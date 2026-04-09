Palpite São Paulo x Palmeiras - Brasileirão Série A - 05/10/2025

Equipes fazem clássico decisivo no Morumbis, com o Tricolor tentando se firmar e o Verdão firme na briga pelo título.

Melhores palpites de apostas para São Paulo x Palmeiras

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na KTO;

Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.65 na KTO;

Palmeiras vence, com odds de 2.45 na KTO.

Em clássico difícil, o Palmeiras deve vencer o São Paulo por 1 a 0.

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Nossa análise: momento das equipes

Em um duelo que promete intensidade e muita disputa, o Tricolor tenta aproveitar o fator casa para seguir sonhando com uma vaga no G-4. Enquanto isso, o Verdão chega embalado e com a missão de encostar de vez no líder Flamengo.

O São Paulo vem de um grande resultado fora de casa: vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, mesmo com um jogador a menos.

Esse triunfo trouxe novo ânimo ao elenco, que agora soma 38 pontos em 26 jogos e ocupa a 7ª posição. Apesar da recuperação, o time ainda oscila, já que nos últimos cinco jogos foram três derrotas e duas vitórias.

O Palmeiras, por outro lado, atravessa fase positiva e se mantém firme na caça ao líder Flamengo. Após vencer o Vasco por 3 a 0, o Verdão chegou aos 52 pontos em 24 jogos, assumindo a 2ª posição.

Com três vitórias, um empate e apenas uma derrota nos últimos cinco compromissos, a equipe de Abel Ferreira demonstra solidez e segue como uma das principais forças do campeonato.

Prováveis escalações de São Paulo e Palmeiras

São Paulo: Rafael, Cédric, Negrucci, Sabino e Enzo Diaz, Bobadilla, Pablo Maia, Alisson (Marcos Antônio) e Rodriguinho; Ferreira e Luciano.

Palmeiras: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Jefté, Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Felipe Anderson e Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque.

Tradição que trava o ataque

O Choque-Rei sempre reserva partidas equilibradas, cheias de tensão e muito estudo entre os times. Quando os rivais se encontram, a intensidade é alta, mas nem sempre isso se traduz em gols.

O São Paulo chega de uma vitória importante sobre o Fortaleza e precisa pontuar para seguir firme na briga pela parte de cima da tabela, mas ainda apresenta dificuldades ofensivas em duelos de maior peso.

O Palmeiras, por sua vez, tem elenco mais consistente e vem embalado após vencer o Vasco, porém também tende a priorizar a segurança defensiva nos clássicos.

O cenário aponta para um jogo truncado, de muita marcação e poucas oportunidades claras para os dois lados.

Palpite 1 para São Paulo x Palmeiras: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na KTO.

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Redes devem permanecer intactas

Mesmo que os dois times tenham nomes importantes no setor ofensivo, o histórico do Choque-Rei mostra que é comum apenas um lado sair de campo comemorando gols.

O São Paulo, embalado pelo resultado fora de casa, ainda apresenta oscilações ofensivas e encontra barreiras quando enfrenta defesas bem estruturadas.

Já o Palmeiras, que tem números melhores no Brasileirão, costuma ser preciso quando encontra espaços, mas não necessariamente pressiona o adversário a todo momento em jogos desse peso.

A postura dos dois times tende a ser de cautela, reforçando as linhas defensivas. Assim, não é improvável que apenas uma das redes balance neste clássico tão aguardado

Palpite 2 para São Paulo x Palmeiras: Ambos marcam (NÃO), com odds de 1.65 na KTO.

Força do Verdão no Choque-Rei

O Palmeiras chega motivado e consciente da oportunidade de encurtar ainda mais a distância para o líder Flamengo. O triunfo sobre o Vasco reforçou a confiança da equipe, que sabe como se comportar em partidas decisivas.

Fora de casa, o time de Abel Ferreira já mostrou em outras ocasiões que consegue controlar o ritmo e explorar o contra-ataque de forma letal.

O São Paulo, por outro lado, segue irregular e, mesmo vindo de vitória, precisa provar maior consistência diante de rivais diretos.

O peso do elenco palmeirense, aliado à fase positiva e ao estilo pragmático em clássicos, coloca o Verdão como favorito no Morumbi.