Palpite Slavia Praga x Barcelona - Champions League - 21/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que os visitantes reforcem suas ambições de chegar ao top oito ao conquistar uma vitória confortável, com Robert Lewandowski marcando.

Melhores palpites para Slavia Praga x Barcelona:

Nossa análise: momento das equipes

O Slavia Praga provavelmente estará em ligeira desvantagem, pois ainda não retornou das férias de inverno.

Sua última partida na Champions League terminou em uma derrota por 3-0 para o Tottenham no início de dezembro, e eles jogaram apenas um jogo competitivo desde então.

Em contraste, este já será o sexto jogo do Barcelona em 2026. Eles tinham um recorde de 100% neste ano antes de sofrerem uma surpreendente derrota por 2-1 para o Real Sociedad no domingo.

A equipe de Hansi Flick estará ansiosa para se recuperar nesta partida, já que atualmente estão fora do top oito nesta competição.

Prováveis escalações para Slavia Praga x Barcelona

Slavia Praga: Stanek, Mbodji, Chaloupek, Zima, Moses, Dorley, Sadilek, Sanyang, Provod, Doudera, Chory;

Barcelona: J. García, Balde, E. García, Cubarsi, Kounde, Pedri, De Jong, Rashford, Olmo, Raphinha, Lewandowski.

Lewandowski para marcar em Praga

Os jogadores estão competindo pela posição de atacante titular na escalação de Flick.

Ferran Torres jogou a maior parte dos minutos no ataque do Barça nesta temporada. No entanto, Lewandowski começou e marcou contra o Real Madrid na recente final da Supercopa da Espanha.

Com Ferran lesionado, Lewandowski pode ter uma rara chance de jogar a partida inteira em Praga.

Embora ainda não tenha marcado nesta temporada da Champions League, o jogador de 37 anos ainda está em forma formidável. Seus nove gols na liga nesta temporada foram marcados a cada 80 minutos.

O atacante veterano também marcou com um acabamento muito inteligente na partida de abertura do Barça em 2026 contra o Espanyol.

Ele parece capaz de registrar um gol contra uma defesa do Slavia Praga que não jogou recentemente.

Palpite 1 para Slavia Praga x Barcelona: Robert Lewandowski para marcar a qualquer momento com odds de 1,57 na bet365.

Barça para melhorar seu saldo de gols

Os visitantes foram prejudicados pela suspensão de Lamine Yamal, mas venceram o Athletic Club por 5-0 sem o adolescente há apenas duas semanas.

Raphinha se destacou nessa partida e é esperado que esteja em forma suficiente para retornar a Praga.

Enquanto o saldo de gols pode ser decisivo para determinar quem chega ao top oito, o Barcelona idealmente buscará uma vitória decisiva.

Isso sugere que eles não vão parar de atacar, mesmo se garantirem uma liderança clara. Eles registraram uma média de 2,33 gols por jogo na Europa até agora nesta temporada.

A defesa do Slavia Praga pareceu vulnerável ao longo da fase de grupos. Inter, Arsenal e Tottenham já marcaram três vezes contra eles. Eles permitiram 15,1 xG no total, o que é o quarto pior recorde na Champions League.

Esses fatores sugerem que apostar no Barcelona para marcar mais de 2,5 gols oferece valor com uma probabilidade implícita de 54,1%.

Palpite 2 para Slavia Praga x Barcelona: Barcelona para marcar mais de 2,5 gols com odds de 1,33 na bet365.

Defesa de Flick para se manter firme

Embora sua campanha tenha começado com um empate de 2-2 fora de casa contra o Bodo/Glimt, o Slavia Praga tem lutado no ataque desde então.

Eles não conseguiram marcar em nenhuma das cinco partidas subsequentes. Os campeões tchecos criaram 0,8 xG ou menos em todos esses jogos.

Isso sugere uma noite fácil para os semifinalistas da temporada passada, se estiverem perto do seu melhor. Enquanto a defesa do Barça pareceu instável às vezes, eles melhoraram ligeiramente desde a última vez que jogaram na Europa.

Desde que venceram o Eintracht Frankfurt por 2-1, os catalães mantiveram seis jogos sem sofrer gols em oito partidas competitivas.

O goleiro Joan Garcia fez algumas boas defesas durante esse período. No entanto, eles fizeram pequenas modificações em sua linha defensiva.

Dada a fraca ofensiva do Slavia, apostar no Barcelona para vencer sem sofrer gols tem valor.