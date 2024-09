Palpite São Paulo x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 13/5/24

Dois tricolores se encontram no MorumBis em partida que encerra a sexta rodada do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira (13).

Confira os nossos palpites para essa partida entre São Paulo e Fluminense.

Aposta Palpite Odd Resultado Vitória do São Paulo 1.83 na Betano Jogador marcar a qualquer momento Luciano 2.80 na Betano Ambas as equipes marcam Sim 2.00 na Betano

Seis partidas de invencibilidade para o São Paulo

O Tricolor Paulista até saiu atrás em sua última atuação, sofrendo o primeiro gol diante do Cobresal, mas com atuação segura conquistou a virada por 3-1.

Essa vitória deixou o Tricolor Paulista classificado para as oitavas de final com ainda duas rodadas restantes na fase de grupos.

O novo treinador do São Paulo, Luis Zubeldía, possui quatro vitórias e um empate no seu início no MorumBis, deixando excelente primeira impressão.

Palpite 1 - São Paulo x Fluminense - Vitória do São Paulo: 1.83 na Betano.

Três gols nos últimos dois jogos

O camisa 10 do São Paulo vive possivelmente a sua melhor fase na atual temporada, peça crucial nas últimas vitórias do Tricolor Paulista.

Luciano marcou o primeiro gol do São Paulo no seu jogo mais recente, ajudando a construir a reviravolta diante do Cobresal.

Na rodada anterior do Brasileirão, o atacante de 30 anos foi um dos destaques do jogo, marcando duas vezes no triunfo diante do Vitória por 3-1.

Palpite 2 - São Paulo x Fluminense - Luciano marcar a qualquer momento: 2.80 na Betano.

Boa fase do São Paulo, mas sem clean sheets

Após a equipe não sofrer gols nas duas primeiras partidas com Luis Zubeldía como seu técnico, a situação tem sido diferente nos últimos jogos.

Mesmo vencendo cada um dos seus três embates mais recentes, o Tricolor Paulista sofreu um gol em todos, sempre contra adversários mais inferiores.

Da mesma maneira, o Fluminense pode ter ficado muito longe de seu melhor futebol no triunfo por 1-0 contra o Colo Colo, mas esse jogo foi o terceiro seguido do Flu marcando após sua derrota por 3-0 para o Corinthians.

Palpite 3 - São Paulo x Fluminense - Sim para ambas as equipes marcarem: 2.00 na Betano.