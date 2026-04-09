Palpite Sport x São Paulo - Brasileirão Série A - 16/08/2025

Confira os palpites Sport x São Paulo para o duelo de sábado (16), às 18h30, na Ilha do Retiro, com muita intensidade pelo Brasileirão.

Melhores palpites de apostas para Sport x São Paulo

Confira as melhores dicas de apostas e análises para Sport x São Paulo

São Paulo vence, com odd 2.77 na Betano

Ambos marcam (SIM), com odd 2.22 na Betano

Mais de 1.5 gols no jogo, com odd 1.62 na Betano

Mesmo fora de casa, o São Paulo é o grande favorito para uma vitória por 1 a 2.

Nossa análise: momento das equipes

Em fases e posições totalmente diferentes na tabela do Brasileirão, Sport e São Paulo disputam, às 18h30 deste sábado (16), na Ilha do Retiro, uma das partidas mais interessantes e potencialmente intensas da rodada.

Após a primeira vitória na competição, o Rubro-Negro quer arrancar e sonhar com a permanência, enquanto o Tricolor, que deslanchou, visa o G-4.

Na lanterna do Brasileirão, o Sport respirou no último domingo. A vitória contra o Grêmio, em partida disputada em Porto Alegre, reacendeu a chama da equipe, que ainda não havia vencido em 16 partidas disputadas no Brasileirão. Agora, com nove pontos somados, o Leão da Ilha sonha, mesmo que de maneira tímida, com a permanência na Série A, e o primeiro passo foi dado: já são quatro jogos sem perder, com três empates e uma vitória no período.

Se para o adversário o momento é de recuperação, para o São Paulo é de manutenção da boa fase. Desde o retorno da Copa do Mundo de Clubes, o Tricolor perdeu apenas uma vez e já engatou uma sequência de cinco triunfos seguidos. No último confronto, disputado contra o Vitória, o Soberano se impôs no Morumbis e saiu com mais três pontos, que o deixaram a apenas dois do G-4. Ao todo, são 28 pontos somados em 19 jogos, com 22 gols marcados e 20 sofridos.

Sport e São Paulo já se enfrentaram em 53 oportunidades, com 31 vitórias do Tricolor, 12 empates e 10 triunfos do Leão da Ilha do Retiro. No último confronto entre as equipes, na abertura do Brasileirão desta temporada, empate por 0 a 0.

Prováveis escalações de Sport e São Paulo

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera e Zé Lucas; Barletta, Lucas Lima e Matheusinho; Derik Lacerda.

São Paulo: Rafael; Cedric, Ferraresi, Alan Franco, Sabino e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Bobadilla e Alisson; Luciano e André Silva.

Tricolor paulista mira mais uma vitória fora de casa

O São Paulo chega ao confronto contra o Sport embalado por uma sequência de cinco vitórias consecutivas no Brasileirão, mostrando força e consistência mesmo longe do Morumbis.

Além do momento positivo, o histórico recente também favorece o Tricolor: nas últimas sete partidas entre as equipes, foram cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. O Leão não vence o São Paulo como mandante desde 2015.

O time comandado por Crespo tem conseguido equilibrar solidez defensiva e eficiência ofensiva, o que aumenta a confiança para atuar na Ilha do Retiro. Com jogadores decisivos em boa fase e maior qualidade técnica em relação ao adversário, o São Paulo é favorito para conquistar mais três pontos.

Palpite 1: São Paulo vence, com odds de 2.77 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Sport x São Paulo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Clima de ataque deve abrir espaços para gols dos dois lados

A atmosfera na Ilha do Retiro promete ser intensa, especialmente com o Sport motivado pela primeira vitória na competição. O time pernambucano, empurrado pela torcida, deve adotar uma postura ofensiva, buscando impor seu ritmo desde o início.

No entanto, essa estratégia pode deixar brechas para o São Paulo explorar os contra-ataques, aproveitando a velocidade de André Silva e Luciano.

O Tricolor, por sua vez, dificilmente se contentará em apenas se defender, e também irá ao ataque sempre que possível. A soma de dois estilos agressivos e a qualidade ofensiva de ambas as equipes aumentam a probabilidade de um placar movimentado, com chances claras para os dois lados.

Palpite 2: Ambos marcam, com odds de 2.22 na Betano

Partida equilibrada, decidida nos detalhes e com chances de gols

Sport e São Paulo chegam para este confronto vivendo momentos distintos, mas embalados por vitórias recentes. A necessidade de pontuar e a busca por manter o bom momento deve levar as duas equipes a entrarem ligadas do início ao fim, disputando cada lance com intensidade.

Apesar disso, a tendência é de que o jogo seja decidido em detalhes, com poucos espaços para grandes construções ofensivas.

O São Paulo tem elenco superior e pode aproveitar uma ou duas oportunidades para definir o placar, mas sem transformar o duelo em goleada. O cenário aponta para um confronto equilibrado, com placar enxuto, mas que ainda assim supere a marca mínima de gols.