Gusto, Neto, Fernandez, Garnacho, João Pedro.

Duas equipes difíceis de separar

O Tottenham e o Chelsea não têm sido muito consistentes. Ambos estiveram em boa forma por um breve período, mas também sofreram derrotas surpreendentes.

A derrota mais recente dos Spurs foi para o Newcastle United, mas provavelmente não estão muito abalados com isso.

O time de Frank teve uma boa sequência na Premier League e está muito satisfeito com sua forma. Eles têm sido sólidos defensivamente e entram neste jogo em terceiro lugar.

A grande vitória sobre o Everton provavelmente aumentou ainda mais sua confiança, enquanto os Blues entram nesta partida após uma derrota para os Black Cats.

Portanto, os visitantes serão mais cautelosos. Além disso, a linha de defesa dos Spurs tem sido difícil de ser rompida.

No final das contas, essas duas equipes podem acabar se anulando ao longo dos 90 minutos.

Palpite 1 para Tottenham x Chelsea: Empate, com odds de 3.50 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Tottenham x Chelsea nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um confronto londrino acirrado

Além de alguns jogos, as partidas entre Spurs e Chelsea não têm apresentado muitos gols recentemente. Os Blues garantiram uma vitória apertada por 1-0 no último confronto direto, e nove dos últimos 13 terminaram com menos de 2,5 gols marcados.

Assim, este jogo provavelmente apresentará um resultado semelhante. Maresca não vai querer arriscar uma derrota após perder inesperadamente para o Sunderland, enquanto os Spurs provavelmente jogarão de forma cautelosa.

Com 17 gols marcados, nenhum time na divisão marcou mais do que esses dois, mas esta partida pode ter menos chances.

As bolas paradas podem ser cruciais aqui, e Micky van de Ven tem causado muitos problemas nesse aspecto até agora.

Os visitantes estarão sem Levi Colwill, Dario Essugo e Benoit Badiashile, mas não têm novas preocupações com lesões. O cartão vermelho de Liam Delap no meio da semana não afetará sua campanha na liga.

Os Spurs têm lidado muito bem com suas lesões e conseguiram poupar alguns jogadores recentemente.

Palpite 2 para Tottenham x Chelsea: Menos de 2,5 gols, com odds de 2.10 na bet365.

Um derby de muitas faltas

O último encontro entre esses clubes viu 10 cartões amarelos e cinco no penúltimo. Houve oito amarelos e dois vermelhos quando se enfrentaram há alguns anos no Estádio Tottenham Hotspur.

Portanto, este confronto pode ser bastante agressivo. O jogador espanhol Marc Cucurella tem uma das maiores taxas de faltas na liga, o que o torna propenso a receber um cartão amarelo.

Apenas 12 jogadores cometeram mais faltas do que ele (13), e ele enfrentará alguns jogadores complicados neste confronto. Não seria surpresa se ele cometesse um erro uma ou duas vezes.

As casas de apostas parecem concordar, sugerindo que apostar em mais de 5,5 cartões é a única aposta nesse mercado que oferece um bom valor.

O jogo pode se transformar em uma batalha física, e nenhum dos times ficaria completamente insatisfeito se terminasse em empate.