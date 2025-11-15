+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palpites Santos x Palmeiras
Lucas Gomes

Palpite Santos x Palmeiras - Brasileirão Série A - 15/11/2025

Confira os palpites Santos x Palmeiras para o confronto em Santos, neste sábado (15), às 21h, pelo Brasileirão.

Santos e Palmeiras disputam clássico pelo Brasileirão, com o Peixe correndo do Z-4 e o Verdão buscando o topo.

Melhores palpites de apostas para Santos x Palmeiras

  • Palmeiras vence, com odds de 1.90na bet365
  • Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.00 na bet365
  • Ambos marcam (SIM), com odds de 1.80 na bet365

Em jogo duro, o Palmeiras vencerá o Santos por 2 a 1.

Nossa análise: Momento das equipes

Santos e Palmeiras chegam em realidades completamente opostas neste clássico na Vila Belmiro. 

Enquanto o Peixe joga pressionado pela luta contra o rebaixamento, o Verdão entra em campo mirando a manutenção da liderança do Brasileirão e buscando reagir rapidamente após o tropeço na última rodada. 

A partida promete intensidade e contrastes: urgência de um lado, controle e confiança do outro.

O Santos vive seu momento mais delicado no campeonato. A equipe até tem encontrado formas de competir ofensivamente, como mostrou no jogo contra o Flamengo, mas as falhas defensivas continuam sendo decisivas. 

A instabilidade mental pesa — quando sofre o primeiro gol, o time de Vojvoda se desorganiza e tem dificuldades de retomada. 

Mesmo jogando na Vila Belmiro, o Peixe chega sob pressão da tabela, da torcida e do desempenho recente, precisando transformar intensidade em eficiência.

O Palmeiras, por sua vez, encara o clássico com foco no título. 

Apesar da derrota para o Mirassol, o time de Abel Ferreira mantém desempenho sólido ao longo da competição e mostra maturidade para reagir em cenários adversos. Fora de casa, o Verdão costuma adotar um jogo mais vertical, explorando transições rápidas e finalizando com precisão. 

A consistência coletiva, aliada ao momento técnico do ataque, faz da equipe o lado mais preparado do confronto — tanto taticamente quanto emocionalmente.

Prováveis escalações de Santos x Palmeiras

  • Santos: Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Alexis Duarte e Escobar; João Schmidt e Zé Rafael; Barreal, Rollheiser (Neymar) e Guilherme; Lautaro Díaz. 
  • Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez e Andreas Pereira; Maurício, Felipe Anderson e Bruno Rodrigues; Raphael Veiga.

Pressão máxima na Vila Belmiro

O Santos chega com urgência. A derrota para o Flamengo por 3 a 2 aumentou o peso do momento, e o Peixe segue dentro da zona do rebaixamento sem vencer há cinco rodadas. 

A equipe até tem produzido ofensivamente, mas a instabilidade defensiva continua sendo o maior problema: são nove gols sofridos nos últimos cinco jogos, muitos deles em momentos de desatenção. 

O cenário emocional pressiona ainda mais, e a Vila Belmiro — em outros tempos sinônimo de força — hoje carrega mais tensão do que confiança.

O Palmeiras, por outro lado, mesmo vindo de derrota para o Mirassol, segue líder e com margem de reação na tabela. 

O sistema de Abel Ferreira costuma ser mais eficiente fora de casa, quando o time tem espaço para acelerar em velocidade e punir erros adversários. 

  • Palpite 1: Palmeiras vence, com odds de 1.90 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com espaço para transições e gols

A tendência é de um jogo mais aberto do que o habitual. O Santos, precisando pontuar com urgência, deve adotar postura agressiva e subir as linhas para pressionar a saída de bola do Palmeiras. 

Isso normalmente gera espaços na transição defensiva — justamente o cenário que mais favorece o Verdão, que tem jogadores rápidos e inteligentes na ocupação de espaços.

O Palmeiras também vive fase produtiva no ataque: quando acelera com Felipe Anderson, Veiga ou Maurício, consegue transformar volume ofensivo em chances claras. 

Com o Santos vulnerável e o Palmeiras eficiente em transições, o duelo tem forte tendência de gols.

  • Palpite 2: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.00 na bet365

Ambos os lados devem balançar as redes

Mesmo pressionado, o Santos tem conseguido marcar. O time produziu boas chances contra Flamengo e o próprio Palmeiras nas últimas rodadas, aproveitando infiltrações e jogadas laterais. 

Na Vila, a equipe costuma jogar mais solta e se arriscar mais ofensivamente — o que aumenta a chance de criar para marcar pelo menos uma vez.

Do outro lado, o Palmeiras praticamente sempre deixa sua marca, independentemente do contexto. 

A combinação entre intensidade, qualidade técnica e finalização faz com que a equipe seja perigosa mesmo com pouco volume. 

Com o Santos se expondo e o Palmeiras sendo clínico, o cenário para gols dos dois lados é bem plausível.

  • Palpite 3: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.80 na bet365