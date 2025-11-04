Palpite Slavia Praga x Arsenal - Champions League - 04/11/2025

Nosso especialista em apostas espera que as duas defesas fortes busquem manter o zero no placar, com os visitantes saindo vitoriosos no final.

Melhores palpites para Slavia Praga x Arsenal:

BTTS (Ambos marcam): Não, com odds de 1.60 na Betano;

Intervalo/final: empate/Arsenal, com odds de 4.20 na Betano;

Artilheiro a qualquer momento: Gabriel Magalhães, com odds de 6.30 na Betano.

Palpite de placar: Slavia Praga 0-2 Arsenal.

Nossa análise: momento das equipes

O Slavia Praga teve um início difícil na campanha da Champions League, sem vencer em três jogos.

Eles conseguiram dois pontos e ocupam a 28ª posição na classificação, podendo ser eliminados se continuarem com esse desempenho.

O técnico Jindrich Trpisovsky tem sido amplamente bem-sucedido desde que assumiu em dezembro de 2017. Ele conquistou quatro títulos da Primeira Liga Tcheca e quatro Copas da República Tcheca durante seu tempo.

O técnico quer que sua equipe replique o desempenho da liga e avance na Europa.

O Slavia está invicto após 14 jogos na atual campanha da liga e lidera a classificação doméstica. Sua dificuldade é replicar esse desempenho na Champions League.

Enquanto isso, o Arsenal está tendo uma temporada muito positiva. Seu elenco amadureceu após garantir uma vaga entre os quatro primeiros na Champions League da temporada passada.

Os Gunners também terminaram em segundo na Premier League por três temporadas consecutivas.

Com suas recentes contratações, o time de Mikel Arteta parece completo. Eles venceram todos os três jogos da fase de grupos e até conseguiram uma vitória contundente de 4-0 contra o Atlético de Madrid.

O time do norte de Londres pode fazer história na terça-feira ao se tornar apenas o segundo time inglês a vencer seus quatro primeiros jogos sem sofrer gols.

No entanto, eles mantiveram apenas um jogo sem sofrer gols em suas sete viagens anteriores nesta competição. Portanto, este jogo promete ser interessante.

Prováveis escalações para Slavia Praga x Arsenal

Slavia Praga: Markovic, Vicek, Chaloupek, Zima, Moses, Dorley, Sadilek, Sanyang, Provod, Chytil, Chory;

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly, Norgaard, Eze, Rice, Saka, Trossard, Merino.

O Arsenal aproveita a falta de gols dos anfitriões

As semelhanças entre essas equipes são impressionantes. Pode-se argumentar que o Slavia é o equivalente tcheco do Arsenal.

Os anfitriões mantiveram cinco jogos consecutivos sem sofrer gols em todas as competições e perderam apenas um jogo em toda a temporada.

No entanto, esta competição tem se mostrado muito mais difícil para os homens de Trpisovsky. Eles não marcaram nos últimos dois jogos e marcaram apenas uma vez nos últimos sete jogos em casa contra equipes inglesas.

Enquanto isso, Arteta estabeleceu uma defesa incrivelmente forte na frente de David Raya. Eles ainda não sofreram gols nesta competição e sofreram apenas três gols em 10 jogos da Premier League.

A última vez que ambas as equipes marcaram em um jogo com o Arsenal foi no final de setembro.

Os Gunners têm limitado os times a poucos chutes a gol, e isso pode continuar na tarde desta terça-feira.

Palpite 1 para Slavia Praga x Arsenal: BTTS: Não, com odds de 1.60 na Betano.

Um show tardio dá a vitória aos Gunners

O principal problema dos anfitriões é seu histórico europeu. No sorteio principal, eles estão em uma sequência de 14 jogos sem vencer que remonta a setembro de 2007.

Apesar de não serem derrotados em casa desde abril, desafiar os Gunners pode ser difícil.

Os anfitriões não venceram os últimos quatro confrontos diretos. Além disso, não conseguiram vencer em casa contra equipes inglesas nas últimas sete tentativas.

Os visitantes estão invictos nos últimos 10 jogos contra equipes tchecas, mantendo o zero no placar em todas as oito vitórias.

No entanto, os homens de Arteta começaram lentamente a Champions League desta temporada, tendo marcado sete dos seus oito gols totais após o intervalo (88%).

Além disso, dois dos seus três jogos nesta competição terminaram empatados no intervalo.

Os Gunners venceram ambas as partidas, então esse não é um resultado improvável neste jogo. O Arsenal estará sem vários jogadores-chave, então é incerto se será uma vitória limpa desde o início.

Palpite 2 para Slavia Praga x Arsenal: Intervalo/final: empate/Arsenal, com odds de 4.20 na Betano.

Os reis das bolas paradas marcam novamente

Os anfitriões podem usar um bloqueio baixo para evitar que os visitantes dominem sua área de pênalti.

No entanto, os homens de Arteta têm uma maneira de lidar com tais defesas, pois têm usado regularmente bolas paradas para superar defesas difíceis.

Com Viktor Gyokeres possivelmente fora devido a uma distensão muscular, Gabriel Magalhães pode ser uma boa aposta para marcar pelos visitantes.

As rotinas de escanteio do Arsenal são agora bem conhecidas, mas ninguém encontrou uma resposta para elas.

O zagueiro brasileiro marcou e deu uma assistência contra o Atleti na partida anterior. Ele também garantiu uma assistência no fim de semana, também de um escanteio.

Ele tem, portanto, um excelente valor para marcar neste jogo.