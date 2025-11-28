Palpite Santos x Sport - Brasileirão Série A - 28/11/2025

O Santos recebe o Sport e só pensa na vitória para deixar a zona de rebaixamento. Já rebaixado, o Leão quer surpreender na Vila Belmiro.
Melhores palpites para Santos x Sport
- Resultado final / Total de gols - Santos e mais de 2.5 gols, com odds de 1.83 na Betano;
- Ambas equipes marcam (SIM), com odds de 2.05 na Betano;
- Santos marcar em ambos os tempos (SIM), com odds de 1.98 na Betano.
Em jogo cheio de emoções, o Santos deve vencer o Sport por 3 a 1.
Nossa análise: momento das equipes
É hora da verdade para o Santos. O Peixe faz o jogo mais importante do ano nesta sexta-feira (28), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Brasileirão.
Hoje na zona de rebaixamento, como 17º colocado, com 38 pontos, o Santos precisa desesperadamente da vitória. Um tropeço pode custar caro e deixar a equipe a um passo da Série B.
Do outro lado, o Sport, já rebaixado, quer surpreender o time da Vila. O Leão já não tem nenhuma obrigação no campeonato e, até por isso, pode jogar mais leve, deixando toda a pressão para os donos da casa.
O Santos já sabe que não poderá contar com Neymar. Lesionado, o astro não joga mais neste ano.
O Peixe vem de empate com o Internacional, no Beira-Rio, em 1 a 1, e agora quer o triunfo em casa. Apesar de estar no Z-4, o Santos tem feito boas atuações, lutando até o fim em busca de pontos.
O Sport, por sua vez, vem de derrota para o Vitória, por 3 a 1, na Ilha do Retiro.
Prováveis escalações de Santos x Sport
Santos: Gabriel Brazão, Mayke, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar, Willian Arão, Zé Rafael e Barreal, Rollheiser, Robinho Jr. e Thaciano;
Sport: Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús, Lucas Kal, Rivera e Lucas Lima, Léo Pereira, Matheusinho (Romarinho) e Pablo.
Sport vem sendo presa fácil
A situação do Santos é muito complicada, mas o adversário parece ideal. Nada melhor do que enfrentar o lanterna, já rebaixado, para somar pontos no jogo mais importante do ano.
O Leão tem apenas 17 pontos e duas vitórias em 35 partidas e vem sofrendo derrotas impressionantes, inclusive com viradas e muitos gols adversários.
O Peixe tem uma campanha muito irregular, é verdade, mas vem crescendo de rendimento nesta reta final, com boas atuações e muita luta por parte dos jogadores.
O time da Vila venceu, por exemplo, o Palmeiras, recentemente, em um jogo que também era como uma final. Um sinal de que a equipe está preparada para o desafio desta sexta.
O Sport tem a pior defesa do campeonato, com 66 gols sofridos, o que aumenta as chances dessa aposta se confirmar.
- Palpite 1 para Santos x Sport: Resultado final / Total de gols - Santos e mais de 2.5 gols , com odds de 1.83 na Betano.
Santos vem sofrendo na defesa
Apesar do grande favoritismo neste duelo, o Santos tem uma defesa que não inspira confiança: já são 50 gols sofridos neste Brasileirão. Por isso, as chances de ambos os times marcarem neste duelo são grandes.
O Santos sofreu 10 dos últimos 15 gols de jogadas aéreas, e o Sport vem se mostrando mais forte justamente neste tipo de lance.
O Leão marcou 12 dos últimos 19 gols a partir de bolas alçadas na área adversária.
Neste returno, o Santos não sofreu gol em apenas dois dos oito jogos em casa. Um bom indício de que o Sport também poderá furar o bloqueio do Peixe, em um jogo no qual ambos devem marcar.
- Palpite 2 para Santos x Sport: Ambas equipes marcam (SIM), com odds de 2.05 na Betano.
Com obrigação da vitória, Santos tem que buscar gols
O Santos entra muito pressionado para vencer bem o Sport e dar um pouco de paz à sua torcida nessa reta final de Brasileirão.
Como o Leão vem sofrendo inúmeros gols, é muito provável que o Peixe consiga marcar em ambos os tempos neste duelo.
O Sport sofreu gols em ambos os tempos de quatro dos últimos cinco jogos, apresentando muitos erros na defesa. O time chegou a assustar Flamengo e Botafogo, mas sofreu viradas impressionantes.
O Leão vive grave crise, inclusive fora de campo, em um ambiente muito conturbado, que favorece o Peixe na luta pela vitória.
No primeiro turno, Sport e Santos empataram em 2 a 2 na Ilha do Retiro.
- Palpite 3 para Santos x Sport: Santos marcar em ambos os tempos (SIM), com odds de 1.98 na Betano.