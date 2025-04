Palpite São Paulo x Náutico - Copa do Brasil - 29/04/2025

Após uma década sem se enfrentarem, São Paulo e Náutico voltam a duelar pela Copa do Brasil no MorumBIS.

São Paulo recebe o Náutico nesta terça-feira, no MorumBIS, às 21h30. A partida é válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Depois de mais de 10 anos sem se enfrentar, São Paulo e Náutico voltam a medir forças em disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Confira dicas de palpites, mercados, análises e prováveis escalações para São Paulo x Náutico.

Mercado Palpite Odds na Sportingbet Resultado Final São Paulo 1.28 Total de Gols Menos 2,5 1.98 Total de Escanteios Menos 9,5 1.82

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 28/04, às 15h51.



Um pouco de contexto

Estreando na Copa do Brasil 2025, o São Paulo irá reencontrar um adversário que não enfrenta há mais de uma década: o Náutico. O último duelo entre as equipes aconteceu em 2013, pelo Campeonato Brasileiro, com vitória de 3x0 para o Tricolor. Agora, ambos se reencontram na terceira fase da Copa do Brasil 2025.

Em sua partida mais recente, no sábado (26), pelo Brasileirão, o São Paulo ficou no 1x1 contra o Ceará. Com esse resultado, já são seis empates em nove jogos. Mesmo sem perder desde a semifinal do Paulistão, quando caiu diante do Palmeiras por 1x0, o clube só venceu três vezes desde então, duas pelo campeonato nacional e uma pela Libertadores.

Já o Náutico vem de derrota por 2x1 para o CSA, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer na competição, o time pernambucano soma apenas um ponto do empate de 0x0 com o Botafogo-PB e está na zona de rebaixamento, ocupando a 18ª colocação.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ferreirinha; André Silva. Técnico : Luis Zubeldía.

Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Marcos Antônio, Alisson, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ferreirinha; André Silva. : Luis Zubeldía. Náutico: Muriel; Buiú, João Maistro (Rayan), Carlinhos e Luiz Paulo; Marco Antonio (Igor Pereira), Patrick Allan e Auremir; Kelvin, Vinícius e Paulo Sérgio. Técnico: Hélio dos Anjos.

Resultado final

O São Paulo tem dois triunfos e três empates nos cinco confrontos recentes disputados em casa. Em seu último compromisso no Morumbis, venceu o clássico contra o Santos por 2x1. Como mandante, o elenco comandado pelo argentino Luis Zubeldía só perdeu uma vez este ano, no Campeonato Paulista, por 1x2 diante da Ponte Preta.

Já o Náutico não tem bom desempenho como visitante em 2025. Dos 11 jogos que disputou, ganhou apenas três e foi superado pelos adversários sete vezes. Inclusive, seu jogo anterior a este duelo foi mais uma derrota fora de casa.

Com um elenco tecnicamente superior ao do Náutico e contando com o apoio da torcida, a tendência é que o Tricolor Paulista conquiste uma vitória sem grandes dificuldades neste primeiro jogo.

Palpite 1 - Vitória do São Paulo com odd 1.28 na Sportingbet

Expectativa é de poucos gols

O ataque são-paulino apresenta um total de 28 gols marcados este ano, com uma média de 1,2 gols por partida, enquanto sua defesa foi vazada 24 vezes. Dos 23 jogos disputados na atual temporada, 11 terminaram com menos de três gols. Nos últimos dez jogos, apenas em três ocasiões as redes foram balançadas mais de duas vezes.

O Náutico tem números semelhantes, com 27 gols marcados e 19 sofridos, uma média de 1,2 gols convertidos e 0,9 sofridos por partida. Nos dois jogos da primeira fase da Copa do Brasil, o Náutico marcou seis gols, quatro deles na estreia, quando venceu o Santa Cruz por 4x0 jogando fora de casa. No entanto, quantidade significativa de gols não tem sido um fator de destaque nos jogos do Timbu. Dos 21 jogos disputados até o momento, apenas nove registraram mais de 2,5 gols.

Analisando os números das equipes, o mercado de gols pode não ser uma opção muito interessante para este confronto, considerando a baixa taxa de jogos com três ou mais gols, juntamente com o desempenho ofensivo de cada equipe nesta temporada.

Palpite 2 - Menos 2,5 Gols com odd 1.98 na Sportingbet

Total de escanteios

Em dez jogos, o São Paulo cobrou 41 escanteios e sofreu 52. No entanto, apenas metade desses encontros registrou uma média acima de 9,5 cantos. Nos últimos cinco da equipe, o clube paulista fez menos de cinco escanteios em quatro ocasiões, e nos dois derradeiros embates a quantidade de escanteios foi inferior a nove.

O Náutico, por sua vez, marcou 45 escanteios em dez jogos e cedeu 49. Porém, apenas três dessas partidas tiveram dez ou mais tiros de canto, e em seis delas o Náutico cobrou menos de cinco cantos durante os 90 minutos.

Observa-se que ambas as equipes cedem mais escanteios do que cobram, e a quantidade de escanteios a favor nos jogos mais recentes é baixa. Com isso, a expectativa para esta partida é que haja menos de dez tiros de canto.

Palpite 3 - Menos 9,5 Escanteios com odd 1.82 na Sportingbet