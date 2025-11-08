Palpite Sport x Atlético-MG - Brasileirão Série A - 08/11/2025

Virtualmente rebaixado, Sport recebe o Atlético-MG, que ainda sonha em chegar ao G-7 e conquistar uma vaga na Libertadores.

Melhores palpites para Sport x Atlético-MG:

Vitória do Atlético-MG, com odds de 2.30 na bet365;

Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.80 na bet365;

Mais de 10 escanteios, com odds de 2.10 na bet365.

Em jogo relativamente tranquilo, o Atlético-MG deve vencer o Sport por 2 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

O Sport vem de derrota para o Juventude, por 2 a 0, na Ilha do Retiro, e não deu nenhuma mostra de que pode reagir neste momento.

O Leão é o último colocado e está praticamente rebaixado, esperando apenas a confirmação matemática da queda para a Série B.

Já o Atlético-MG vem de uma ótima vitória sobre o Bahia, por 3 a 0, na Arena MRV.

O Galo agora é o 11º colocado, com 40 pontos, ainda com chances de chegar ao G-7 e conquistar uma vaga na Libertadores via Brasileirão, independentemente do que acontecer na final da Sul-Americana.

Para isso, o time comandado pelo técnico Jorge Sampaoli precisa vencer o Sport na Ilha do Retiro.

O histórico do confronto é favorável ao Atlético-MG. São 25 vitórias do Galo, 20 empates e 12 triunfos do Sport em 57 jogos até aqui.

O último duelo também teve vitória dos mineiros, por 3 a 1, há cerca de um mês, pelo primeiro turno do Brasileirão.

Prováveis escalações de Sport x Atlético-MG

Sport: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Lucas Kal, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Barletta e Derik Lacerda;

Atlético-MG: Everson; Vitor Hugo, Saravia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Biel; Dudu e Hulk.

Galo tem tudo para vencer

O Atlético-MG está na final da Copa Sul-Americana e chega com o favoritismo neste duelo, ainda que a partida seja na Ilha do Retiro.

Lanterna e já sem esperanças reais de escapar do rebaixamento, o Sport é o adversário dos sonhos neste momento.

O Galo tem jogadores experientes, especialmente no ataque, e deve jogar com paciência, à espera de oportunidades que vão lhe dar a vantagem contra o frágil time do Sport.

O Leão já não conta com o apoio massivo da torcida em casa e vem sofrendo com a pressão pelos péssimos resultados.

O mais provável é que o time seja novamente superado no Recife, desta vez pelos mineiros.

Palpite 1 para Sport x Atlético-MG: Vitória do Atlético-MG, com odds de 2.30 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Sport x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Times têm muitas dificuldades no ataque

O Sport tem o pior ataque do Brasileirão, com apenas 22 gols marcados em 32 jogos. O Atlético-MG também está mal ofensivamente, com 30 gols em 32 jogos.

Por causa desses números, o mais provável é que não tenhamos gols de ambos os lados.

O Leão fez só um gol nos últimos quatro jogos e soma apenas 13 tentos em 15 partidas como mandante neste Brasileirão.

O Galo, por sua vez, é um péssimo visitante. O time mineiro fez só 9 gols em 16 jogos sem o mando de campo.

Quer mais argumentos para se convencer? O Sport passou em branco em incríveis 14 jogos neste campeonato. Uma marca extremamente negativa, que mostra a dificuldade do Leão em fazer gols.

Palpite 2 para Sport x Atlético-MG: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.80 na bet365.

Estatísticas apontam para jogo de escanteios

Os últimos jogos do Sport têm uma tendência curiosa: muitos escanteios.

Na última rodada, foram nove na derrota para o Juventude na Ilha do Retiro. Antes, no revés para o Flamengo, no Rio, foram incríveis 17 cantos.

O confronto recente entre Atlético-MG e Sport também registrou um alto número de escanteios: 14, sendo nove a favor dos pernambucanos e cinco para o Galo.

A falta de repertório ofensivo por parte do Leão força o jogo aéreo, mais previsível e menos criativo, características de um time que sofre para fazer gols.

Com Gustavo Scarpa à disposição, o Atlético-MG pode investir em escanteios, já que o meia tem o pé calibrado e muita precisão nas bolas paradas.