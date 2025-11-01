Palpite Santos x Fortaleza - Brasileirão Série A - 01/11/2025

Equipes fazem jogo importante na parte inferior da tabela da competição nacional, com o tropeço podendo ser fatal para qualquer um dos lados.

Melhores palpites para Santos x Fortaleza:

Santos vence, com odds de 1.72 na bet365;

Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365;

Menos de 10 escanteios, com odds de 2.10 na bet365.

Em jogo equilibrado, o Santos deve vencer o Fortaleza por 2 a 1.

Nossa análise: momento das equipes

Santos e Fortaleza entram em campo na Vila Belmiro em um confronto direto que pode ter um papel importante na briga contra o rebaixamento.

O Peixe tenta transformar o bom desempenho recente em pontos dentro de casa, enquanto o Leão do Pici chega embalado pela vitória sobre o Flamengo e quer manter o embalo para sair do Z-4.

O Santos reencontra sua torcida em um momento de leve recuperação e com moral após o empate com o Botafogo fora de casa. A equipe tem mostrado mais equilíbrio e vem pontuando com frequência, especialmente quando atua em casa.

O desempenho ofensivo tem melhorado, e o time aposta na força da Vila Belmiro e na pressão sobre o adversário para conquistar mais três pontos e abrir vantagem sobre a zona de perigo.

O Fortaleza, por outro lado, respira após uma vitória importante diante do Flamengo e tenta repetir o bom desempenho fora de casa.

Mesmo ainda em situação delicada na tabela, o time vem mostrando mais organização e intensidade, com transições rápidas e marcação ajustada.

A equipe de Martín Palermo aposta na confiança recuperada e na capacidade de competir de igual para igual, mesmo longe de seus domínios, para tentar surpreender o rival e encostar novamente fora do Z-4.

Prováveis escalações de Santos x Fortaleza

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Souza (Escobar), João Schmidt, Victor Hugo (Willian Arão), Barreal e Rollheiser, Guilherme e Lautaro Díaz;

Fortaleza: Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco, Pierre, Lucas Sasha, Pochettino, Herrera, Deyverson e Breno Lopes.

Vila Belmiro deve ser o trunfo do Peixe

O Santos chega com sede de revanche e motivação extra para deixar a zona de perigo cada vez mais distante.

Depois de empatar com o Botafogo fora de casa, o Peixe reencontra sua torcida em um confronto que pode ser decisivo na luta contra o rebaixamento.

O time tem mostrado evolução sob comando recente e deve partir para cima desde o início, explorando a velocidade pelas pontas e a intensidade ofensiva característica da Vila.

Além disso, o fator casa pesa: o Santos tem conseguido bons resultados em seus domínios e, diante de um adversário direto na briga, a postura agressiva deve prevalecer.

O Fortaleza, mesmo em alta, tende a sofrer com a pressão e o ambiente, o que pode facilitar o caminho dos donos da casa.

Palpite 1 para Santos x Fortaleza: Santos vence, com odds de 1.72 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Santos x Fortaleza nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Gol dos dois lados pode ser tendência

Apesar de viverem momentos distintos, Santos e Fortaleza têm características ofensivas claras e dificilmente passam em branco.

O Peixe vem marcando com regularidade, especialmente quando atua na Vila, e o Fortaleza, embalado após vencer o Flamengo, deve tentar aproveitar os espaços na defesa adversária.

O duelo tende a ser movimentado, com chances de gol para ambos os lados. O Santos precisa atacar e o Fortaleza, sem muito a perder, deve responder com velocidade nos contra-ataques.

A pressão das duas equipes para pontuar torna o cenário ainda mais propício a um placar com gols dos dois lados, num confronto tenso e imprevisível até o apito final.

Com Vojvoda de um lado e Martin Palermo do outro, a expectativa é para um grande jogo na Vila.

Palpite 2 para Santos x Fortaleza: Ambos marcam (SIM), com odds de 1.95 na bet365.

Equilíbrio pode limitar escanteios

Mesmo com tendência de um jogo aberto, Santos e Fortaleza costumam criar mais por meio de trocas rápidas de passes e infiltrações do que por cruzamentos constantes.

Essa característica reduz o número de escanteios, especialmente em partidas equilibradas e com defesas compactas.

O Santos deve dominar a posse e tentar envolver o adversário com jogadas pelo chão, enquanto o Fortaleza tende a se fechar e explorar os contra-ataques, resultando em poucas bolas alçadas à área.

Além disso, a importância do jogo pode tornar as equipes mais cautelosas, diminuindo o volume ofensivo direto.

O cenário indica um confronto mais técnico que físico, o que justifica o palpite em poucos tiros de canto.