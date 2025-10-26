Palpite RB Bragantino x Vasco - Brasileirão Série A - 26/10/2025

Times fazem duelo interessante, com ambos mirando vaga no G-6 para disputar a Libertadores.
Melhores palpites para RB Bragantino x Vasco:
- Vitória do Vasco, com odds de 3.10 na Betano;
- Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.88 na Betano;
- Rayan marca a qualquer momento, com odds de 4.00 na Betano.
Em jogo aberto, o Vasco deve vencer o RB Bragantino por 2 a 0.
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Nossa análise: momento das equipes
RB Bragantino e Vasco se enfrentam em situações parecidas neste Campeonato Brasileiro. As equipes estão na briga para entrar no G-6 e têm o mesmo objetivo neste momento: conquistar uma vaga na Libertadores do próximo ano.
O RB Bragantino vem de derrota para o Juventude e ocupa a 10ª posição, com 36 pontos e um futebol modesto.
O time vive altos e baixos, sem conseguir repetir as boas temporadas dos últimos anos.
O Vasco, por outro lado, está crescendo muito nesta reta final da temporada e não para de subir na tabela.
O Cruz-Maltino se encontrou sob o comando do técnico Fernando Diniz e está muito confiante, inclusive jogando bem fora de casa, com uma defesa em bom momento e contra-ataques letais.
O histórico do confronto aponta vantagem do Vasco. O time carioca soma sete vitórias, contra quatro triunfos do RB Bragantino e 11 empates.
Porém, os paulistas venceram o último jogo entre as equipes, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, por 2 a 0, em São Januário.
Prováveis escalações de RB Bragantino x Vasco
RB Bragantino: Cleiton, Nathan, Pedro Henrique (Gustavo Marques), Alix Vinícius e Vanderlan, Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon, Lucas Barbosa, Laquintana e Thiago Borbas;
Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Cauan Barros, Tchê Tchê e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomez e Rayan.
Vasco chega forte e pode vencer fora
As odds apontam que o RB Bragantino tem um certo favoritismo neste duelo, principalmente por jogar diante de sua torcida, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
No entanto, o momento é do Vasco, cada vez mais confiante e em ascensão.
O Cruz-Maltino faz a terceira melhor campanha no returno, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas. Já o RB Bragantino é um dos piores times na segunda etapa do Brasileirão, com apenas dois triunfos em 10 jogos.
Outro bom indício é que o Vasco é o sexto melhor visitante do Brasileirão, com quatro vitórias fora de seus domínios.
Já o RB Bragantino não faz boa campanha em casa neste campeonato. O time é o 15º na classificação dos mandantes, com aproveitamento de cerca de 52%.
- Palpite 1 para RB Bragantino x Vasco: Vitória do Vasco, com odds de 3.10 na Betano.
Veja odds para resultado da partida
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Odds interessantes para o número de gols
O duelo entre RB Bragantino e Vasco tem tudo para ser bem estudado, com os times à espera de boas oportunidades, sem assumir muitos riscos.
Ambas as equipes são fortes no contra-ataque e costumam jogar de maneira reativa, à espera dos adversários.
Três dos últimos quatro jogos do RB Bragantino tiveram placar reduzido, de apenas 1 a 0.
O Vasco costuma se dar melhor jogando contra times que têm a obrigação da vitória. Ou seja, a equipe de Diniz sabe suportar a pressão quando é atacada, mas não tem muita criatividade para propor o jogo.
Com os times muito próximos na tabela de classificação, espera-se um jogo equilibrado e de poucos gols em Bragança Paulista.
- Palpite 2 para RB Bragantino x Vasco: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.88 na Betano.
Joia está voando e pode decidir o jogo
O bom momento do Vasco passa muito pelos pés do jovem Rayan. Com apenas 19 anos, ele é um dos protagonistas do Cruz-Maltino na temporada, com 16 gols no ano, sendo 11 deles neste Campeonato Brasileiro.
Rayan marcou nas últimas três partidas do Vasco no Brasileirão e quer deixar novamente a sua marca. Ele é o vice-artilheiro da equipe na competição, atrás apenas de Vegetti, que soma 12 gols.
Com liberdade para atacar e muita velocidade, Rayan vem deixando os marcadores adversários para trás.
Ele costuma finalizar com muita força, dificultando a vida dos goleiros. A joia do Vasco também demonstra muita força física, vencendo inúmeros combates pela posse de bola.
- Palpite 3 para RB Bragantino x Vasco: Rayan marca a qualquer momento, com odds de 4.00 na Betano.