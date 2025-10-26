Palpite RB Bragantino x Vasco - Brasileirão Série A - 26/10/2025

Times fazem duelo interessante, com ambos mirando vaga no G-6 para disputar a Libertadores.

Melhores palpites para RB Bragantino x Vasco:

Vitória do Vasco, com odds de 3.10 na Betano;

Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.88 na Betano;

Rayan marca a qualquer momento, com odds de 4.00 na Betano.

Em jogo aberto, o Vasco deve vencer o RB Bragantino por 2 a 0.

Nossa análise: momento das equipes

RB Bragantino e Vasco se enfrentam em situações parecidas neste Campeonato Brasileiro. As equipes estão na briga para entrar no G-6 e têm o mesmo objetivo neste momento: conquistar uma vaga na Libertadores do próximo ano.

O RB Bragantino vem de derrota para o Juventude e ocupa a 10ª posição, com 36 pontos e um futebol modesto.

O time vive altos e baixos, sem conseguir repetir as boas temporadas dos últimos anos.

O Vasco, por outro lado, está crescendo muito nesta reta final da temporada e não para de subir na tabela.

O Cruz-Maltino se encontrou sob o comando do técnico Fernando Diniz e está muito confiante, inclusive jogando bem fora de casa, com uma defesa em bom momento e contra-ataques letais.

O histórico do confronto aponta vantagem do Vasco. O time carioca soma sete vitórias, contra quatro triunfos do RB Bragantino e 11 empates.

Porém, os paulistas venceram o último jogo entre as equipes, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, por 2 a 0, em São Januário.

Prováveis escalações de RB Bragantino x Vasco

RB Bragantino: Cleiton, Nathan, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Alix Vinícius e Vanderlan, Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon, Lucas Barbosa, Laquintana e Thiago Borbas;

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Cauan Barros, Tchê Tchê e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomez e Rayan.

Vasco chega forte e pode vencer fora

As odds apontam que o RB Bragantino tem um certo favoritismo neste duelo, principalmente por jogar diante de sua torcida, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

No entanto, o momento é do Vasco, cada vez mais confiante e em ascensão.

O Cruz-Maltino faz a terceira melhor campanha no returno, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Já o RB Bragantino é um dos piores times na segunda etapa do Brasileirão, com apenas dois triunfos em 10 jogos.

Outro bom indício é que o Vasco é o sexto melhor visitante do Brasileirão, com quatro vitórias fora de seus domínios.

Já o RB Bragantino não faz boa campanha em casa neste campeonato. O time é o 15º na classificação dos mandantes, com aproveitamento de cerca de 52%.

Palpite 1 para RB Bragantino x Vasco: Vitória do Vasco, com odds de 3.10 na Betano.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre RB Bragantino x Vasco nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Odds interessantes para o número de gols

O duelo entre RB Bragantino e Vasco tem tudo para ser bem estudado, com os times à espera de boas oportunidades, sem assumir muitos riscos.

Ambas as equipes são fortes no contra-ataque e costumam jogar de maneira reativa, à espera dos adversários.

Três dos últimos quatro jogos do RB Bragantino tiveram placar reduzido, de apenas 1 a 0.

O Vasco costuma se dar melhor jogando contra times que têm a obrigação da vitória. Ou seja, a equipe de Diniz sabe suportar a pressão quando é atacada, mas não tem muita criatividade para propor o jogo.

Com os times muito próximos na tabela de classificação, espera-se um jogo equilibrado e de poucos gols em Bragança Paulista.

Palpite 2 para RB Bragantino x Vasco: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.88 na Betano.

Joia está voando e pode decidir o jogo

O bom momento do Vasco passa muito pelos pés do jovem Rayan. Com apenas 19 anos, ele é um dos protagonistas do Cruz-Maltino na temporada, com 16 gols no ano, sendo 11 deles neste Campeonato Brasileiro.

Rayan marcou nas últimas três partidas do Vasco no Brasileirão e quer deixar novamente a sua marca. Ele é o vice-artilheiro da equipe na competição, atrás apenas de Vegetti, que soma 12 gols.

Com liberdade para atacar e muita velocidade, Rayan vem deixando os marcadores adversários para trás.

Ele costuma finalizar com muita força, dificultando a vida dos goleiros. A joia do Vasco também demonstra muita força física, vencendo inúmeros combates pela posse de bola.