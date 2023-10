Palpite Santos x Vasco - Campeonato Brasileiro - 1/10/23

Saiba os melhores palpites e dicas de aposta para o jogo entre Santos e Vasco, no Campeonato Brasileiro.

Neste confronto da 25ª rodada do Brasileirão, o Santos recebe o Vasco da Gama. Este clássico interestadual acontece no dia 1º de outubro (domingo), na Vila Belmiro, em Santos.

Com isso, nossos especialistas selecionaram palpites interessantes para esta partida que se desenha como fundamental para os objetivos de ambos os times. Confira!

Aposta Palpite Odd Resultado da partida Empate 3.15 na Betano Total de gols Mais/Menos Mais de 2,5 2.37 na Betano Time a marcar primeiro Vasco 2.15 na Betano

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Betano .

Ambos preocupados com a zona de rebaixamento

O Vasco vem melhorando e muito suas atuações. A equipe carioca já soma três partidas sem perder neste Brasileirão (duas vitórias e um empate). Esses resultados obtidos recentemente foram capazes de tirá-los da zona da degola.

O Santos, por sua vez, ainda que tenha vencido seu jogo mais recente diante do Bahia, fora de casa, vinha de três derrotas seguidas. Dessa forma, o Peixe aparece na décima oitava posição. Assim, apresenta muitas chances de cair.

Nesse sentido, ainda que o Gigante da Colina venha realizando apresentações mais consistentes que a dos santistas, acreditamos em um empate. Afinal, nos últimos cinco jogos do Vasco fora de casa, o time carioca venceu apenas uma partida.

Palpite 1 - Santos x Vasco - Empate: 3.15 na Betano.

Ambos têm média superior a um gol sofrido por jogo

Ainda que as duas equipes apareçam com ataques ruins neste Campeonato Brasileiro, acreditamos que esse possa ser um jogo muito movimentado. Isso porque ambos os times precisam muito dos três pontos que estão em disputa.

O Santos, neste Brasileirão, tem média de gols sofridos superior a 1,66 (levou 40 gols em 24 jogos). Já o Vasco foi vazado em 34 oportunidades em 24 partidas. Ou seja: tem média de gol sofrido estabelecida em 1,41.

Além disso, em dois dos últimos três jogos do Vasco tiveram mais de 2,5 gols na partida: 5-1 contra o Coritiba e 4-2 sobre o Fluminense. Do lado santista, seus últimos dois jogos tiveram mais de dois gols: 2-1 contra o Bahia e 0-3 diante do Cruzeiro.

Palpite 2 - Santos x Vasco - Mais de 2,5 gols: 2.37 na Betano.

Santos sofreu o primeiro gol em seus jogos recentes

Além de ser um clássico interestadual, o momento das duas equipes é bastante conturbado. Dessa maneira, é comum que os times tentem resolver o jogo ainda na primeira etapa para segurar o jogo no andamento da partida.

Como resultado, as melhores chances de gol podem surgir ainda na primeira etapa. Assim, projetando um Santos que deve tomar as iniciativas desde o início da partida, essas tentativas de gol dos donos da casa podem abrir espaços e ocasionar contra-ataques para o Vasco abrir o marcador.

Dessa forma, levando ainda em conta que o Santos sofreu o primeiro gol do jogo em todas as suas oito partidas mais recentes, é plausível imaginar que o Vasco possa marcar o primeiro gol do confronto.

Palpite 3 - Santos x Vasco - Vasco marca primeiro: 2.15 na Betano.