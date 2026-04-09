Palpite Sport x São Paulo - Brasileirão Série A - 16/08/2025

Confira os palpites Sport x São Paulo para o duelo de sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, com muita intensidade pelo Brasileirão.
Melhores palpites de apostas para Sport x São Paulo
Confira as melhores dicas de apostas e análises para Sport x São Paulo
- São Paulo vence, com odd 2.77 na Betano
- Ambos marcam (SIM), com odd 2.22 na Betano
- Mais de 1.5 gols no jogo, com odd 1.62 na Betano
Mesmo fora de casa, o São Paulo é o grande favorito para uma vitória por 1 a 2.
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Nossa análise: momento das equipes
Em fases e posições totalmente diferentes na tabela do Brasileirão, Sport e São Paulo disputam, às 18h30 deste sábado (16), na Ilha do Retiro, uma das partidas mais interessantes e potencialmente intensas da rodada.
Após a primeira vitória na competição, o Rubro-Negro quer arrancar e sonhar com a permanência, enquanto o Tricolor, que deslanchou, visa o G-4.
Na lanterna do Brasileirão, o Sport respirou no último domingo. A vitória contra o Grêmio, em partida disputada em Porto Alegre, reacendeu a chama da equipe, que ainda não havia vencido em 16 partidas disputadas no Brasileirão. Agora, com nove pontos somados, o Leão da Ilha sonha, mesmo que de maneira tímida, com a permanência na Série A, e o primeiro passo foi dado: já são quatro jogos sem perder, com três empates e uma vitória no período.
Se para o adversário o momento é de recuperação, para o São Paulo é de manutenção da boa fase. Desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes, o Tricolor perdeu apenas uma vez e já engatou uma sequência de cinco triunfos seguidos. No último confronto, disputado contra o Vitória, o Soberano se impôs no Morumbis e saiu com mais três pontos, que o deixaram a apenas dois do G-4. Ao todo, são 28 pontos somados em 19 jogos, com 22 gols marcados e 20 sofridos.
Sport e São Paulo já se enfrentaram em 53 oportunidades, com 31 vitórias do Tricolor, 12 empates e 10 triunfos do Leão da Ilha do Retiro. No último confronto entre as equipes, na abertura do Brasileirão desta temporada, empate por 0 a 0.
Prováveis escalações de Sport e São Paulo
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera e Zé Lucas; Barletta, Lucas Lima e Matheusinho; Derik Lacerda.
São Paulo: Rafael; Cedric, Ferraresi, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla e Alisson; Luciano e André Silva.
Tricolor paulista mira mais uma vitória fora de casa
O São Paulo chega ao confronto contra o Sport embalado por uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, mostrando força e consistência mesmo longe do Morumbis.
Além do momento positivo, o histórico recente também favorece o Tricolor: nas últimas sete partidas entre as equipes, foram cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. O Leão não vence o São Paulo como mandante desde 2015.
O time comandado por Crespo tem conseguido equilibrar solidez defensiva e eficiência ofensiva, o que aumenta a confiança para atuar na Ilha do Retiro. Com jogadores decisivos em boa fase e maior qualidade técnica em relação ao adversário, o São Paulo é favorito para conquistar mais três pontos.
- Palpite 1: São Paulo vence, com odds de 2.77 na Betano
Veja odds para resultado da partida
Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Sport x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Clima de ataque deve abrir espaços para gols dos dois lados
A atmosfera na Ilha do Retiro promete ser intensa, especialmente com o Sport motivado pela primeira vitória na competição. O time pernambucano, empurrado pela torcida, deve adotar uma postura ofensiva, buscando impor seu ritmo desde o início.
No entanto, essa estratégia pode deixar brechas para o São Paulo explorar os contra-ataques, aproveitando a velocidade de André Silva e Luciano.
O Tricolor, por sua vez, dificilmente se contentará em apenas se defender, e também irá ao ataque sempre que possível. A soma de dois estilos agressivos e a qualidade ofensiva de ambas as equipes aumentam a probabilidade de um placar movimentado, com chances claras para os dois lados.
- Palpite 2: Ambos marcam, com odds de 2.22 na Betano
Partida equilibrada, decidida nos detalhes e com chances de gols
Sport e São Paulo chegam para este confronto vivendo momentos distintos, mas embalados por vitórias recentes. A necessidade de pontuar e a busca por manter o bom momento deve levar as duas equipes a entrarem ligadas do início ao fim, disputando cada lance com intensidade.
Apesar disso, a tendência é de que o jogo seja decidido em detalhes, com poucos espaços para grandes construções ofensivas.
O São Paulo tem elenco superior e pode aproveitar uma ou duas oportunidades para definir o placar, mas sem transformar o duelo em goleada. O cenário aponta para um confronto equilibrado, com placar enxuto, mas que ainda assim supere a marca mínima de gols.
- Palpite 3: Mais de 1.5 gols, com odds de 1.62 na Betano