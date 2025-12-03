+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palpites São Paulo x Internacional
Paulo Reis

Palpite São Paulo x Internacional - Brasileirão Série A - 03/12/2025

Confira os palpites de São Paulo x Internacional para o confronto desta quarta (3), às 20h, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Desesperado, o Internacional visita o São Paulo e precisa da vitória para escapar do rebaixamento. Tricolor tem de reagir após sofrer goleada histórica.

Melhores palpites para São Paulo x Internacional:

  • Vitória do São Paulo, com odds de 2.70 na bet365;
  • Ambas equipes marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365;
  • Para Luciano marcar ou dar assistência, com odds de 2.05 na bet365.

Em jogo tenso, o São Paulo deve vencer o Internacional por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

O jogo entre São Paulo e Internacional mexe diretamente com o Z-4, uma vez que o Colorado, hoje 17º, com 41 pontos, precisa muito da vitória na luta contra o rebaixamento.

O Inter mudou de técnico e terá a estreia do experiente Abel Braga no comando da equipe. Na verdade, uma reestreia, já que Abelão está em sua oitava passagem pelo Colorado.

Desta vez, a missão é escapar do rebaixamento com apenas duas rodadas pela frente. 

O time gaúcho, inclusive, sofreu uma goleada na última rodada: 5 a 1 para o Vasco, em São Januário.

O São Paulo também entra muito pressionado neste confronto, já que sofreu uma goleada histórica na rodada anterior, ao ser “atropelado” pelo Fluminense, por 6 a 0, no Maracanã. 

O time comandado por Hernán Crespo deve satisfações à torcida e vai em busca da vitória. 

O Tricolor é o oitavo colocado, com 48 pontos, e quer se manter nesta posição para, quem sabe, conquistar uma vaga na Libertadores via G-8, caso Fluminense ou Cruzeiro conquistem o título da Copa do Brasil. 

Prováveis escalações de São Paulo e Internacional

São Paulo: Rafael, Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco e Cédric Soares, Marcos Antônio, Damián Bobadilla e Pablo Maia, Patryck, Ferreira e Luciano;

Internacional: Sergio Rochet, Braian Aguirre, Vitão, Gabriel Mercado e Alexandro Bernabei, Alan Rodríguez, Thiago Maia, Bruno Gomes e Alan Patrick, Vitinho e Ricardo Mathias.

São Paulo pode se aproveitar do desespero colorado

O Internacional entrou na zona de rebaixamento na rodada anterior e está abalado emocionalmente. Para piorar, o time gaúcho trocou de técnico faltando apenas duas rodadas para o fim do Brasileirão. 

Mesmo em uma fase ruim, o São Paulo pode se aproveitar deste péssimo momento do Colorado e conquistar a vitória.

Além disso, o Inter está jogando muito mal fora de casa. Já são cinco derrotas nos últimos seis jogos como visitante. 

Pior do que isso: a equipe do Beira-Rio conquistou apenas uma vitória nas últimas oito partidas que disputou. Um momento terrível que pode ficar ainda mais complicado em caso de novo revés, agora contra o São Paulo. 

Nervoso pela situação delicada, o Inter pode cometer erros fatais contra o São Paulo e entrar em pânico ao ver o rebaixamento se tornando uma realidade.

  • Palpite 1 para São Paulo x Internacional: Vitória do São Paulo, com odds de 2.70 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Internacional nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Defesas de São Paulo e Inter vêm mal

Uma aposta mais segura para este confronto é investir em gols de ambos os times. Isso porque São Paulo e Internacional estão em péssimo momento quando o assunto é zaga. 

O Tricolor levou seis gols do Fluminense, enquanto o Colorado sofreu outros cinco do Vasco. 

Além disso, o São Paulo sofreu gols nos últimos três jogos como mandante. Já o Inter vem de 16 jogos consecutivos sofrendo gols fora de casa no Brasileirão. 

Ou seja, tendo em vista as estatísticas do campeonato, é quase uma certeza que o Colorado será vazado.

Por fim, no primeiro turno, o confronto teve gols de ambos os lados. O São Paulo venceu o Inter por 2 a 1, no Beira-Rio.

  • Palpite 2 para São Paulo x Internacional: Ambas equipes marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365.

Artilheiro está de volta ao São Paulo

O São Paulo terá um reforço de peso para este jogo contra o Internacional. O atacante Luciano, desfalque na derrota para o Fluminense, devido a uma lesão, volta ao time neste confronto. Ele soma oito gols no Brasileirão e é o artilheiro do time no campeonato. 

Se há um jogador confiável no São Paulo, é Luciano. O atacante está sempre marcando ou dando assistências e surge como uma boa opção para aposta neste confronto, uma vez que a defesa colorada anda mal. 

Luciano é a referência técnica no comando de ataque do São Paulo e deve ter a companhia do talentoso Ferreira, que também esteve ausente na derrota para o Fluminense. 

Juntos, eles dão muito trabalho às defesas adversárias.

  • Palpite 3 para São Paulo x Internacional: Para Luciano marcar ou dar assistência, com odds de 2.05 na bet365.