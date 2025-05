Palpite São Paulo x Talleres - Copa Libertadores - 27/05/2025

São Paulo, já classificado, busca garantir liderança, enquanto Talleres mira vaga na Sul-Americana.

Já classificado para a próxima fase, o São Paulo recebe o Talleres, que não tem mais chances de se classificar. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Morumbis. A partida é válida pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Libertadores.



Confira algumas dicas de apostas, mercados, análises e prováveis escalações para São Paulo x Talleres.

Mercado Palpite Odds na Novibet Resultado Final São Paulo 1.80 Total de Gols Menos 2,5 1.55 Total de Escanteios São Paulo Mais 4,5 1.43

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 26/05, às 00h35.

Situação das equipes

O São Paulo entra em campo contra o Talleres já classificado para as oitavas de final da Libertadores. Com 11 pontos, o time paulista é o líder do Grupo D, três a mais que o Libertad, segundo colocado, e precisa apenas de suas próprias forças para terminar a fase de grupos na ponta da tabela. Apesar do bom desempenho na competição internacional, o Tricolor sofreu uma derrota frustrante contra o Mirassol por 2x0, jogando em casa nesse fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro.

Enquanto isso, o Talleres, terceiro colocado e com quatro pontos, já não tem mais chances de avançar na Libertadores e agora disputará com o Alianza Lima nos playoffs uma vaga na Sul-Americana. A má fase dos argentinos não se limita à Libertadores, fazendo uma péssima temporada; o clube já está eliminado da Apertura do Campeonato Argentino após ser derrotado por 2x1 pelo Instituto, no começo do mês.

Prováveis escalações

São Paulo : Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz; Alisson (Pablo Maia), Oscar, Luciano; Cédric Soares, Lucas Ferreira, André Silva.

: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco, Enzo Díaz; Alisson (Pablo Maia), Oscar, Luciano; Cédric Soares, Lucas Ferreira, André Silva. Talleres: Burral (Herrera); Schott, Portillo, Rodríguez e Navarro; Portilla, Ortegoza, Rick, Botta e Galarza Fonda; Bustos.

São Paulo é o favorito na partida

Com baixo aproveitamento na temporada, o Talleres venceu apenas dois jogos em suas últimas dez disputas, vitórias essas que correspondem à metade de todos os triunfos que conquistou em 2025, pois em 21 atuações até o momento, conseguiu apenas quatro vitórias. Em números pela Libertadores, foram três derrotas, incluindo uma na estreia por 1x0 para o São Paulo, seguidas de um empate e uma única vitória, na última rodada, quando superou o Alianza Lima por 2x0.

O São Paulo, em contrapartida, apresenta resultados bem mais animadores, tendo vencido cinco dos dez embates recentes, contabilizando duas derrotas e três igualdades no placar. Tecnicamente superior ao seu adversário, o São Paulo deverá arrancar um bom resultado sem grandes complicações; além disso, o Talleres não tem mais objetivos a alcançar na Libertadores, o que torna o cenário ainda mais favorável ao time do Morumbis.

Palpite 1 - Vitória do São Paulo com odd 1.80 na Novibet

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Talleres nas principais casas de apostas atuais. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Previsão de poucos gols na partida

Os jogos do Tricolor têm mostrado uma média baixa de gols. Em suas últimas dez partidas, em sete delas, os times marcaram menos de três gols, e especificamente na Libertadores, dos cinco confrontos, apenas em um, no empate em 2x2 contra o Alianza Lima na segunda rodada, o número total de gols ultrapassou 2,5.

O Talleres, por sua vez, não tem apresentado números muito empolgantes em termos ofensivos, com apenas 15 gols marcados em 2025, sendo apenas quatro na atual Libertadores. Assim como o São Paulo, o Talleres também, em suas últimas dez partidas, conseguiu registrar três ou mais gols apenas em três ocasiões, uma delas na competição continental, quando perdeu por 3x2 para o Alianza Lima.

A equipe de Luiz Zubeldía se destaca defensivamente na Libertadores, tendo sofrido apenas três gols nesta fase de grupos, sendo vazada em dois de seus cinco jogos. Já o Talleres não tem se mostrado eficaz no ataque, o que indica que este jogo pode ter poucos gols.

Palpite 2 - Menos 2,5 Gols com odd 1.55 na Novibet

Escanteios para o São Paulo

O São Paulo apresenta bons números em relação ao número de escanteios cobrados. Ao examinar os quatro últimos confrontos, o time conseguiu cinco ou mais escanteios em cada um deles; em estatísticas da Libertadores, esses números são levemente inferiores, com duas entre cinco partidas ultrapassando os 4,5 escanteios.

Contudo, ao jogar em casa e diante de um adversário que não apresentou grande ameaça na competição, a expectativa é que o São Paulo controle o andamento do jogo e crie jogadas no ataque, o que deve resultar em uma quantidade significativa de escanteios.



Palpite 3 - Mais 4,5 Escanteios para o São Paulo com odd 1.43 na Novibet