Palpite São Paulo x Atlético Nacional - Copa Libertadores - 19/08/2025

Diante de um Nacional frágil fora de casa, o São Paulo chega confiante para a decisão. O duelo acontece nesta terça-feira (19), às 21h30, no Morumbis.

Melhores palpites de apostas para Atlético Nacional x São Paulo

Vitória do São Paulo com 1.85 na Superbet

Menos de 2,5 gols com 1.53 na Superbet

Ambas marcam (NÃO) com 1.59 na Superbet

Palpite de placar: São Paulo 2-0 Atlético Nacional.

Nossa análise: momento das equipes

Na última terça-feira (12), Atlético Nacional e São Paulo empataram em 0x0 em Medellín, resultado que teve sabor de vitória para o Tricolor.

O time brasileiro viu o adversário desperdiçar dois pênaltis e agora terá a vantagem de decidir a classificação em casa.

Pelo Brasileirão, o São Paulo também ficou no empate, 2x2 contra o Sport. Apesar de enfrentar o lanterna, o resultado foi o melhor possível diante das circunstâncias: o time perdia por dois gols e buscou a igualdade nos acréscimos. Com isso, ocupa a 6ª posição, com 29 pontos.

O Atlético Nacional, por sua vez, também empatou em 2x2 com o Fortaleza pelo Campeonato Colombiano, competição na qual é vice-líder com 12 pontos. O time colombiano chega ao duelo em boa fase, acumulando sete partidas de invencibilidade.

Prováveis escalações

São Paulo : Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva.

: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. Atlético Nacional: Ospina; Román, Arias, Tesillo e Candido; Campuzano, Zapata e Hinestroza; Cardona, Moreno e Morelos.

Tricolor precisa fazer a lição de casa

Apesar do domínio do Atlético Nacional no jogo de ida, a equipe colombiana desperdiçou boas chances e não aproveitou o fator casa, deixando o São Paulo em condições favoráveis para decidir a vaga.

O time de Medellín chega para disputa após uma série invicta de sete partidas, mas o Tricolor também vive bom momento: nos últimos dez jogos, sofreu apenas uma derrota e conquistou seis vitórias.

O histórico do confronto é equilibrado. Em 12 partidas, o São Paulo soma cinco vitórias, o Nacional venceu quatro e houve três empates. O duelo mais marcante ocorreu na semifinal da Libertadores de 2016, quando os colombianos avançaram após triunfos nos dois jogos.

Agora, com a decisão desta terça-feira no Morumbis, o cenário favorece o São Paulo, que precisa apenas de uma vitória simples para alcançar as quartas de final. Diante do fator casa e da fase positiva, o palpite é em triunfo tricolor.

Palpite 1 - Vitória do São Paulo com odd 1.85 na Superbet

Veja odds para resultado da partida

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Tendência de poucos gols

Nas competições nacionais, o São Paulo registrou mais de 2,5 gols em quatro dos últimos seis jogos. No entanto, esse padrão não se repetiu na sua trajetória nesta Libertadores: em sete partidas, apenas duas tiveram três ou mais gols.

O Atlético também apresenta tendência a placares mais fechados, ficando abaixo da linha de 2,5 gols em quatro oportunidades nesta edição.

Assim como no primeiro confronto, que terminou em 0x0, o segundo duelo promete ser novamente equilibrado e com poucas chances de bola na rede. A probabilidade de termos menos de três gols é bastante alta.

Palpite 2 - Menos 2,5 gols com odd 1.53 na Superbet

Nacional não marca como visitante

O Atlético Nacional tem mantido boa média de gols em suas últimas partidas, somando oito nos quatro jogos mais recentes. No entanto, esse desempenho ofensivo não se repete na Libertadores: foram apenas sete gols em sete confrontos, média de um por partida.

Fora de casa, a dificuldade é ainda maior, pois a equipe não balançou as redes em nenhuma das três partidas como visitante na fase de grupos.

Do outro lado, o São Paulo sofreu poucos gols no torneio, mostrando solidez defensiva. Considerando as falhas do Nacional nas finalizações no jogo de ida e seu histórico ruim longe de casa, a tendência é que os visitantes passem em branco novamente.