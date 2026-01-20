Palpite Real Madrid x Mônaco - Champions League - 20/01/2026

Nosso especialista em apostas espera um primeiro tempo emocionante, com Kylian Mbappé marcando contra seu antigo clube em uma partida que promete gols de ambos os lados.

Melhores palpites para Real Madrid x Mônaco:

Nossa análise: momento das equipes

Foi uma semana agitada no Real Madrid, que se despediu de Xabi Alonso após uma derrota na Supercopa da Espanha para o Barcelona.

Álvaro Arbeloa substituiu o técnico basco, mas sofreu uma derrota surpreendente na Copa do Rei para o Albacete em seu primeiro jogo.

Esses eventos contribuíram para uma atmosfera hostil no Bernabéu no sábado. Muitos jogadores da casa foram vaiados, mas os Blancos conseguiram uma vitória suada de 2-0 sobre o Levante na La Liga.

O Mônaco estará ansioso para aproveitar se o descontentamento continuar no meio da semana.

A equipe da Ligue 1 tem sido inconsistente ultimamente, com quatro vitórias e quatro derrotas nos últimos oito jogos. Eles entram neste jogo após uma derrota em casa por 3-1 contra o Lorient.

Prováveis escalações para Real Madrid x Mônaco

Real Madrid: Courtois, F. García, Huijsen, Asencio, Valverde, Güler, Tchouaméni, Bellingham, Vinícius, Mbappé, Mastantuono;

Mônaco: Kohn, Henrique, Dier, Kehrer, Faes, Zakaria, Golovin, Teze, Akliouche, Balogun, Biereth.

Mbappé vai marcar primeiro no reencontro com o Mônaco

A principal ameaça de gol nesta partida deve vir de Mbappé. A mudança no comando técnico provavelmente não afetará sua capacidade de se posicionar em áreas perigosas.

Além disso, o francês abriu o placar para os Blancos no sábado, quando marcou seu 19º gol em 19 partidas na La Liga nesta temporada.

Mbappé também tem se destacado na Champions League, com um gol a cada 49 minutos em média. Seus nove gols europeus representam 69% dos gols de sua equipe na competição nesta temporada.

Vinícius Júnior marcou apenas uma vez em seus últimos 19 jogos, enquanto Jude Bellingham marcou uma vez em 12 partidas.

A má forma desses dois aumenta a sensação de que Mbappé oferece valor para marcar primeiro, mesmo com odds curtas.

Palpite 1 para Real Madrid x Mônaco: Kylian Mbappé marca primeiro, com odds de 2.80 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Real Madrid x Mônaco nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O primeiro tempo será repleto de ação

O Real Madrid melhorou significativamente no segundo tempo de sua partida de liga no fim de semana. Arbeloa introduziu Arda Güler e Franco Mastantuono no intervalo, e eles pareceram muito mais ameaçadores depois disso.

O recém-nomeado técnico estará ansioso para definir o tom com uma exibição ofensiva desde o início na terça-feira.

Isso pode levar a um primeiro tempo aberto contra uma equipe do Mônaco que traz uma ameaça de gol com Folarin Balogun.

Seus jogos da Champions League nesta temporada tendem a produzir mais ação antes do intervalo. De fato, 57% dos gols marcados e 75% dos gols sofridos na Europa ocorreram nos primeiros 45 minutos.

Os Blancos também costumam começar com força. Seis de seus 13 gols nesta competição foram marcados entre os 16 e os 30 minutos. Essas tendências sugerem que apostar no primeiro tempo para produzir mais gols é a aposta inteligente.

Palpite 2 para Real Madrid x Mônaco: Tempo com mais gols: 1º tempo, com odds de 3.00 na Betano.

Os visitantes serão capazes de vencer Courtois

Com um time relativamente jovem, o Mônaco tem sido inconsistente nesta temporada. Suas últimas quatro vitórias foram seguidas imediatamente por derrotas.

Seus jogos tendem a ser abertos e frequentemente com muitos gols. Cada um dos seus últimos quatro jogos viu ambas as equipes marcarem. Eles também estão entre os 10 melhores na Champions League com seu total de 11,5 xG.

O Real Madrid tem alguns problemas significativos de seleção defensiva.

Éder Militão está lesionado, e Álvaro Carreras está suspenso, enquanto Dani Carvajal ainda não está apto para jogar. Isso deixa Arbeloa sem três dos que provavelmente seriam sua defesa titular.

Os Blancos permitiram 8,6 xG nesta competição até agora, o que é o segundo pior recorde entre os oito primeiros. Isso sugere que os visitantes terão algumas oportunidades claras nesta partida.

Apostar em ambas as equipes para marcar, com uma probabilidade implícita de 58,8%, oferece valor.