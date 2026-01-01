Palpite Sunderland x Manchester City - Premier League - 01/01/2026

Visitar o Stadium of Light nunca é fácil, mas esperamos que o City amplie sua impressionante sequência de vitórias.

Melhores palpites para Sunderland x Manchester City:

Nossa análise: momento das equipes

O desempenho recente do Sunderland caiu ligeiramente após um início impressionante em seu retorno à Premier League.

Eles entram no primeiro jogo de 2026 com apenas uma vitória em cinco partidas, tendo marcado apenas três gols em dezembro. No entanto, têm sido difíceis de derrotar em casa, o que lhes dá confiança.

Enquanto isso, o Manchester City está em excelente forma. Eles venceram oito partidas consecutivas em todas as competições e estão, atualmente, apenas dois pontos atrás do líder Arsenal.

Seu desempenho ofensivo tem sido excepcional, já que marcaram três ou mais gols em cinco dos últimos seis jogos da liga.

Prováveis escalações para Sunderland x Manchester City

Sunderland: Roefs, Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin, Xhaka, Geertruida, Rigg, Le Fee, Adingra, Brobbey;

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Silva, Reijnders, Gonzalez, Cherki, Foden, Haaland.

Haaland levando o City à vitória

A forma recente de Erling Haaland tem sido tão forte que não há muito valor em escolhê-lo apenas como artilheiro.

Ele não registrou nenhum gol ou assistência na vitória por 2-1 sobre o Nottingham Forest. No entanto, esta foi apenas a sexta vez que ele não conseguiu fazê-lo na temporada 2025/26 da Premier League.

Ambos os lados estão atualmente sem vários jogadores, principalmente devido à Copa Africana de Nações de 2025.

O Sunderland está sem seis jogadores, incluindo ausências significativas como Noah Sadiki, Reinildo e Chemsdine Talbi. Enquanto isso, o City está sem Rayan Ait-Nouri e Omar Marmoush no Marrocos, enquanto Jeremy Doky, John Stones e Oscar Bobb continuam fora.

Os Cityzens estão melhor equipados para gerenciar essas ausências, como demonstrado por sua atual sequência de vitórias.

Enquanto os Black Cats vão oferecer um desafio, é provável que o City saia por cima.

Palpite 1 para Sunderland x Manchester City: Erling Haaland marca e Manchester City vence, com odds de 1.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Sunderland x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A força do Stadium of Light

Embora o Manchester City tenha vencido por 3-0 quando estas equipes se enfrentaram no início deste mês, espera-se que o próximo jogo seja mais competitivo.

Os homens de Regis Le Bris têm estado em excelente forma em casa em 2025/26 e estão invictos em oito jogos da liga em casa.

Notavelmente, tanto Arsenal quanto Aston Villa não conseguiram garantir três pontos quando visitaram o Stadium of Light nesta temporada.

Além disso, o Sunderland também marcou em todos os seus jogos no Stadium of Light, registrando dois ou mais gols em cinco ocasiões distintas.

Enquanto o City tem mantido muitas folhas limpas recentemente, Forest, Fulham e Leeds United conseguiram marcar contra eles em jogos recentes.

Os Black Cats vão confiar em causar problemas, independentemente do resultado final.

Palpite 2 para Sunderland x Manchester City: Ambas as equipes marcam, com odds de 1.85 na Betano.

Um melhor desempenho do Sunderland no segundo tempo

Uma análise dos jogos do Sunderland nesta temporada revela uma tendência significativa em relação ao desempenho no segundo tempo. A equipe é consideravelmente mais ativa após o intervalo.

Os Black Cats marcaram mais que o dobro de gols no segundo tempo (14) em comparação com o primeiro (6).

Eles também sofrem mais gols após o intervalo, com 10 gols contra no segundo período em comparação com oito no primeiro.

Este padrão sugere que eles podem frustrar a equipe de Pep Guardiola por longos períodos enquanto buscam um resultado.

O Manchester City também tende a ser ligeiramente mais produtivo no segundo tempo. Dado que os visitantes sofrem mais gols após o intervalo e Sunderland marca mais durante esse tempo, espera-se que o segundo tempo deste confronto seja altamente competitivo.