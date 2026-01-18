Palpite Senegal x Marrocos - Copa Africana de Nações - 18/01/2026

Nosso especialista em apostas espera que a final seja tensa, assim como as semifinais foram. No fim das contas, o Senegal deve surpreender os anfitriões.

Melhores palpites para Senegal x Marrocos:

Nossa análise: momento das equipes

O Senegal parece destinado a conquistar seu segundo título da Copa Africana de Nações este ano.

Esta final é a terceira em suas últimas quatro participações na competição. Eles tiveram um torneio positivo, combinando ótimo futebol com resultados satisfatórios.

O maior desafio dos Leões de Teranga nesta edição foi a semifinal contra o Egito, um dos favoritos do pré-torneio. Apesar de não terem goleado os Faraós, a nação da África Ocidental encontrou uma maneira de chegar à final.

Agora que chegaram aqui, os homens de Pape Thiaw estão determinados a conquistar a segunda estrela. Eles enfrentaram adversários do Norte da África em suas duas últimas finais, vencendo uma e perdendo outra.

O Marrocos espera replicar o resultado da Argélia na final da Copa Africana de Nações de 2019, quando as Raposas do Deserto venceram o Senegal por 1-0.

Sua invencibilidade no torneio em casa sugere que isso é possível, igualando o recorde perfeito de seus adversários.

Os Leões do Atlas precisaram de um pouco mais de sorte na semifinal contra a Nigéria, já que a partida foi para os pênaltis. As cobranças nigerianas foram decepcionantes, para dizer o mínimo, e nenhum de seus atacantes confiáveis se destacou.

No entanto, os anfitriões se encontram na final em casa, à beira de encerrar uma espera de 50 anos por um troféu da Copa Africana de Nações.

Prováveis escalações para Senegal x Marrocos

Senegal: Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf, Diarra, I. Gueye, P. Gueye, Ndiaye, Mané, Jackson;

Marrocos: Bono, Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui, El Khannouss, El Aynaoui, Saibari, Diaz, El Kaabi, Ezzalzouli.

A história se repetirá

Com o maior prêmio da África em jogo, ambos os lados provavelmente serão cautelosos. Eles terão cuidado para não comprometer muitos jogadores no ataque e deixar espaços na defesa.

É uma abordagem sensata em uma grande final continental, e os resultados mais recentes do Senegal mostram um padrão semelhante.

Os Leões de Teranga derrotaram o Sudão por 3-1 nas oitavas de final, mas só conseguiram vitórias por 1-0 contra Mali e Egito.

Com os jogadores que os africanos ocidentais têm no ataque, eles sempre representarão uma ameaça de gol. Isso pode vir até mesmo de um momento de brilho individual.

O que o Marrocos encontrará de difícil é passar pela defesa senegalesa, liderada por Kalidou Koulibaly.

Eles mantiveram duas partidas sem sofrer gols consecutivas, parte de uma sequência de quatro em seis partidas da Copa Africana de Nações. Isso demonstra o quão difícil é marcar contra eles.

Os anfitriões não conseguiram marcar no tempo regulamentar na semifinal, e todos os três jogos mais recentes produziram menos de três gols.

Historicamente, oito das últimas 10 finais da Copa Africana de Nações terminaram com poucos gols, com dois ou menos marcados (80%). Como resultado, podemos presenciar o mesmo em Rabat na noite de domingo.

Palpite 1 para Senegal x Marrocos: Mais/menos: menos de 2,5 gols, com odds de 1.44 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Senegal x Marrocos nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O nervosismo final assombrará os anfitriões

O Marrocos é favorito para levantar o troféu no final da noite de domingo. No entanto, já vimos muitas surpresas no passado, especialmente na Copa Africana de Nações.

Ninguém deu chance à Costa do Marfim de vencer a edição de 2023 contra a Nigéria, mas eles conseguiram.

O Marrocos obteve os resultados de que precisava ao longo deste torneio, mas não foi totalmente convincente.

Este é o primeiro confronto competitivo entre as duas nações em 20 anos. Durante essas duas décadas, o Marrocos venceu cinco amistosos, enquanto o Senegal venceu uma vez. No entanto, esses números não importarão quando houver um troféu esperando no final do jogo.

O Senegal pode se apoiar em sua experiência em finais da Copa Africana de Nações, sendo esta sua terceira desde 2019. Eles estiveram em ambos os lados do resultado e têm uma melhor compreensão do que é esperado no maior palco continental.

O Marrocos provavelmente estará nervoso, especialmente diante de seus torcedores. Além disso, esta é a primeira aparição deles em uma final desde 2004, então eles realmente não sabem como passar pela linha de chegada.

Os visitantes provavelmente aproveitarão isso e vencerão dentro de 90 minutos ou na prorrogação.

Palpite 2 para Senegal x Marrocos: Dupla chance: Senegal/empate, com odds de 1.54 na Betano.

Brilhando quando mais importa

Ambos os lados possuem jogadores capazes de mudar o jogo. Para o Marrocos, Brahim Diaz deve inspirar a torcida local. O jogador do Real Madrid marcou cinco gols neste torneio, mas não conseguiu balançar as redes no último jogo.

Enquanto isso, o Senegal tem vários artilheiros para contar. Sadio Mané assumiu tanto o papel de artilheiro quanto de criador nesta Copa Africana de Nações.

Com dois gols e três assistências, apenas Ademola Lookman conseguiu mais assistências para seus companheiros.

No entanto, Mané é um jogador decisivo. Ele marcou o gol da vitória contra o Egito na semifinal. Se o Senegal for bem-sucedido nesta final, ele provavelmente será a fonte de alegria.