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Palpites Sport x São Paulo
Lucas Gomes

Palpite Sport x São Paulo - Brasileirão Série A - 16/08/2025

Sport x São Paulo
Sport
São Paulo
Brasileirão

Sport e São Paulo se enfrentam pelo Brasileirão em confronto com escrita histórica e favoritismo para o Tricolor fora de casa.

Confira os palpites Sport x São Paulo para o duelo de sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, com muita intensidade pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Sport x São Paulo

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Sport x São Paulo

  • São Paulo vence, com odd 2.77 na Betano
  • Ambos marcam (SIM), com odd 2.22 na Betano
  • Mais de 1.5 gols no jogo, com odd 1.62 na Betano

Mesmo fora de casa, o São Paulo é o grande favorito para uma vitória por 1 a 2.

Nossa análise: momento das equipes

Em fases e posições totalmente diferentes na tabela do Brasileirão, Sport e São Paulo disputam, às 18h30 deste sábado (16), na Ilha do Retiro, uma das partidas mais interessantes e potencialmente intensas da rodada. 

Após a primeira vitória na competição, o Rubro-Negro quer arrancar e sonhar com a permanência, enquanto o Tricolor, que deslanchou, visa o G-4.

Na lanterna do Brasileirão, o Sport respirou no último domingo. A vitória contra o Grêmio, em partida disputada em Porto Alegre, reacendeu a chama da equipe, que ainda não havia vencido em 16 partidas disputadas no Brasileirão. Agora, com nove pontos somados, o Leão da Ilha sonha, mesmo que de maneira tímida, com a permanência na Série A, e o primeiro passo foi dado: já são quatro jogos sem perder, com três empates e uma vitória no período.

Se para o adversário o momento é de recuperação, para o São Paulo é de manutenção da boa fase. Desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes, o Tricolor perdeu apenas uma vez e já engatou uma sequência de cinco triunfos seguidos. No último confronto, disputado contra o Vitória, o Soberano se impôs no Morumbis e saiu com mais três pontos, que o deixaram a apenas dois do G-4. Ao todo, são 28 pontos somados em 19 jogos, com 22 gols marcados e 20 sofridos.

Sport e São Paulo já se enfrentaram em 53 oportunidades, com 31 vitórias do Tricolor, 12 empates e 10 triunfos do Leão da Ilha do Retiro. No último confronto entre as equipes, na abertura do Brasileirão desta temporada, empate por 0 a 0.

Prováveis escalações de Sport e São Paulo

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera e Zé Lucas; Barletta, Lucas Lima e Matheusinho; Derik Lacerda.

São Paulo: Rafael; Cedric, Ferraresi, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla e Alisson; Luciano e André Silva.

Tricolor paulista mira mais uma vitória fora de casa

O São Paulo chega ao confronto contra o Sport embalado por uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, mostrando força e consistência mesmo longe do Morumbis. 

Além do momento positivo, o histórico recente também favorece o Tricolor: nas últimas sete partidas entre as equipes, foram cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. O Leão não vence o São Paulo como mandante desde 2015.

O time comandado por Crespo tem conseguido equilibrar solidez defensiva e eficiência ofensiva, o que aumenta a confiança para atuar na Ilha do Retiro. Com jogadores decisivos em boa fase e maior qualidade técnica em relação ao adversário, o São Paulo é favorito para conquistar mais três pontos.

  • Palpite 1: São Paulo vence, com odds de 2.77 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Sport x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clima de ataque deve abrir espaços para gols dos dois lados

A atmosfera na Ilha do Retiro promete ser intensa, especialmente com o Sport motivado pela primeira vitória na competição. O time pernambucano, empurrado pela torcida, deve adotar uma postura ofensiva, buscando impor seu ritmo desde o início. 

No entanto, essa estratégia pode deixar brechas para o São Paulo explorar os contra-ataques, aproveitando a velocidade de André Silva e Luciano. 

O Tricolor, por sua vez, dificilmente se contentará em apenas se defender, e também irá ao ataque sempre que possível. A soma de dois estilos agressivos e a qualidade ofensiva de ambas as equipes aumentam a probabilidade de um placar movimentado, com chances claras para os dois lados.

  • Palpite 2: Ambos marcam, com odds de 2.22 na Betano

Partida equilibrada, decidida nos detalhes e com chances de gols

Sport e São Paulo chegam para este confronto vivendo momentos distintos, mas embalados por vitórias recentes. A necessidade de pontuar e a busca por manter o bom momento deve levar as duas equipes a entrarem ligadas do início ao fim, disputando cada lance com intensidade. 

Apesar disso, a tendência é de que o jogo seja decidido em detalhes, com poucos espaços para grandes construções ofensivas. 

O São Paulo tem elenco superior e pode aproveitar uma ou duas oportunidades para definir o placar, mas sem transformar o duelo em goleada. O cenário aponta para um confronto equilibrado, com placar enxuto, mas que ainda assim supere a marca mínima de gols.

  • Palpite 3: Mais de 1.5 gols, com odds de 1.62 na Betano