Palpite Santos x Palmeiras - Brasileirão Série A - 15/11/2025

Santos e Palmeiras disputam clássico pelo Brasileirão, com o Peixe correndo do Z-4 e o Verdão buscando o topo.

Melhores palpites de apostas para Santos x Palmeiras

Palmeiras vence, com odds de 1.90na bet365

Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.00 na bet365

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.80 na bet365

Em jogo duro, o Palmeiras vencerá o Santos por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Santos e Palmeiras chegam em realidades completamente opostas neste clássico na Vila Belmiro.

Enquanto o Peixe joga pressionado pela luta contra o rebaixamento, o Verdão entra em campo mirando a manutenção da liderança do Brasileirão e buscando reagir rapidamente após o tropeço na última rodada.

A partida promete intensidade e contrastes: urgência de um lado, controle e confiança do outro.

O Santos vive seu momento mais delicado no campeonato. A equipe até tem encontrado formas de competir ofensivamente, como mostrou no jogo contra o Flamengo, mas as falhas defensivas continuam sendo decisivas.

A instabilidade mental pesa — quando sofre o primeiro gol, o time de Vojvoda se desorganiza e tem dificuldades de retomada.

Mesmo jogando na Vila Belmiro, o Peixe chega sob pressão da tabela, da torcida e do desempenho recente, precisando transformar intensidade em eficiência.

O Palmeiras, por sua vez, encara o clássico com foco no título.

Apesar da derrota para o Mirassol, o time de Abel Ferreira mantém desempenho sólido ao longo da competição e mostra maturidade para reagir em cenários adversos. Fora de casa, o Verdão costuma adotar um jogo mais vertical, explorando transições rápidas e finalizando com precisão.

A consistência coletiva, aliada ao momento técnico do ataque, faz da equipe o lado mais preparado do confronto — tanto taticamente quanto emocionalmente.

Prováveis escalações de Santos x Palmeiras

Santos: Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Alexis Duarte e Escobar; João Schmidt e Zé Rafael; Barreal, Rollheiser (Neymar) e Guilherme; Lautaro Díaz.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez e Andreas Pereira; Maurício, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues; Raphael Veiga.

Pressão máxima na Vila Belmiro

O Santos chega com urgência. A derrota para o Flamengo por 3 a 2 aumentou o peso do momento, e o Peixe segue dentro da zona do rebaixamento sem vencer há cinco rodadas.

A equipe até tem produzido ofensivamente, mas a instabilidade defensiva continua sendo o maior problema: são nove gols sofridos nos últimos cinco jogos, muitos deles em momentos de desatenção.

O cenário emocional pressiona ainda mais, e a Vila Belmiro — em outros tempos sinônimo de força — hoje carrega mais tensão do que confiança.

O Palmeiras, por outro lado, mesmo vindo de derrota para o Mirassol, segue líder e com margem de reação na tabela.

O sistema de Abel Ferreira costuma ser mais eficiente fora de casa, quando o time tem espaço para acelerar em velocidade e punir erros adversários.

Palpite 1: Palmeiras vence, com odds de 1.90 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com espaço para transições e gols

A tendência é de um jogo mais aberto do que o habitual. O Santos, precisando pontuar com urgência, deve adotar postura agressiva e subir as linhas para pressionar a saída de bola do Palmeiras.

Isso normalmente gera espaços na transição defensiva — justamente o cenário que mais favorece o Verdão, que tem jogadores rápidos e inteligentes na ocupação de espaços.

O Palmeiras também vive fase produtiva no ataque: quando acelera com Felipe Anderson, Veiga ou Maurício, consegue transformar volume ofensivo em chances claras.

Com o Santos vulnerável e o Palmeiras eficiente em transições, o duelo tem forte tendência de gols.

Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.00 na bet365

Ambos os lados devem balançar as redes

Mesmo pressionado, o Santos tem conseguido marcar. O time produziu boas chances contra Flamengo e o próprio Palmeiras nas últimas rodadas, aproveitando infiltrações e jogadas laterais.

Na Vila, a equipe costuma jogar mais solta e se arriscar mais ofensivamente — o que aumenta a chance de criar para marcar pelo menos uma vez.

Do outro lado, o Palmeiras praticamente sempre deixa sua marca, independentemente do contexto.

A combinação entre intensidade, qualidade técnica e finalização faz com que a equipe seja perigosa mesmo com pouco volume.

Com o Santos se expondo e o Palmeiras sendo clínico, o cenário para gols dos dois lados é bem plausível.