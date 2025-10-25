Palpite São Paulo x Bahia - Brasileirão Série A - 25/10/2025

Equipes se enfrentam em jogo válido pela 30ª rodada do campeonato nacional em busca de classificação para a Libertadores.

Melhores palpites para São Paulo x Bahia:

São Paulo vence, com odds de 1.98 na KTO;

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.25 na KTO;

Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.87 na KTO.

Em jogo de muitas emoções, o São Paulo deve vencer o Bahia por 3 a 1.

Veja como se cadastrar usando o cupom KTO.

Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.

Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.

Nossa análise: momento das equipes

O São Paulo sofreu uma dura derrota na última rodada, quando foi facilmente derrotado pelo Mirassol, por 3 a 0. Agora, a equipe busca a reabilitação em casa, diante da sua torcida, no Morumbi.

Porém, a missão não é nada fácil, tendo em vista que o Bahia, adversário da vez, faz boa campanha no Brasileirão, hoje na 5ª posição, com 49 pontos.

O Tricolor Paulista tem 38 pontos e está caindo na tabela, agora na 9ª posição, mas ainda com chances reais de buscar o G-6. Já o Bahia vem de vitória sobre o Internacional, por 1 a 0, e agora mira o G-4.

São Paulo e Bahia têm o mesmo objetivo nesta reta final do Brasileirão: conquistar uma vaga na Libertadores do próximo ano. De preferência, claro, uma vaga já na fase de grupos, sem ter de passar pelas fases iniciais de mata-mata.

Prováveis escalações de São Paulo x Bahia

São Paulo: Rafael, Sabino, Arboleda e Alan Franco, Mailton, Bobadilla, Marcos Antônio, Pablo Maia, Lucas Moura e Enzo Díaz, Tapia;

Bahia: Ronaldo, Gilberto, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba, Acevedo, Jean Lucas e Michel Araujo, Ademir, Sanabria e Willian José.

Pressionado, São Paulo precisa dar resposta à torcida

O São Paulo precisa dar uma boa resposta à sua torcida após a derrota para o Mirassol.

O técnico Hernán Crespo é um grande motivador e deve exigir ao máximo do seu grupo para o duelo deste sábado.

A torcida tricolor está insatisfeita com os últimos resultados e o time não pode mais vacilar. Caso contrário, a crise vai se instalar no Morumbi.

Apesar do bom momento, o Bahia não faz boa campanha como visitante. O Tricolor de Aço tem apenas três vitórias longe de seus domínios, o que aumenta as chances do São Paulo para este duelo.

No ano passado, pelo Brasileirão, o São Paulo venceu o Bahia no Morumbi por 3 a 1.

Palpite 1 para São Paulo x Bahia: São Paulo vence, com odds de 1.98 na KTO.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre São Paulo x Bahia nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Duelo com cara de gols

Os últimos três confrontos entre São Paulo e Bahia tiveram mais de dois gols. O duelo da vez também tem tudo para ser muito movimentado, com as equipes partindo para o ataque.

Enquanto o São Paulo aposta alto para seguir com chances de disputar a Libertadores do próximo ano, o Bahia pode aproveitar a recente fragilidade defensiva apresentada pelos donos da casa.

São oito gols sofridos nos últimos três jogos neste Brasileirão.

O Bahia dificilmente passa em branco e fez gols nos últimos cinco jogos como visitante, sempre dando trabalho para as defesas adversárias.

Ou seja, mais um ótimo indício para acreditar que veremos um duelo muito agitado.

Palpite 2 para São Paulo x Bahia: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.25 na KTO.

Tricolor Paulista deve partir para cima e gerar escanteios

Com apenas duas vitórias nos últimos dez jogos, o São Paulo se vê obrigado a pressionar o Bahia no Morumbi.

Essa postura ofensiva deve render um bom número de escanteios ao Tricolor Paulista e, consequentemente, para a partida.

O time comandado por Crespo já teve incríveis 16 escanteios a seu favor na eliminação para a LDU na Libertadores e se vê em situação semelhante, com a obrigação de partir para cima e buscar o jogo contra os visitantes.

Palpite 3 para São Paulo x Bahia: Mais de 9.5 escanteios, com odds de 1.87 na KTO.

Os dois últimos jogos do São Paulo como mandante neste Campeonato Brasileiro também tiveram mais de 9 escanteios: foram 11 cantos contra o Palmeiras e outros dez diante do Ceará.