Palpite Tottenham x Aston Villa - Copa da Inglaterra - 10/01/2026

Nosso especialista em apostas prevê mais sofrimento para os Spurs, já que o Villa está bem posicionado para avançar para a quarta rodada do torneio.

Melhores palpites para Tottenham x Aston Villa:

Nossa análise: momento das equipes

A gestão de Thomas Frank no Tottenham Hotspur está enfrentando desafios significativos.

Após uma derrota no meio da semana para o Bournemouth, os Spurs, na 14ª posição, conseguiram apenas uma vitória nos últimos seis jogos e sofreram nove gols nesse período.

Embora a Copa da Inglaterra represente uma possível distração de suas dificuldades na liga, eles enfrentam um lado do Villa com sérias ambições de vencer o troféu.

O Aston Villa tropeçou um pouco durante o período festivo, perdendo para o Arsenal e empatando com o Crystal Palace.

No entanto, os homens de Unai Emery permanecem firmemente na terceira posição na tabela da liga e foram derrotados apenas duas vezes desde o início de novembro.

Embora entrem no Tottenham Hotspur Stadium como ligeiros azarões, os visitantes se sentirão confiantes sobre suas chances de avançar.

Prováveis escalações para Tottenham x Aston Villa

Tottenham: Vicario, Porro, Romero, van de Ven, Spence, Palhinha, Gray, Simons, Tel, Kolo Muani, Richarlison;

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelof, Konsa, Digne, Kamara, Tielemans, Buendia, McGinn, Rogers, Watkins.

O Villa mirando nas vulnerabilidades recentes dos Spurs

A forma atual sugere fortemente que o Aston Villa é o favorito neste confronto da terceira rodada. No entanto, os Villans não têm sido tão dominantes fora de casa nesta temporada, tendo vencido apenas sete de seus 15 jogos fora em todas as competições.

Este recorde pode dar alguma esperança para o time da casa, que busca causar uma surpresa.

Porém, o time da casa teve um momento ruim no meio da semana. Além de perder para o Bournemouth, Lucas Bergvall e Rodrigo Bentancur foram forçados a sair devido a lesões.

Para piorar, os problemas mais recentes ocorreram poucos dias após Mohammed Kudus sofrer uma lesão.

Embora o Villa tenha perdido Emi Martinez no empate com o Palace, eles atualmente têm menos problemas de lesão.

Portanto, espera-se que esta partida apresente uma vitória fora de casa, possivelmente após a prorrogação.

Palpite 1 para Tottenham x Aston Villa: Aston Villa se classifica, com odds de 1.95 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Tottenham x Aston Villa nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ação de ambos os lados

Por pior que tenha sido a forma geral do Tottenham, eles marcaram muitos gols em Londres nesta temporada.

Em seus 14 jogos em casa em todas as competições, o time de Frank falhou em marcar apenas duas vezes, marcando dois ou mais gols em seis ocasiões. Este histórico ofensivo sugere que eles são capazes de causar problemas significativos para a defesa do Villa.

Por outro lado, o Villa tem dificuldades para manter a solidez defensiva. Seu jogo sem sofrer gols na quarta-feira foi o primeiro em mais de um mês.

No entanto, os homens de Emery são eficientes no ataque, com o Palace sendo o primeiro time a impedi-los de marcar desde o Liverpool em 1º de novembro.

Ambas as equipes marcaram em cinco de seus últimos sete encontros, um dos quais foi um confronto da Copa da Inglaterra no ano passado que viu o Villa vencer por 2-1.

O time visitante foi vitorioso pelo mesmo placar neste confronto em outubro, e um resultado semelhante não seria improvável neste jogo.

Palpite 2 para Tottenham x Aston Villa: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.65 na Betano.

A influência de Watkins na entrada do gol

Ollie Watkins recuperou sua forma de artilheiro após um início lento de temporada. O par de gols contra o Brighton e Hove Albion marcou o início de uma sequência de sete gols e assistências em oito jogos.

Seu atual alto nível de confiança o torna uma ameaça primária que a defesa do Tottenham deve abordar.

O internacional inglês também tem um forte histórico contra os Spurs, contribuindo com cinco gols e assistências em 11 encontros anteriores.

Além disso, enquanto Frank conhece bem a ameaça que Watkins representa desde os tempos no Brentford, conhecê-lo e pará-lo são duas coisas diferentes.

Espera-se que ele seja um problema constante para a defesa do Tottenham na noite de sábado, enquanto ele busca liderar seu time para a próxima rodada.