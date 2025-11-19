Palpite Santos x Mirassol - Brasileirão Série A - 19/11/2025

Santos busca a vitória para se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Mirassol pode se garantir na Libertadores já nesta rodada.

Melhores palpites de apostas para Santos x Mirassol

Em jogo equilibrado, Santos e Mirassol devem empatar em 2 a 2.

Nossa análise: Momento das equipes

Vai pegar fogo. Santos e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada do Brasileirão. O duelo é importantíssimo para o Peixe, que tenta se manter fora da zona de rebaixamento.

Se vencer, o Alvinegro Praiano pode se afastar do Z-4, o que seria um sonho a essa altura do campeonato. Já o Mirassol pode garantir sua vaga na Libertadores já nesta rodada. Para isso, até mesmo um empate pode servir.

O Santos vem de uma excelente vitória sobre o Palmeiras, por 1 a 0, e quer mais. O Peixe, hoje 16º com 36 pontos, pode até abrir boa vantagem para o Z-4, já que o Vitória enfrenta justamente o Verdão, nesta mesma rodada, no Allianz Parque.

O time ganhou confiança com a vitória no clássico e pode embalar com um novo triunfo em casa.

A missão do Santos, porém, não vai ser nada fácil, já que terá um adversário duríssimo pela frente. O Mirassol, quarto colocado, com 59 pontos, pode confirmar a vaga para a Libertadores de 2026 já nesta rodada.

Se vencer, o time estará dentro. Mas até mesmo um empate pode bastar, desde que o São Paulo não vença o Corinthians na quinta.

O histórico do confronto entre Santos e Mirassol é muito favorável ao Peixe. São dez vitórias do Alvinegro Praiano, três empates e apenas dois triunfos do Leão Caipira.

Prováveis escalações de Santos e Mirassol



Santos: Brazão, Igor Vinícius, Luan Peres, Zé Ivaldo e Souza, Willian Arão, João Schmidt e Zé Rafael (Rollheiser), Barreal, Neymar e Guilherme.

Mirassol: Walter, Daniel Borges (Lucas Ramon), João Victor, Jemmes e Reinaldo, José Aldo (Neto Moura), Danielzinho e Gabriel, Negueba, Alesson e Christian.

Mirassol já não é mais uma surpresa

Quarto colocado do Brasileirão, o Mirassol hoje é um dos melhores times da Série A. A equipe, inclusive, goleou o Santos no primeiro turno, por 3 a 0, e ganhou o respeito das demais equipes com ótimas atuações.

Apesar de o Santos vir de vitória sobre o Palmeiras e jogar em casa, é bom lembrar que o Mirassol também vem de triunfo sobre o Verdão, inclusive jogando muito bem.

O empate parece um resultado muito provável para este jogo, mas a vitória do Mirassol também é bem plausível, uma vez que o time já se mostrou muito superior ao Peixe ao longo da competição.

Por isso, uma aposta em dupla hipótese, com empate ou vitória do Mirassol, é extremamente convidativa.

Palpite 1: Dupla hipótese - Empate ou Mirassol, com odds de 1.70 na bet365

Santos e Mirassol com fome de gols



Terceiro melhor ataque do Brasileirão, com incríveis 54 gols em 33 partidas, o Mirassol dificilmente passa em branco. Do outro lado, o Peixe precisa desesperadamente vencer para afastar o risco de rebaixamento.

Está aí, portanto, uma combinação perfeita para que ambas as equipes marquem neste duelo.

O Santos melhorou muito ofensivamente nesta reta final e fez gols em quatro dos últimos cinco jogos. O técnico Vojvoda conseguiu recuperar a equipe, e a torcida comprou a ideia de apoiar até o último minuto.

O Mirassol vem sendo um adversário duríssimo para os paulistas neste campeonato e só perdeu duas vezes em dez confrontos. Além disso, o Leão Caipira já fez 18 gols em 16 jogos como visitante neste Brasileirão.

Palpite 2: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.80 na bet365

É hora de Neymar voltar a decidir

O astro do Santos não vive uma grande fase e está louco para mostrar serviço. Neymar tem talento de sobra e segue como maior estrela do futebol brasileiro, apesar de o momento não ser dos melhores.

Se o Peixe joga para vencer, é natural apostar que o seu camisa 10 possa contribuir com gols ou assistências.

Neymar ainda nutre esperanças de ser convocado para a Copa do Mundo e precisa mostrar que tem condições de ganhar uma chance. A reta final do Brasileirão parece uma ótima oportunidade para o astro voltar à sua velha forma.

Outra boa notícia é que Neymar jogou toda a partida contra o Palmeiras após muitas reclamações por ter sido substituído contra o Flamengo. Sinal de que está melhor fisicamente e chegando próximo do ideal.